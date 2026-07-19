Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 19 juillet 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine L’Union européenne sanctionne des membres d’un service de renseignement russe et du groupe Turla pour des campagnes de piratage visant institutions, infrastructures critiques et industries stratégiques depuis 2010, assorties d’interceptions de communications, sabotages en Pologne et interdictions commerciales.

L’UE prépare un cadre imposant un âge minimum de 13 ans pour l’accès autonome aux réseaux sociaux, avec recommandations de temps d’écran limité et usage sous supervision parentale pour les plus jeunes, ainsi qu’un accès progressif aux services en ligne jugés potentiellement nocifs.

La Commission européenne assouplit son règlement sur les batteries en exemptant lunettes connectées, montres intelligentes et autres objets portables de l’obligation de batteries amovibles, ouvrant le marché à Meta et ses concurrents tout en maintenant de fortes inquiétudes sur la vie privée et la surveillance.

L’État de New York instaure un moratoire d’un an sur les nouveaux datacenters d’intelligence artificielle de plus de 50 mégawatts, suspendant les permis le temps de définir des normes sur l’impact environnemental, la consommation d’énergie, l’eau, le bruit et les retombées locales.

Les pouvoirs publics durcissent simultanément leur emprise sur l’écosystème numérique, entre sanctions ciblant l’appareil cyber russe, encadrement de l’accès des mineurs aux plateformes, assouplissement calibré des règles techniques pour les objets connectés et moratoire des datacenters d’intelligence artificielle à New York, révélant une régulation de plus en plus fine des infrastructures, contenus et équipements numériques.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

L'UE sanctionne des cyberespions russes pour des années de piratage informatique. BRUXELLES — L’Union européenne a inscrit lundi sur sa liste noire des membres d’un groupe de renseignement russe qu’elle accuse d’espionnage et de piratage informatique visant des cibles au sein de l’UE et en Ukraine dès 2010…. Lire la suite

L'UE souhaite une restriction d'âge de 13 ans pour les réseaux sociaux BRUXELLES — L’Union européenne imposera un âge minimum aux jeunes internautes pour accéder aux réseaux sociaux sans la supervision de leurs parents, a annoncé lundi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. « Il est… Lire la suite

L'UE assouplit sa réglementation sur les lunettes connectées sous la pression américaine. La Commission européenne a exempté mardi les technologies portables de l'obligation d'utiliser des batteries amovibles, levant ainsi un obstacle majeur à la commercialisation des lunettes connectées de Meta sur le marché européen, suite aux pressions exercées par… Lire la suite

La France et l'Allemagne s'engagent à développer un concurrent de Palantir. BERLIN — La France et l'Allemagne se sont engagées vendredi à étudier la possibilité de développer une alternative au logiciel militaire fourni par la société américaine Palantir, alors que les pays européens cherchent à réduire leur dépendance… Lire la suite

Un ransomware utilise l'IA pour intensifier les négociations Les ransomwares utilisent l'IA pour intensifier les négociations On pense généralement que les auteurs de ransomwares utilisent l'intelligence artificielle (IA) uniquement pour pirater davantage d'entreprises. Cependant, certains opérateurs s'en servent pour obtenir un avantage et soutirer plus… Lire la suite