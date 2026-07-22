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IA & Cybersécurité : les 14 actus clés du 22 juillet 2026

Illustration futuriste pour la veille IA : un cerveau numérique bleu translucide, parcouru de circuits dorés, est au centre d'un tunnel de lumière dynamique composé de flux de données rapides bleus, violets et or, symbolisant la vitesse du progrès technologique.
Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine

  • Des acteurs chinois ont utilisé Claude Code et DeepSeek pour automatiser des attaques ayant compromis des systèmes gouvernementaux et ciblé des entreprises financières, selon des chercheurs ayant découvert une campagne active en juin 2026.
  • Un hacker affirme avoir compromis Suno et dévoilé des bibliothèques d’entraînement indiquant l’aspiration de millions de chansons et paroles depuis YouTube Music, Deezer et Genius, et l’accès à des données de centaines de milliers d’utilisateurs.
  • Apple Intelligence a été enregistré auprès du régulateur chinois, ouvrant la voie à un lancement avec iOS 27 en septembre. En Chine, Alibaba (Qwen) sera intégré et Baidu travaille sur des fonctionnalités pour iPhone.
  • Le CLI Grok Build de xAI téléversait des dépôts Git entiers (historique inclus) vers un stockage xAI sur Google Cloud, au lieu des seuls fichiers nécessaires. Un chercheur a capturé un envoi.

Cette semaine met en évidence une tension croissante entre l’adoption accélérée d’outils d’intelligence artificielle et leurs nouveaux angles d’attaque. Des acteurs chinois ont automatisé une campagne d’intrusion avec Claude Code et DeepSeek, tandis qu’un outil de génération musicale (Suno) a été compromis, exposant des détails sur des corpus d’entraînement et des données clients. Côté produits, Apple Intelligence se prépare à arriver en Chine via iOS 27, avec des intégrations annoncées de Qwen et des travaux avec Baidu. Enfin, un problème de confidentialité touche Grok Build, qui aurait téléversé des dépôts Git complets.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Campagne de cyberespionnage chinoise alimentée par Claude Code et DeepSeek

Campagne de cyberespionnage chinoise alimentée par Claude Code et DeepSeek

Security Affairs

Des acteurs chinois ont utilisé Claude Code et DeepSeek pour automatiser des attaques ayant compromis des systèmes gouvernementaux et ciblé des entreprises financières. En juin 2026, des chercheurs de Hunt.io ont découvert une campagne d'intrusion active en… Lire la suite

Un piratage révèle que le générateur de musique Suno AI a aspiré des données de YouTube, Deezer et Genius.

Un piratage révèle que le générateur de musique Suno AI a aspiré des données de YouTube, Deezer et Genius.

www.404media.co

L'outil de génération musicale par IA Suno a récupéré des millions de chansons et de paroles sur YouTube Music, Deezer et Genius, ainsi que sur les banques de musique Pond5, Jamendo, Freesound, l'International Music Score Library Project… Lire la suite

Apple Intelligence est autorisé à être lancé en Chine (mais pas encore dans l'UE).

Apple Intelligence est autorisé à être lancé en Chine (mais pas encore dans l'UE).

mashable.com

Lorsqu'Apple a annoncé des changements majeurs apportés à sa suite de fonctionnalités Apple Intelligence en juin, une précision importante a été apportée : la quasi-totalité de ces fonctionnalités n'était pas disponible dans l'Union européenne ni en Chine. La… Lire la suite

Grok Build télécharge des dépôts Git entiers vers le stockage xAI, et pas seulement les fichiers qu'il lit.

Grok Build télécharge des dépôts Git entiers vers le stockage xAI, et pas seulement les fichiers qu'il lit.

The Hacker News

L'interface de ligne de commande (CLI) Grok Build de xAI téléchargeait des dépôts Git entiers, avec l'historique complet des commits, vers un bucket Google Cloud Storage géré par xAI, et non pas seulement les fichiers nécessaires à… Lire la suite

Claude Flaw envoie automatiquement des messages malveillants aux agents d'IA

Claude Flaw envoie automatiquement des messages malveillants aux agents d'IA

Dark Reading

Combinée à une autre faille de sécurité, la vulnérabilité « PromptFiction », qui a depuis été corrigée, aurait pu permettre une attaque de bout en bout sur un système ciblé. Lire la suite

Un rapport inédit sur les risques extrêmes liés à l'IA a été présenté lors de la Cyber Week de Genève.

Un rapport inédit sur les risques extrêmes liés à l'IA a été présenté lors de la Cyber Week de Genève.

ict4peace.org

Un nouveau rapport du Strategic Foresight Group, intitulé « La convergence essentielle : Pacte mondial sur les risques extrêmes liés à l’IA », a été présenté à Genève le 6 juillet en présence de certains des plus grands experts mondiaux en… Lire la suite

L'attaque Ghostcommit dissimule des instructions d'IA malveillantes dans des images

L'attaque Ghostcommit dissimule des instructions d'IA malveillantes dans des images

Malwarebytes Labs

Ghostcommit est une preuve de concept démontrant comment les assistants IA utilisés pour l'analyse de code logiciel peuvent être trompés par des instructions cachées dans des images. Le groupe de recherche universitaire ASSET a montré qu'un attaquant… Lire la suite

Meta aurait utilisé l'IA pour identifier les employés ayant pris un congé en vue d'un licenciement, selon une plainte.

Meta aurait utilisé l'IA pour identifier les employés ayant pris un congé en vue d'un licenciement, selon une plainte.

Artificial intelligence (AI) | The Guardian

Des dizaines d'employés de Meta ont porté plainte contre l'entreprise de médias sociaux, l'accusant d'avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle pour cibler les licenciements massifs. Ils affirment que les personnes ayant pris un congé de maternité ou… Lire la suite

L'interface de ligne de commande Google Gemini a été détournée en tant qu'agent de piratage et opérateur de botnet de logiciels malveillants.

L'interface de ligne de commande Google Gemini a été détournée en tant qu'agent de piratage et opérateur de botnet de logiciels malveillants.

BleepingComputer.com

Un acteur malveillant russophone connu sous le pseudonyme de « bandcampro » a utilisé l'outil d'intelligence artificielle open source Gemini CLI de Google comme agent de piratage et pour exploiter un réseau de zombies à petite échelle…. Lire la suite

L'Union européenne ordonne à Google d'ouvrir le micro, la caméra et l'écran d'Android aux assistants IA concurrents.

L'Union européenne ordonne à Google d'ouvrir le micro, la caméra et l'écran d'Android aux assistants IA concurrents.

The Hacker News

La Commission européenne a ordonné à Google d'accorder aux assistants IA concurrents le même accès à Android que celui dont dispose déjà Gemini : la caméra, le microphone, tout ce qui est affiché à l'écran, un mot… Lire la suite

Les attaques par injection rapide déjouent les agents de piratage IA

Les attaques par injection rapide déjouent les agents de piratage IA

WIRED

Désormais, les équipes de sécurité adoptent elles aussi l'injection de prompts. Des chercheurs de Tracebit ont annoncé lundi avoir constaté que l'insertion de prompts à proximité des mots de passe, des clés cryptographiques et autres secrets stockés… Lire la suite

C’est désormais la Maison Blanche, et non les laboratoires, qui décide qui aura accès aux modèles d’IA de pointe.

C’est désormais la Maison Blanche, et non les laboratoires, qui décide qui aura accès aux modèles d’IA de pointe.

The Next Web

L'administration Trump dicte désormais quelles entreprises et entités ont accès aux modèles d'IA de pointe d'Anthropic et d'OpenAI, a rapporté CNBC vendredi, citant deux sources proches du dossier. Jusqu'à présent, ces laboratoires prenaient cette décision eux-mêmes. Anthropic… Lire la suite

Mamdani souhaite que les propriétaires new-yorkais indiquent clairement la présence d'IA sur les photos de leurs appartements.

Mamdani souhaite que les propriétaires new-yorkais indiquent clairement la présence d'IA sur les photos de leurs appartements.

The Next Web

L'appartement de la photo de StreetEasy paraît lumineux, aéré et légèrement plus spacieux que ne le laissent paraître les murs. Selon un plan du maire de New York, Zohran Mamdani, l'annonce devra bientôt admettre avoir retouché l'appartement…. Lire la suite

1Password permet à Claude de vous connecter à des sites web sans jamais voir vos mots de passe.

1Password permet à Claude de vous connecter à des sites web sans jamais voir vos mots de passe.

The Next Web

En bref, 1Password pour Claude permet à l'agent IA d'utiliser vos identifiants via une authentification biométrique, sans que ces informations ne soient jamais transmises au modèle ni aux systèmes d'Anthropic. 1Password a lancé une intégration navigateur qui… Lire la suite

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