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Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 20 juillet 2026

Illustration 3D pour la veille sur les vulnérabilités : un cadenas métallique ouvert est posé sur un circuit imprimé complexe. De vifs flux lumineux oranges et des triangles d'alerte rouges clignotants émanent du cadenas, symbolisant des failles de sécurité actives et des brèches dans un système informatique.
Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine

  • Microsoft a publié un Patch Tuesday record avec plus de 600 correctifs pour Windows, Office et autres produits, dont deux failles zero day exploitées visant Windows Server (élévation de privilèges) et SharePoint, découvertes en partie grâce à l’usage d’outils d’intelligence artificielle.
  • Un rapport indique que le gouvernement iranien a exploité des failles bien connues des réseaux mobiles pour localiser puis frapper des personnels militaires américains au Moyen-Orient, durant la préparation et le début du conflit.
  • L’application européenne de vérification d’âge, modèle de référence testé dans cinq pays dont la France, a été contournée par un chercheur grâce à une simple extension Chrome générant une preuve d’âge logicielle réutilisable, basée sur une clé cryptographique P-256 non protégée matériellement.
  • Des millions d’aspirateurs connectés Shark sont exposés à une faille critique d’exécution de code à distance liée à une configuration trop permissive sur Amazon Web Services, permettant à des attaquants de prendre le contrôle, d’accéder aux caméras, aux cartes des logements et potentiellement aux identifiants Wi-Fi.

L’actualité met en lumière une accumulation de vulnérabilités critiques touchant à la fois les infrastructures logicielles centrales et les objets connectés, tandis que des failles structurelles de réseaux mobiles et de systèmes de confiance numérique sont activement exploitées par des États ou triviales à contourner. Entre patchs massifs dopés à l’intelligence artificielle et dispositifs de sécurité mal conçus, le décalage entre découverte et sécurisation se creuse.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Microsoft corrige un nombre record de failles de sécurité, invoquant son utilisation de l'IA.

Microsoft corrige un nombre record de failles de sécurité, invoquant son utilisation de l'IA.

techcrunch.com

Microsoft a publié cette semaine un nombre record de correctifs de sécurité pour Windows, Office et d'autres produits technologiques, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour détecter les vulnérabilités du code. Le géant des technologies et du cloud… Lire la suite

L'Iran a exploité les vulnérabilités des réseaux mobiles pour localiser les forces militaires américaines au Moyen-Orient, selon un rapport.

L'Iran a exploité les vulnérabilités des réseaux mobiles pour localiser les forces militaires américaines au Moyen-Orient, selon un rapport.

techcrunch.com

Le gouvernement iranien a exploité des failles bien connues des réseaux de téléphonie mobile pour localiser puis frapper des militaires américains lors des préparatifs et au début de la guerre. Lire la suite

La vérif d'âge de l'Europe ridiculisée par une extension Chrome

La vérif d'âge de l'Europe ridiculisée par une extension Chrome

korben.info

Bon, vous le savez, l'Europe tient absolument à savoir votre âge, avant de vous laisser scroller librement sur le net. Alors pour cela, ils ont mis au point une application qui permet de prouver votre âge et… Lire la suite

Des millions d'aspirateurs robots Shark vulnérables à une faille d'exécution de code à distance non corrigée

Des millions d'aspirateurs robots Shark vulnérables à une faille d'exécution de code à distance non corrigée

GBHackers On Security

Des millions d'aspirateurs robots Shark connectés à Internet pourraient être vulnérables à une faille critique d'exécution de code à distance (RCE) permettant à des pirates de contrôler les appareils à distance, d'accéder aux caméras embarquées, de récupérer… Lire la suite

Secure Boot : Microsoft a laissé durant 13 ans une faille fragilisant Windows et Linux

Secure Boot : Microsoft a laissé durant 13 ans une faille fragilisant Windows et Linux

www.01net.com

Des chercheurs en sécurité ont dévoilé une faille majeure affectant depuis treize années le système Secure Boot de Microsoft. Censé protéger votre PC au démarrage contre les programmes malveillants, Secure Boot pouvait être contourné par des pirates… Lire la suite

L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité de Cisco IOS à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

L'agence américaine CISA ajoute une faille de sécurité de Cisco IOS à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues.

Security Affairs

L'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) ajoute une faille de sécurité de Cisco IOS à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues. La CISA a ajouté une faille de sécurité de Cisco IOS, référencée… Lire la suite

La CISA ordonne aux autorités fédérales de corriger d'ici samedi une faille de sécurité d'Oracle activement exploitée.

La CISA ordonne aux autorités fédérales de corriger d'ici samedi une faille de sécurité d'Oracle activement exploitée.

BleepingComputer.com

La CISA a ordonné aux agences fédérales de sécuriser leurs systèmes d'ici samedi contre les attaques en cours exploitant une vulnérabilité critique de l'application financière Oracle E-Business Suite. […] Lire la suite

Les failles d'exécution de code à distance (RCE) « wp2shell » du noyau WordPress sont désormais exploitées publiquement ; appliquez le correctif dès maintenant.

Les failles d'exécution de code à distance (RCE) « wp2shell » du noyau WordPress sont désormais exploitées publiquement ; appliquez le correctif dès maintenant.

BleepingComputer.com

Des exploits publics ont été publiés pour les vulnérabilités critiques d'exécution de code à distance « wp2shell » affectant le noyau WordPress, ce qui rend impératif pour les administrateurs de corriger immédiatement leurs sites. […] Lire la suite

Les États-Unis lancent un centre de collecte de vulnérabilités face à l'explosion des failles de sécurité liée à l'IA

Les États-Unis lancent un centre de collecte de vulnérabilités face à l'explosion des failles de sécurité liée à l'IA

Cybersecurity Dive – Latest News

L’administration Trump espère que ce programme permettra d’accélérer la détection et la correction des problèmes techniques graves avant que les pirates informatiques ne les exploitent. Lire la suite

La CISA alerte sur l'exploitation de plusieurs vulnérabilités dans SharePoint.

La CISA alerte sur l'exploitation de plusieurs vulnérabilités dans SharePoint.

Cybersecurity Dive – Latest News

Des chercheurs en sécurité affirment que des failles supplémentaires sont en train d'être exploitées et qu'un correctif ne sera pas disponible avant le mois d'août. Lire la suite

SAP corrige une faille de sécurité dans CVSS 9.9 NetWeaver ABAP susceptible d'exposer ou de modifier des données.

SAP corrige une faille de sécurité dans CVSS 9.9 NetWeaver ABAP susceptible d'exposer ou de modifier des données.

The Hacker News

SAP a déployé des mises à jour pour corriger plusieurs vulnérabilités dans le cadre de ses correctifs de sécurité de juillet 2026, dont une faille critique dans SAP NetWeaver Application Server ABAP. La vulnérabilité en question est… Lire la suite

Dell met en garde contre des failles critiques dans PowerProtect Data Domain permettant à des attaquants distants de prendre le contrôle total.

Dell met en garde contre des failles critiques dans PowerProtect Data Domain permettant à des attaquants distants de prendre le contrôle total.

GBHackers On Security

Dell a récemment révélé deux vulnérabilités critiques dans ses appliances PowerProtect Data Domain, susceptibles de permettre à des attaquants distants non authentifiés de prendre le contrôle total des systèmes affectés. Ces vulnérabilités sont référencées CVE-2026-53483 et CVE-2026-53481,… Lire la suite

Zoom met en garde contre une vulnérabilité critique de prise de contrôle de compte

Zoom met en garde contre une vulnérabilité critique de prise de contrôle de compte

BleepingComputer.com

Zoom signale une faille de sécurité critique dans son client de bureau et son kit de développement logiciel pour Windows, qui pourrait être exploitée par une personne non authentifiée pour pirater des comptes. […] Lire la suite

Mise à jour : 7-Zip corrige une faille d’exécution de code à distance exploitable avec des archives malveillantes

Mise à jour : 7-Zip corrige une faille d’exécution de code à distance exploitable avec des archives malveillantes

BleepingComputer.com

La version 26.02 de 7-Zip a été publiée pour corriger une vulnérabilité d'exécution de code à distance qui pouvait permettre à des attaquants d'exécuter du code malveillant en incitant les utilisateurs à ouvrir des fichiers compressés spécialement… Lire la suite

Alerte Windows : un chercheur en colère divulgue une faille quelques heures après le patch record de Microsoft

Alerte Windows : un chercheur en colère divulgue une faille quelques heures après le patch record de Microsoft

Flux toutes les actualités – 01net

Une nouvelle faille zero day met en danger Windows. Le chercheur en sécurité Nightmare-Eclipse a divulgué une nouvelle vulnérabilité dans le code de l'OS, intitulée LegacyHive. La faille a été diffusée quelques heures seulement après le Patch… Lire la suite

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