IA & Cybersécurité : les 14 actus clés du 15 juillet 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Apple a déposé plainte contre OpenAI, l’accusant d’avoir débauché des salariés pour obtenir des secrets industriels, des conceptions de produits et d’autres informations confidentielles afin de développer son propre appareil matériel fondé sur l’intelligence artificielle.

OpenAI, Anthropic et d’autres acteurs de l’intelligence artificielle distribuent des millions de dollars en crédits de calcul et fortes remises aux jeunes pousses, certaines recevant jusqu’à 3 millions de dollars d’avantages, équivalents à un tour de financement d’amorçage.

Une société spécialisée dans la détection de contenus générés par l’intelligence artificielle estime que la proportion de contenus issus de systèmes automatisés réellement vus par les internautes sur LinkedIn et X est « choquante », indiquant un volume de spam automatisé très important.

Un attaquant isolé a exploité des processus automatisés fondés sur l’intelligence artificielle, combiné plusieurs faiblesses dans le cloud et utilisé des identifiants volés pour compromettre en 72 heures un environnement Amazon Web Services (AWS) et extorquer un important client d’Amazon.

Les développements récents illustrent la montée en puissance d’une intelligence artificielle à la fois moteur économique, vecteur d’attaques et objet de tensions juridiques et géopolitiques. Des agents autonomes capables de compromettre un cloud en quelques heures aux plans d’action européens et déploiements de Mythos dans les administrations américaines, les modèles avancés deviennent des infrastructures critiques dont la sécurité, l’accès et la gouvernance se négocient désormais au plus haut niveau.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Le navigateur ChatGPT est déjà mort. OpenAI ferme ChatGPT Atlas, son navigateur capable d'effectuer des tâches à votre place, moins d'un an après son lancement. Annoncé en octobre, Atlas sera abandonné par l'entreprise dans le cadre de sa série d'annonces concernant ChatGPT Work. Lire la suite