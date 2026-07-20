Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 20 juillet 2026

Faits marquants de la semaine
- Microsoft a publié un Patch Tuesday record avec plus de 600 correctifs pour Windows, Office et autres produits, dont deux failles zero day exploitées visant Windows Server (élévation de privilèges) et SharePoint, découvertes en partie grâce à l’usage d’outils d’intelligence artificielle.
- Un rapport indique que le gouvernement iranien a exploité des failles bien connues des réseaux mobiles pour localiser puis frapper des personnels militaires américains au Moyen-Orient, durant la préparation et le début du conflit.
- L’application européenne de vérification d’âge, modèle de référence testé dans cinq pays dont la France, a été contournée par un chercheur grâce à une simple extension Chrome générant une preuve d’âge logicielle réutilisable, basée sur une clé cryptographique P-256 non protégée matériellement.
- Des millions d’aspirateurs connectés Shark sont exposés à une faille critique d’exécution de code à distance liée à une configuration trop permissive sur Amazon Web Services, permettant à des attaquants de prendre le contrôle, d’accéder aux caméras, aux cartes des logements et potentiellement aux identifiants Wi-Fi.
L’actualité met en lumière une accumulation de vulnérabilités critiques touchant à la fois les infrastructures logicielles centrales et les objets connectés, tandis que des failles structurelles de réseaux mobiles et de systèmes de confiance numérique sont activement exploitées par des États ou triviales à contourner. Entre patchs massifs dopés à l’intelligence artificielle et dispositifs de sécurité mal conçus, le décalage entre découverte et sécurisation se creuse.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
Microsoft corrige un nombre record de failles de sécurité, invoquant son utilisation de l'IA.
Microsoft a publié cette semaine un nombre record de correctifs de sécurité pour Windows, Office et d'autres produits technologiques, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour détecter les vulnérabilités du code. Le géant des technologies et du cloud… Lire la suite
L'Iran a exploité les vulnérabilités des réseaux mobiles pour localiser les forces militaires américaines au Moyen-Orient, selon un rapport.
Le gouvernement iranien a exploité des failles bien connues des réseaux de téléphonie mobile pour localiser puis frapper des militaires américains lors des préparatifs et au début de la guerre. Lire la suite
La vérif d'âge de l'Europe ridiculisée par une extension Chrome
Bon, vous le savez, l'Europe tient absolument à savoir votre âge, avant de vous laisser scroller librement sur le net. Alors pour cela, ils ont mis au point une application qui permet de prouver votre âge et… Lire la suite
Des millions d'aspirateurs robots Shark vulnérables à une faille d'exécution de code à distance non corrigée
Des millions d'aspirateurs robots Shark connectés à Internet pourraient être vulnérables à une faille critique d'exécution de code à distance (RCE) permettant à des pirates de contrôler les appareils à distance, d'accéder aux caméras embarquées, de récupérer… Lire la suite
Secure Boot : Microsoft a laissé durant 13 ans une faille fragilisant Windows et Linux
Des chercheurs en sécurité ont dévoilé une faille majeure affectant depuis treize années le système Secure Boot de Microsoft. Censé protéger votre PC au démarrage contre les programmes malveillants, Secure Boot pouvait être contourné par des pirates… Lire la suite
L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité de Cisco IOS à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.
L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille de sécurité de Cisco IOS à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues. La CISA a ajouté une faille de sécurité de Cisco IOS, référencée… Lire la suite
La CISA ordonne aux autorités fédérales de corriger d'ici samedi une faille de sécurité d'Oracle activement exploitée.
La CISA a ordonné aux agences fédérales de sécuriser leurs systèmes d'ici samedi contre les attaques en cours exploitant une vulnérabilité critique de l'application financière Oracle E-Business Suite. […] Lire la suite
Les failles d'exécution de code à distance (RCE) « wp2shell » du noyau WordPress sont désormais exploitées publiquement ; appliquez le correctif dès maintenant.
Des exploits publics ont été publiés pour les vulnérabilités critiques d'exécution de code à distance « wp2shell » affectant le noyau WordPress, ce qui rend impératif pour les administrateurs de corriger immédiatement leurs sites. […] Lire la suite
Les États-Unis lancent un centre de collecte de vulnérabilités face à l'explosion des failles de sécurité liée à l'IA
L’administration Trump espère que ce programme permettra d’accélérer la détection et la correction des problèmes techniques graves avant que les pirates informatiques ne les exploitent. Lire la suite
La CISA alerte sur l'exploitation de plusieurs vulnérabilités dans SharePoint.
Des chercheurs en sécurité affirment que des failles supplémentaires sont en train d'être exploitées et qu'un correctif ne sera pas disponible avant le mois d'août. Lire la suite
SAP corrige une faille de sécurité dans CVSS 9.9 NetWeaver ABAP susceptible d'exposer ou de modifier des données.
SAP a déployé des mises à jour pour corriger plusieurs vulnérabilités dans le cadre de ses correctifs de sécurité de juillet 2026, dont une faille critique dans SAP NetWeaver Application Server ABAP. La vulnérabilité en question est… Lire la suite
Dell met en garde contre des failles critiques dans PowerProtect Data Domain permettant à des attaquants distants de prendre le contrôle total.
Dell a récemment révélé deux vulnérabilités critiques dans ses appliances PowerProtect Data Domain, susceptibles de permettre à des attaquants distants non authentifiés de prendre le contrôle total des systèmes affectés. Ces vulnérabilités sont référencées CVE-2026-53483 et CVE-2026-53481,… Lire la suite
Zoom met en garde contre une vulnérabilité critique de prise de contrôle de compte
Zoom signale une faille de sécurité critique dans son client de bureau et son kit de développement logiciel pour Windows, qui pourrait être exploitée par une personne non authentifiée pour pirater des comptes. […] Lire la suite
Mise à jour : 7-Zip corrige une faille d’exécution de code à distance exploitable avec des archives malveillantes
La version 26.02 de 7-Zip a été publiée pour corriger une vulnérabilité d'exécution de code à distance qui pouvait permettre à des attaquants d'exécuter du code malveillant en incitant les utilisateurs à ouvrir des fichiers compressés spécialement… Lire la suite
Alerte Windows : un chercheur en colère divulgue une faille quelques heures après le patch record de Microsoft
Une nouvelle faille zero day met en danger Windows. Le chercheur en sécurité Nightmare-Eclipse a divulgué une nouvelle vulnérabilité dans le code de l'OS, intitulée LegacyHive. La faille a été diffusée quelques heures seulement après le Patch… Lire la suite
Zéro paywall. Zéro pub.
DCOD reste en accès libre grâce à vos contributions. Chaque café compte.