Cybercriminalité : les 14 opérations et arrestations du 17 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine L’opération First Light 2026 d’INTERPOL, menée sur quatre mois dans 97 pays, a abouti à 5 811 arrestations, 293 millions de dollars saisis, 31 014 comptes bancaires bloqués et plus de 142 000 victimes de fraudes en ligne identifiées.

Les autorités espagnoles ont arrêté un suspect présenté comme membre de Cyber Army of Russia Reborn, impliqué dans le soutien logistique d’un hacker ukrainien et dans des actions revendiquées par le groupe pro-russe NoName057(16), dans le cadre d’Operation Riptide.

Un ancien négociateur en rançon a été condamné à 70 mois de prison aux États-Unis pour avoir transmis à BlackCat/AlphV des informations confidentielles sur cinq victimes, permettant d’augmenter les montants exigés et de blanchir les gains criminels.

Un individu accusé de déployer le rançongiciel Ryuk a plaidé coupable de complot et de fraude informatique, tandis qu’un complice de BlackCat/AlphV a écopé d’une peine fédérale de près de six ans pour extorsion liée à plusieurs victimes.

Les extraits illustrent une intensification des réponses pénales et opérationnelles contre des écosystèmes cybercriminels structurés : vaste opération mondiale d’INTERPOL contre les escroqueries en ligne, coopération transatlantique visant des groupes hacktivistes pro-russes, et séries de condamnations ciblant des acteurs clés de chaînes d’extorsion par rançongiciels comme BlackCat/AlphV et Ryuk.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine