Faits marquants de la semaine
- Apple a déposé plainte contre OpenAI, l’accusant d’avoir débauché des salariés pour obtenir des secrets industriels, des conceptions de produits et d’autres informations confidentielles afin de développer son propre appareil matériel fondé sur l’intelligence artificielle.
- OpenAI, Anthropic et d’autres acteurs de l’intelligence artificielle distribuent des millions de dollars en crédits de calcul et fortes remises aux jeunes pousses, certaines recevant jusqu’à 3 millions de dollars d’avantages, équivalents à un tour de financement d’amorçage.
- Une société spécialisée dans la détection de contenus générés par l’intelligence artificielle estime que la proportion de contenus issus de systèmes automatisés réellement vus par les internautes sur LinkedIn et X est « choquante », indiquant un volume de spam automatisé très important.
- Un attaquant isolé a exploité des processus automatisés fondés sur l’intelligence artificielle, combiné plusieurs faiblesses dans le cloud et utilisé des identifiants volés pour compromettre en 72 heures un environnement Amazon Web Services (AWS) et extorquer un important client d’Amazon.
Les développements récents illustrent la montée en puissance d’une intelligence artificielle à la fois moteur économique, vecteur d’attaques et objet de tensions juridiques et géopolitiques. Des agents autonomes capables de compromettre un cloud en quelques heures aux plans d’action européens et déploiements de Mythos dans les administrations américaines, les modèles avancés deviennent des infrastructures critiques dont la sécurité, l’accès et la gouvernance se négocient désormais au plus haut niveau.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Apple poursuit OpenAI en justice, l'accusant d'avoir volé des secrets commerciaux.
Apple a déposé plainte vendredi contre OpenAI, accusant la société d'intelligence artificielle d'avoir dérobé des secrets commerciaux afin de créer son propre appareil. La plainte allègue qu'OpenAI a… Lire la suite
Les géants de l'IA distribuent gratuitement des tonnes de puissance de calcul pour conquérir des parts de marché auprès des startups.
Une bataille acharnée pour conquérir les utilisateurs professionnels survient alors que les entreprises spécialisées en IA recherchent des sources de revenus durables. Lire la suite
LinkedIn et X sont inondés de spams générés par l'IA, selon les données de navigation.
Une entreprise spécialisée dans la détection par IA a constaté que la quantité de contenu généré par l'IA que les utilisateurs voient réellement lors de leur navigation quotidienne est étonnamment élevée. Lire la suite
Un pirate solitaire utilise l'IA pour compromettre un environnement cloud AWS en 72 heures.
L'attaquant a exploité des flux de travail d'IA, des failles de sécurité enchaînées dans le cloud et des identifiants volés pour extorquer un important client d'Amazon. Lire la suite
La CISA déploie l'intelligence artificielle Mythos d'Anthropic pour détecter les vulnérabilités du code du gouvernement américain.
La CISA utilise Mythos AI d'Anthropic pour analyser le code informatique fédéral et y déceler les vulnérabilités, dans le but de détecter les failles avant les pirates informatiques et les services de renseignement étrangers. Lire la suite
La saga Mythos révèle la faiblesse actuelle de l'Europe en matière d'IA
Les États-Unis ont Mythos. La Chine a DeepSeek. L'Union européenne a un plan d'action. Depuis que la société Anthropic, leader en IA, a dévoilé Mythos en avril à un groupe restreint d'entités américaines, les législateurs européens se… Lire la suite
La Chine affirme avoir découvert des failles de sécurité dans le code Claude d'Anthropic.
Depuis février, Anthropic accuse Alibaba et plusieurs autres laboratoires d'IA chinois de « distiller » illégalement ses modèles, une pratique consistant à entraîner un nouveau modèle sur les résultats d'un autre. Lire la suite
Les grandes banques de l'UE doivent élaborer un plan de gestion des risques liés à l'IA, selon un haut responsable de la BCE.
Les principales banques de l’UE doivent présenter d’ici la fin octobre la manière dont elles comptent gérer les risques liés aux modèles d’intelligence artificielle de pointe, a déclaré aujourd’hui la principale autorité de surveillance bancaire… Lire la suite
Poursuites judiciaires pour deepfake et CSAM contre xAI : Grok étend son action en justice.
Deux nouvelles parties ont été ajoutées à une action collective intentée contre X.ai concernant son outil Grok. Des adolescents et des enfants affirment que cet outil a été utilisé par des membres de leur famille ou des… Lire la suite
L'agent d'IA de GitHub divulgue des dépôts privés lorsqu'on le lui demande poliment.
L'agent IA de GitHub divulgue des dépôts privés lorsqu'on le lui demande poliment. Comme d'habitude, il n'existe aucune solution – ni même de documentation – pour GitLost. Des personnes mal intentionnées pourraient facilement tromper les agents GitHub… Lire la suite
Un juge ordonne la divulgation du rôle de Clearview AI dans l'arrestation par reconnaissance faciale à Washington D.C.
Alors que les forces de l'ordre intensifient leur utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour identifier les suspects, les appels à la transparence se font plus pressants. À Washington, D.C., un juge a ordonné aux procureurs… Lire la suite
OpenAI déploie GPT-5.6 après le feu vert du gouvernement et annonce « ChatGPT fonctionne ».
Environ deux semaines après que le modèle GPT-5.6 d'OpenAI ait été pris dans un imbroglio réglementaire — déployé uniquement auprès d'organisations agréées par le gouvernement pendant une période d'« aperçu limité » —, la société a reçu… Lire la suite
Le navigateur ChatGPT est déjà mort.
OpenAI ferme ChatGPT Atlas, son navigateur capable d'effectuer des tâches à votre place, moins d'un an après son lancement. Annoncé en octobre, Atlas sera abandonné par l'entreprise dans le cadre de sa série d'annonces concernant ChatGPT Work. Lire la suite
La Commission présente le plan d'action de l'UE sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle
La Commission européenne a présenté un plan d'action pour une réponse structurée visant à gérer les risques et à exploiter les opportunités offertes par les modèles d'intelligence artificielle (IA) avancés en matière de cybersécurité. De nouveaux modèles… Lire la suite
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