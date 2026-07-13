La Trust Valley intègre Adnovum pour stimuler l’innovation

L’écosystème de la Trust Valley s’élargit avec l’arrivée d’Adnovum comme partenaire contributeur, une nouvelle alliance pour stimuler l’innovation en Suisse.

TL;DR : L’essentiel La structure de cybersécurité Adnovum devient partenaire contributeur de la Trust Valley, consolidant ainsi la collaboration entre les acteurs suisses de la confiance numérique et des technologies de sécurité.

Le partenariat public-privé de la Trust Valley, fondé en 2020 avec l’appui des cantons de Vaud et de Genève, fédère désormais plus de 50 entités issues des milieux académiques, étatiques et industriels.

En parallèle, l’entreprise technologique lance un programme d’accompagnement pour les entrepreneurs en résidence, accueillant la jeune pousse Hafnova comme première participante officielle pour dynamiser le secteur de la tech.

L’intégration d’un nouvel acteur d’envergure au sein de la Trust Valley marque une nouvelle étape pour la souveraineté numérique helvétique. Face aux défis croissants de la sécurité des données, la mise en commun des expertises industrielles et académiques s’impose comme une nécessité stratégique pour le tissu économique régional. C’est dans cette dynamique collective que s’inscrit le rapprochement récent de l’entreprise suisse de sécurité informatique avec le pôle romand d’excellence.

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Adnovum s’engage dans la Trust Valley pour dynamiser l’écosystème

La Trust Valley accueille désormais la société Adnovum en tant que partenaire contributeur officiel pour renforcer les initiatives régionales de cybersécurité. Ce rapprochement, annoncé par Trust Valley, va permettre d’apporter une expertise supplémentaire au riche réseau d’innovation déjà en place.

L’engagement se traduit par une participation active aux projets collaboratifs et aux groupes de travail thématiques du pôle d’excellence. En rejoignant cette alliance, l’acteur technologique s’implique directement dans la promotion des bonnes pratiques de sécurité et dans le développement de solutions protectrices pour les infrastructures sensibles. Cette synergie renforce l’attractivité de la région lémanique comme plaque tournante de la confiance numérique.

👁️ Analyse L’adhésion d’Adnovum à la Trust Valley constitue une excellente nouvelle pour l’écosystème de la confiance numérique. Pour rappel, ce pôle d’excellence est un partenariat public-privé dédié à la cybersécurité, qui bénéficie du soutien actif des cantons de Vaud et de Genève. Fondée en 2020, cette initiative rassemble désormais plus de 50 partenaires issus des secteurs académique, public et privé pour bâtir un espace numérique plus sûr. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Un nouveau programme d’incubation pour propulser l’entrepreneuriat technologique

Le déploiement de ce partenariat se matérialise déjà par le lancement d’un programme d’accompagnement novateur nommé Entrepreneur in Residence avec le concours de la Trust Valley. Comme l’indique le communiqué d’Adnovum, cette initiative conjointe vise à soutenir les jeunes entreprises prometteuses en leur offrant un encadrement stratégique et des ressources adaptées. Le projet ambitionne de catalyser les innovations de rupture dans le domaine de la protection des données.

La jeune pousse Hafnova a été sélectionnée comme la toute première participante à ce programme d’incubation d’un genre nouveau. Grâce à cette collaboration, la structure bénéficiera d’un transfert de connaissances technologiques et d’un accès privilégié à un vaste réseau d’experts de l’industrie. Ce type d’accompagnement pratique permet de transformer des concepts théoriques en solutions de cybersécurité viables et prêtes pour le marché.

En unissant leurs forces, les acteurs du pôle lémanique et leurs nouveaux partenaires consolident durablement l’écosystème suisse de la confiance numérique. Cette alliance démontre la vitalité d’un modèle public-privé capable de transformer la recherche technologique en applications industrielles concrètes pour la sécurité de tous.

Questions fréquentes sur le partenariat d’Adnovum et la Trust Valley

Qu’est-ce que le partenariat de la Trust Valley ? La Trust Valley est une initiative de partenariat public-privé lancée en 2020 et dédiée à la promotion de la confiance numérique ainsi qu’à la cybersécurité. Soutenu par les cantons de Vaud et de Genève, ce pôle d’excellence rassemble plus de 50 partenaires issus des milieux académiques, étatiques et du secteur privé. Son but est de favoriser la collaboration et de stimuler l’innovation technologique en Suisse romande.

Quel est le rôle d’Adnovum au sein de ce pôle de cybersécurité ? Adnovum a rejoint l’initiative en tant que partenaire contributeur pour apporter ses compétences techniques en matière de sécurité informatique. L’entreprise s’implique activement dans les projets conjoints, le partage d’expertises et l’animation de l’écosystème régional. Cette collaboration permet de renforcer les synergies entre les différents acteurs de la confiance numérique en Suisse.

En quoi consiste le programme d’entrepreneur en résidence ? Ce programme d’accompagnement, mis en place par Adnovum en collaboration étroite avec la Trust Valley, est conçu pour soutenir les start-ups technologiques en phase de développement. Les participants bénéficient de ressources spécialisées, de conseils stratégiques et d’un accès au réseau d’experts de l’industrie pour accélérer leur croissance. La jeune entreprise Hafnova est la première entité à bénéficier de ce dispositif de mentorat.