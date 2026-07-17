Cybercriminalité : les 14 opérations et arrestations du 17 juillet 2026

Faits marquants de la semaine
- L’opération First Light 2026 d’INTERPOL, menée sur quatre mois dans 97 pays, a abouti à 5 811 arrestations, 293 millions de dollars saisis, 31 014 comptes bancaires bloqués et plus de 142 000 victimes de fraudes en ligne identifiées.
- Les autorités espagnoles ont arrêté un suspect présenté comme membre de Cyber Army of Russia Reborn, impliqué dans le soutien logistique d’un hacker ukrainien et dans des actions revendiquées par le groupe pro-russe NoName057(16), dans le cadre d’Operation Riptide.
- Un ancien négociateur en rançon a été condamné à 70 mois de prison aux États-Unis pour avoir transmis à BlackCat/AlphV des informations confidentielles sur cinq victimes, permettant d’augmenter les montants exigés et de blanchir les gains criminels.
- Un individu accusé de déployer le rançongiciel Ryuk a plaidé coupable de complot et de fraude informatique, tandis qu’un complice de BlackCat/AlphV a écopé d’une peine fédérale de près de six ans pour extorsion liée à plusieurs victimes.
Les extraits illustrent une intensification des réponses pénales et opérationnelles contre des écosystèmes cybercriminels structurés : vaste opération mondiale d’INTERPOL contre les escroqueries en ligne, coopération transatlantique visant des groupes hacktivistes pro-russes, et séries de condamnations ciblant des acteurs clés de chaînes d’extorsion par rançongiciels comme BlackCat/AlphV et Ryuk.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
L'opération First Light d'INTERPOL a permis l'arrestation de 5 811 personnes et la saisie de 293 millions de dollars.
L’opération « Première Lumière 2026 » d’INTERPOL a permis l’arrestation de 5 811 personnes, le blocage de 293 millions de dollars d’avoirs criminels et le démantèlement de réseaux internationaux de fraude et de blanchiment d’argent. INTERPOL a coordonné une opération… Lire la suite
L'Espagne arrête un pirate informatique présumé lié à une campagne de hacktivistes russes
Les autorités ont arrêté un individu soupçonné d'appartenir à Cyber Army of Russia Reborn, un groupe de hacktivistes pro-russes accusé d'avoir perpétré de multiples attaques contre des fournisseurs d'infrastructures critiques aux États-Unis et en Europe. La police… Lire la suite
Un ancien négociateur de ransomware condamné à 70 mois de prison pour avoir secrètement aidé le gang BlackCat
Un ancien négociateur spécialisé dans les rançongiciels a été condamné à près de six ans de prison pour avoir secrètement aidé le groupe BlackCat à extorquer des victimes, tout en trahissant ses clients. Un tribunal américain a… Lire la suite
L'opérateur de Ryuk plaide coupable ; un complice de Blackcat/AlphV écope d'une peine de près de 6 ans.
Un homme accusé d'avoir déployé le ransomware Ryuk a plaidé coupable mercredi devant un tribunal fédéral de l'Oregon de complot et de fraude informatique, tandis qu'un autre homme a été condamné à 70 mois de prison fédérale… Lire la suite
Le chef d'un groupe dissident de 764 a été condamné à 40 ans de prison.
Un homme de San Antonio, reconnu coupable d'exploitation sexuelle d'enfants alors qu'il dirigeait 8884, une branche du tristement célèbre groupe extrémiste violent 764, a été condamné mercredi à 40 ans de prison par un tribunal fédéral, a… Lire la suite
La télémétrie de Microsoft Windows a permis d'identifier un pirate informatique malgré l'utilisation d'un VPN.
Microsoft a identifié un membre présumé du groupe Scattered Spider grâce à la télémétrie Windows, malgré l'utilisation d'un VPN par le suspect pour masquer son adresse IP. Ces détails figurent dans la plainte pénale modifiée déposée contre… Lire la suite
Le Vietnam arrête des suspects liés au service de piratage d'anime HiAnime.
Les autorités vietnamiennes ont arrêté et poursuivent sept suspects soupçonnés d'avoir géré HiAnime, le plus important service de streaming piraté d'anime avant sa fermeture en juin. […] Lire la suite
Un blanchisseur d'argent est accusé d'avoir volé des cryptomonnaies saisies alors qu'il était en prison.
Un ressortissant bulgare a été inculpé du vol de 290 000 dollars en cryptomonnaie saisie par le gouvernement, alors qu’il purgeait une peine de 121 mois de prison pour avoir aidé à blanchir des millions de dollars volés… Lire la suite
Des documents judiciaires révèlent que l'identifiant d'un appareil Windows a aidé le FBI à remonter la piste d'un pirate informatique présumé utilisant un système de partage de fichiers.
Selon une plainte fédérale récemment rendue publique, les procureurs américains ont établi un lien entre un pirate informatique présumé du groupe Scattered Spider et un cambriolage chez un détaillant de bijoux de luxe, grâce à l'utilisation d'un… Lire la suite
Un membre du groupe de ransomware Ryuk plaide coupable aux États-Unis et risque 15 ans de prison.
Un Arménien de 34 ans a plaidé coupable d'avoir piraté des entreprises américaines et déployé le tristement célèbre rançongiciel Ryuk pour chiffrer leurs systèmes. […] Lire la suite
Deux personnes arrêtées pour hameçonnage à la carte bancaire – les Pays-Bas sont désignés comme le pire pays d'Europe en matière de fraude aux paiements.
Deux jeunes hommes ont été arrêtés aux Pays-Bas, soupçonnés d'avoir orchestré une opération d'hameçonnage visant à collecter les données de cartes bancaires de victimes sans méfiance. Pour en savoir plus, consultez mon article sur le blog Hot… Lire la suite
La police néerlandaise attribue la cyberattaque contre l'opérateur de télécommunications Odido à un complice local présumé.
La police néerlandaise a déclaré jeudi avoir découvert des preuves suggérant l'implication de criminels néerlandais dans la cyberattaque contre l'opérateur de télécommunications Odido, qui a exposé les données personnelles de plus de 6 millions de clients en… Lire la suite
Un adolescent japonais arrêté pour une cyberattaque ayant perturbé un service de streaming d'anime
Cet étudiant, dont l'identité n'a pas été révélée et qui vit dans une ville proche de Tokyo, aurait exploité une faille de sécurité dans une plateforme de streaming d'anime par abonnement pour annuler frauduleusement plus de 46… Lire la suite
Un pirate informatique spécialisé dans les ransomwares plaide coupable après une escroquerie de 15 millions de dollars en bitcoins
Les procureurs fédéraux ont affirmé qu'une opération de ransomware Ryuk avait permis d'extorquer plus de 15 millions de dollars en bitcoins à des organisations américaines. Un ressortissant arménien a reconnu avoir participé à des attaques qui ont… Lire la suite
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