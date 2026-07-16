Le nom d’utilisateur WhatsApp arrive : attention aux arnaques

Le nom d’utilisateur WhatsApp permet de masquer les numéros de mobile pour protéger la vie privée, mais ce système facilite aussi les arnaques.

TL;DR : L’essentiel WhatsApp déploie une option permettant de choisir un pseudonyme unique de trois à 35 caractères pour masquer les numéros de téléphone de ses plus de trois milliards d’utilisateurs.

Les experts en cybersécurité alertent sur la possibilité pour les attaquants d’enregistrer des pseudonymes trompeurs pour usurper des identités et mener des campagnes d’ingénierie sociale ciblées.

Associer ce nouvel identifiant à un compte Facebook ou Instagram via l’Espace Comptes de Meta expose l’historique d’activité et facilite le croisement de données personnelles par l’éditeur.

Le déploiement progressif du nom d’utilisateur WhatsApp marque une nouvelle étape pour la messagerie instantanée la plus populaire au monde. La filiale de Meta propose une fonctionnalité attendue permettant d’échanger des messages sans divulguer son numéro de téléphone personnel. Bien que cette nouveauté réponde à une demande légitime en matière de protection de la vie privée, elle ouvre la voie à de nouvelles menaces d’arnaques.

Le nom d’utilisateur WhatsApp transforme la gestion de la confidentialité

L’option Nom de profil apparaît directement dans la section consacrée au compte utilisateur dans les paramètres de la messagerie.

Annoncée le 29 juin 2026, la création de pseudonymes offre une alternative à la diffusion systématique du numéro de téléphone mobile. Selon les explications de la responsable produit de WhatsApp rapportées par CNET France, cette fonction permet de rejoindre des discussions de groupe ou de contacter de nouvelles personnes en préservant son anonymat. Pour en profiter, les utilisateurs doivent se rendre dans les paramètres de leur profil afin de réserver un identifiant composé de lettres minuscules, de chiffres, de points ou de tirets bas.

Cette transition technique s’accompagne d’une phase de réservation anticipée durant laquelle chacun peut tenter d’enregistrer le pseudonyme de son choix. Toutefois, contrairement à des plateformes concurrentes comme Telegram, l’application ne propose aucun annuaire public. Il est donc indispensable de connaître l’identifiant exact de son correspondant, au caractère près, pour initier une conversation sans disposer de ses coordonnées téléphoniques.

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L’usurpation d’identité menace la confiance des utilisateurs

Le nom d’utilisateur WhatsApp introduit un risque d’ingénierie sociale pour la sécurité des échanges. Contrairement à un numéro de téléphone unique, un pseudonyme peut être choisi par n’importe quel tiers malveillant pour imiter l’identité d’un proche ou d’un collaborateur. Comme le souligne une analyse publiée par Le Temps, les tests préliminaires montrent déjà des dérives : le pseudo précis d’un journaliste a par exemple été enregistré par un tiers non autorisé avant même que le véritable propriétaire ne puisse agir.

Un message d’information invite l’utilisateur à patienter avant de pouvoir activer et utiliser pleinement son pseudonyme unique.

Pour limiter les abus, la messagerie applique des restrictions automatiques et bloque la réservation des identifiants des institutions publiques, des entreprises ou des célébrités. Cependant, la protection ne couvre pas toutes les déclinaisons possibles et les comptes d’utilisateurs ordinaires restent exposés. Les attaquants peuvent ainsi exploiter l’illusion de proximité créée par un pseudonyme familier pour inciter leurs cibles à divulguer des données sensibles ou à effectuer des virements financiers.

⚠️ Point d’Attention WhatsApp propose dorénavant l’utilisation d’un nom d’utilisateur pour se détacher des numéros de mobile et répondre à une attente en matière de protection, mais attention aux nouveaux risques d’arnaques. Malheureusement, rien n’est parfait : plusieurs spécialistes de la sécurité alertent sur les dangers d’usurpation et de fraude à l’identité qui émergent aujourd’hui avec l’utilisation de ces identifiants. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

L’interconnexion des profils Meta fragilise la sphère privée

Le nom d’utilisateur WhatsApp impose d’autres défis de sécurité, notamment lorsque l’éditeur incite à lier son compte de messagerie aux profils Facebook et Instagram. Comme le rappelle une mise en garde partagée par Malwarebytes, l’association via l’Espace Comptes de Meta facilite le croisement de l’historique d’activité et des données comportementales. Cette interconnexion permet également à un attaquant qui devine un pseudonyme d’associer immédiatement l’identité de sa cible à ses réseaux sociaux publics pour concevoir une arnaque ciblée.

Face à ces menaces, les experts recommandent de choisir un pseudonyme unique et décorrélé des autres comptes en ligne. Pour renforcer la protection, l’application intègre une option de filtrage permettant de restreindre les premiers contacts par l’intermédiaire d’une clé de sécurité, sous forme de code à quatre chiffres. De leur côté, des États comme l’Inde ont officiellement demandé à Meta de repousser le déploiement de cette fonctionnalité afin de mieux encadrer la responsabilité de la plateforme face aux vagues de phishing.

L’introduction des pseudos marque ainsi un tournant pour WhatsApp en matière de confidentialité, mais cette évolution oblige à une vigilance accrue face aux risques inédits d’arnaques. La protection des numéros de téléphone ne doit pas faire oublier la nécessité de protéger sa propre identité numérique face aux usurpateurs.

Questions fréquentes sur les pseudos WhatsApp

Chaque utilisateur peut désormais créer un identifiant unique composé de trois à 35 caractères, comprenant des lettres minuscules, des chiffres, des points et des tirets bas. Ce pseudonyme permet d’entrer en contact avec d’autres personnes ou de participer à des groupes sans avoir à divulguer son numéro de téléphone personnel.

Quels sont les risques d’arnaques liés à cette nouvelle option ? Le principal danger réside dans l’usurpation d’identité, car des personnes malveillantes peuvent enregistrer des pseudonymes très proches de ceux de proches ou de collaborateurs. Sans vérification rigoureuse, ces profils trompeurs peuvent être utilisés pour lancer des campagnes de phishing et extorquer des informations confidentielles.

Quelles mesures de sécurité la messagerie a-t-elle prévues pour limiter les abus ? WhatsApp protège et réserve automatiquement les pseudonymes des personnalités publiques, des grandes entreprises et des institutions officielles. De plus, il est possible d’activer une clé de sécurité sous la forme d’un code secret à quatre chiffres que tout nouveau correspondant doit obligatoirement saisir pour engager la discussion.

Pourquoi est-il déconseillé de réutiliser son identifiant Instagram ou Facebook ? Associer le même identifiant sur plusieurs applications oblige à lier les comptes via l’Espace Comptes de Meta, ce qui permet à l’éditeur de croiser les données de profil et l’historique d’activité. Cela facilite également le travail des attaquants, qui peuvent facilement relier un profil WhatsApp à des réseaux sociaux publics pour affiner leurs tentatives d’escroquerie.

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