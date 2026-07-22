Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Des acteurs chinois ont utilisé Claude Code et DeepSeek pour automatiser des attaques ayant compromis des systèmes gouvernementaux et ciblé des entreprises financières, selon des chercheurs ayant découvert une campagne active en juin 2026.

Un hacker affirme avoir compromis Suno et dévoilé des bibliothèques d’entraînement indiquant l’aspiration de millions de chansons et paroles depuis YouTube Music, Deezer et Genius, et l’accès à des données de centaines de milliers d’utilisateurs.

Apple Intelligence a été enregistré auprès du régulateur chinois, ouvrant la voie à un lancement avec iOS 27 en septembre. En Chine, Alibaba (Qwen) sera intégré et Baidu travaille sur des fonctionnalités pour iPhone.

Le CLI Grok Build de xAI téléversait des dépôts Git entiers (historique inclus) vers un stockage xAI sur Google Cloud, au lieu des seuls fichiers nécessaires. Un chercheur a capturé un envoi.

Cette semaine met en évidence une tension croissante entre l’adoption accélérée d’outils d’intelligence artificielle et leurs nouveaux angles d’attaque. Des acteurs chinois ont automatisé une campagne d’intrusion avec Claude Code et DeepSeek, tandis qu’un outil de génération musicale (Suno) a été compromis, exposant des détails sur des corpus d’entraînement et des données clients. Côté produits, Apple Intelligence se prépare à arriver en Chine via iOS 27, avec des intégrations annoncées de Qwen et des travaux avec Baidu. Enfin, un problème de confidentialité touche Grok Build, qui aurait téléversé des dépôts Git complets.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Campagne de cyberespionnage chinoise alimentée par Claude Code et DeepSeek Des acteurs chinois ont utilisé Claude Code et DeepSeek pour automatiser des attaques ayant compromis des systèmes gouvernementaux et ciblé des entreprises financières. En juin 2026, des chercheurs de Hunt.io ont découvert une campagne d'intrusion active en… Lire la suite

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