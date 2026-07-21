Cyberattaques : les 16 incidents majeurs du 21 juillet 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Un groupe lié au service de sécurité russe FSB Center 16, aussi suivi sous les noms Berserk Bear, Energetic Bear, Crouching Yeti, Dragonfly, Ghost Blizzard et Static Tundra, exploite des routeurs mal configurés et des failles Cisco, dont d’anciennes vulnérabilités, pour viser des infrastructures critiques mondiales. Un avis commun de 13 pays recommande de désactiver Cisco Smart Install et de renforcer l’authentification.

Un réseau décentralisé de groupes hacktivistes pro-Iran multiplie les actions contre des infrastructures critiques, administrations, fournisseurs technologiques et organisations perçues comme alignées sur les intérêts occidentaux, combinant attaques par déni de service, défigurations de sites, vol d’identifiants, fuites de données revendiquées et propagande.

Une attaque par rançongiciel contre l’activité laitière Fairlife de Coca-Cola a entraîné la suspension de la production aux États-Unis, tandis que l’entreprise tente encore d’évaluer l’ampleur exacte de la compromission de son environnement.

Sur le réseau d’une filiale taïwanaise d’un fabricant high-tech, des chercheurs ont découvert le rootkit Daxin, actif depuis 2013, et un nouveau cheval de Troie Stupig, capables de communiquer en mode noyau Windows, de masquer leur trafic et d’atteindre des machines sans accès direct à Internet.

Les incidents recensés illustrent une pression croissante sur les infrastructures critiques et industrielles, combinant opérations étatiques sophistiquées et attaques plus opportunistes. Des campagnes russes et chinoises s’appuient sur des équipements réseau mal sécurisés et des implants noyau furtifs, tandis que des hacktivistes pro-Iran visent symboles et services essentiels, et qu’un rançongiciel paralyse la production laitière de Fairlife, démontrant l’impact opérationnel immédiat de ces offensives.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

GigaWiper permet aux acteurs malveillants de choisir leur propre attaque destructive Un implant modulaire emprunte à diverses familles de logiciels malveillants pour combiner les activités de porte dérobée et d'effacement de données afin de maximiser l'impact et de minimiser le rendement opérationnel. Lire la suite