Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 19 juillet 2026

Faits marquants de la semaine
- L’Union européenne sanctionne des membres d’un service de renseignement russe et du groupe Turla pour des campagnes de piratage visant institutions, infrastructures critiques et industries stratégiques depuis 2010, assorties d’interceptions de communications, sabotages en Pologne et interdictions commerciales.
- L’UE prépare un cadre imposant un âge minimum de 13 ans pour l’accès autonome aux réseaux sociaux, avec recommandations de temps d’écran limité et usage sous supervision parentale pour les plus jeunes, ainsi qu’un accès progressif aux services en ligne jugés potentiellement nocifs.
- La Commission européenne assouplit son règlement sur les batteries en exemptant lunettes connectées, montres intelligentes et autres objets portables de l’obligation de batteries amovibles, ouvrant le marché à Meta et ses concurrents tout en maintenant de fortes inquiétudes sur la vie privée et la surveillance.
- L’État de New York instaure un moratoire d’un an sur les nouveaux datacenters d’intelligence artificielle de plus de 50 mégawatts, suspendant les permis le temps de définir des normes sur l’impact environnemental, la consommation d’énergie, l’eau, le bruit et les retombées locales.
Les pouvoirs publics durcissent simultanément leur emprise sur l’écosystème numérique, entre sanctions ciblant l’appareil cyber russe, encadrement de l’accès des mineurs aux plateformes, assouplissement calibré des règles techniques pour les objets connectés et moratoire des datacenters d’intelligence artificielle à New York, révélant une régulation de plus en plus fine des infrastructures, contenus et équipements numériques.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine
L'UE sanctionne des cyberespions russes pour des années de piratage informatique.
BRUXELLES — L’Union européenne a inscrit lundi sur sa liste noire des membres d’un groupe de renseignement russe qu’elle accuse d’espionnage et de piratage informatique visant des cibles au sein de l’UE et en Ukraine dès 2010…. Lire la suite
L'UE souhaite une restriction d'âge de 13 ans pour les réseaux sociaux
BRUXELLES — L’Union européenne imposera un âge minimum aux jeunes internautes pour accéder aux réseaux sociaux sans la supervision de leurs parents, a annoncé lundi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. « Il est… Lire la suite
L'UE assouplit sa réglementation sur les lunettes connectées sous la pression américaine.
La Commission européenne a exempté mardi les technologies portables de l'obligation d'utiliser des batteries amovibles, levant ainsi un obstacle majeur à la commercialisation des lunettes connectées de Meta sur le marché européen, suite aux pressions exercées par… Lire la suite
L’État de New York devient le premier État à imposer un moratoire d’un an sur les nouveaux centres de données d’IA.
L'État de New York est devenu mardi le premier État américain à instaurer un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données. La gouverneure Kathy Hochul a signé un décret, lors d'une conférence de presse en… Lire la suite
La France et l'Allemagne s'engagent à développer un concurrent de Palantir.
BERLIN — La France et l'Allemagne se sont engagées vendredi à étudier la possibilité de développer une alternative au logiciel militaire fourni par la société américaine Palantir, alors que les pays européens cherchent à réduire leur dépendance… Lire la suite
Le domaine t.me de Telegram a été suspendu au niveau du registre, entraînant la rupture de liens dans le monde entier.
Le domaine t.me de Telegram a été temporairement placé en statut serverHold au niveau du registre mardi, empêchant ainsi la résolution de tous les liens t.me via le système de noms de domaine (DNS) mondial. Bien que… Lire la suite
Proton affirme avoir rejeté les 47 demandes de données ciblant les utilisateurs de VPN en 2026.
Proton a mis à jour son rapport de transparence concernant Proton VPN, révélant avoir reçu 47 demandes juridiquement contraignantes d'informations sur les utilisateurs au cours du premier semestre 2026. Selon l'entreprise, ces 47 demandes ont toutes été… Lire la suite
Recommandations des États-Unis et de leurs alliés : Sécuriser les dispositifs réseau contre les groupes APT russes
Les États-Unis et leurs alliés mettent en garde contre des groupes APT russes ciblant les routeurs et les équipements réseau afin de compromettre les infrastructures critiques à travers le monde. Les États-Unis et leurs alliés alertent sur… Lire la suite
La logistique de l'OTAN et les troupes ukrainiennes figurent parmi les principales cibles des piratages de caméras russes, selon un avis consultatif.
Les services de renseignement néerlandais signalent qu'au moins une agence russe compromet des caméras connectées à Internet à travers l'Europe afin d'espionner la logistique militaire et le personnel ukrainien. Lire la suite
Un ransomware utilise l'IA pour intensifier les négociations
Les ransomwares utilisent l'IA pour intensifier les négociations On pense généralement que les auteurs de ransomwares utilisent l'intelligence artificielle (IA) uniquement pour pirater davantage d'entreprises. Cependant, certains opérateurs s'en servent pour obtenir un avantage et soutirer plus… Lire la suite
Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.