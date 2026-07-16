Fuites de données : les 9 incidents majeurs au 16 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Un acteur malveillant revend la mise en vente de 35 Go de données Accenture, incluant code source, clés RSA et SSH, jetons d’accès Azure et un dépôt Azure DevOps, alors que l’entreprise reste évasive sur l’éventuelle exposition de clients.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency détaille un incident interne impliquant des identifiants AWS GovCloud exposés, après l’ouverture d’une enquête par son bureau du directeur des systèmes d’information le 15 mai.

AssuranceAmerica révèle une violation de données touchant près de 7 millions de conducteurs, après que des attaquants ont obtenu un accès à ses systèmes plus tôt cette année, entraînant l’exposition de vastes volumes de dossiers de clients.

L’opérateur télécom japonais KDDI signale qu’une intrusion dans une plateforme de messagerie utilisée par cinq fournisseurs d’accès à Internet a exposé les adresses e-mail et mots de passe de plus de 12 millions de personnes.

Les incidents visant Accenture, CISA, AssuranceAmerica et KDDI illustrent une fragilisation simultanée des référentiels de confiance, où la compromission de secrets cloud, de code source et de données clients sensibles alimente des risques en chaîne, des environnements gouvernementaux aux télécoms et aux assureurs, avec un accent marqué sur les identifiants exposés et les grands volumes de données personnelles.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine