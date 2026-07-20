Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 20 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Microsoft a publié un Patch Tuesday record avec plus de 600 correctifs pour Windows, Office et autres produits, dont deux failles zero day exploitées visant Windows Server (élévation de privilèges) et SharePoint, découvertes en partie grâce à l’usage d’outils d’intelligence artificielle.

Un rapport indique que le gouvernement iranien a exploité des failles bien connues des réseaux mobiles pour localiser puis frapper des personnels militaires américains au Moyen-Orient, durant la préparation et le début du conflit.

L’application européenne de vérification d’âge, modèle de référence testé dans cinq pays dont la France, a été contournée par un chercheur grâce à une simple extension Chrome générant une preuve d’âge logicielle réutilisable, basée sur une clé cryptographique P-256 non protégée matériellement.

Des millions d’aspirateurs connectés Shark sont exposés à une faille critique d’exécution de code à distance liée à une configuration trop permissive sur Amazon Web Services, permettant à des attaquants de prendre le contrôle, d’accéder aux caméras, aux cartes des logements et potentiellement aux identifiants Wi-Fi.

L’actualité met en lumière une accumulation de vulnérabilités critiques touchant à la fois les infrastructures logicielles centrales et les objets connectés, tandis que des failles structurelles de réseaux mobiles et de systèmes de confiance numérique sont activement exploitées par des États ou triviales à contourner. Entre patchs massifs dopés à l’intelligence artificielle et dispositifs de sécurité mal conçus, le décalage entre découverte et sécurisation se creuse.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

La vérif d'âge de l'Europe ridiculisée par une extension Chrome Bon, vous le savez, l'Europe tient absolument à savoir votre âge, avant de vous laisser scroller librement sur le net. Alors pour cela, ils ont mis au point une application qui permet de prouver votre âge et… Lire la suite