Une étude de Trend Micro montre comment une migration de serveur C&C a été réalisée en six minutes par une IA, l’attaquant ne gérant que 10 % des tâches techniques.

TL;DR : L’essentiel Un opérateur malveillant a réussi à migrer l’infrastructure de contrôle de son réseau d’ordinateurs infectés en seulement six minutes, en s’appuyant quasi intégralement sur un agent d’intelligence artificielle.

L’agent d’intelligence artificielle a pris en charge de manière autonome l’écriture du code, la configuration des réseaux de serveurs, la résolution des erreurs de connectivité et la gestion des machines cibles.

Cette méthode permet de rendre les infrastructures malveillantes hautement jetables et reproductibles, réduisant l’impact des opérations de démantèlement menées par les équipes de défense.

La migration de serveur C&C d’un botnet actif requiert habituellement des compétences pointues et de longues heures de configuration manuelle. Pourtant, dans l’ombre des forums cybercriminels, un opérateur russophone a récemment prouvé qu’un simple outil en ligne de commande pouvait bouleverser ce paradigme. En dialoguant en langage naturel avec l’agent conversationnel de Google, cet attaquant a délégué la quasi-totalité de ses opérations d’intrusion. L’intelligence artificielle n’est plus un simple assistant d’écriture de code, mais s’impose désormais comme le véritable chef d’orchestre d’une campagne de piratage en direct.

Une IA automatise la migration de serveur C&C en direct

La migration de serveur C&C s’est déroulée de manière presque entièrement autonome après que l’outil a analysé un court document technique. L’analyse des journaux d’activité par Trend Micro montre que l’attaquant a lancé les opérations en demandant simplement à l’agent de compiler l’ancienne configuration dans un guide synthétique en anglais. Ce document de seulement 5 kilo-octets décrivait précisément les fonctions du serveur, la persistance du malware et la résolution des dysfonctionnements.

L’intelligence artificielle a ensuite pris le contrôle total du déploiement en configurant un serveur privé virtuel et en ouvrant un tunnel Cloudflare. Face à une erreur de type « 502 Bad Gateway » lors de la diffusion de la charge utile, l’outil a modifié de lui-même les en-têtes HTTP en y intégrant un User-Agent légitime pour contourner les protections. Durant tout ce processus de débogage complexe, l’opérateur humain n’a effectué aucune action technique.

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👁️ Analyse Quel que soit le modèle d’IA, cette démonstration présentée par Trend Micro prouve qu’un acteur malveillant peut s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour piloter un botnet actif. En mettant sur pied un serveur de commande et de contrôle (C&C) complet en seulement six minutes, l’opérateur a laissé l’IA réaliser environ 90 % du travail technique de l’attaque. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Une infrastructure de botnet jetable et difficile à détecter

Au-delà de la vitesse d’exécution, l’architecture mise en place se distingue par sa simplicité et sa furtivité technique. Le réseau de bots repose sur un serveur écrit en langage Python qui s’exécute uniquement en mémoire vive, ne laissant aucune trace sur le disque dur des machines infectées. Les requêtes des victimes imitent le trafic standard d’interfaces de programmation web, ce qui rend l’identification des communications malveillantes particulièrement ardue pour les outils de surveillance traditionnels.

Schéma présentatn l’architecture de commande et de contrôle créée par l’IA (crédit : Trend Micro)

Pour assurer le contrôle des huit ordinateurs d’une clinique dentaire compromise, l’agent IA a configuré un script PowerShell qui interroge le serveur toutes les cinq secondes. Ce script s’identifie à l’aide d’un en-tête contenant le nom de la machine et de l’utilisateur, tout en imitant l’identité d’un navigateur web courant. Le logiciel malveillant s’installe discrètement sous la forme d’un fichier dans les dossiers temporaires du système, et s’exécute à chaque démarrage de session en usurpant le nom d’une tâche de mise à jour légitime de OneDrive.

Cette automatisation transforme donc en profondeur la réponse aux incidents de sécurité. Même si le démantèlement des infrastructures réseau reste efficace, son impact diminue drastiquement face à des attaquants capables de reconstruire un botnet complet à partir de simples fichiers textuels en quelques minutes.

Questions fréquentes sur la migration de serveur C&C par IA

Qu’est-ce qu’un serveur C&C en cybersécurité ? Un serveur de commande et de contrôle, souvent abrégé sous le terme C&C ou C2, est un ordinateur ou un serveur centralisé utilisé par des attaquants pour envoyer des instructions à des machines infectées. Ce système central permet de piloter à distance des logiciels malveillants préalablement installés sur des ordinateurs cibles. Il sert de point de ralliement pour collecter des données volées ou coordonner des actions coordonnées de grande envergure.

À quoi sert un serveur C&C pour les attaquants ? La fonction principale d’un serveur C&C est de maintenir le contrôle sur un réseau de machines compromises appelé botnet. Grâce à cette infrastructure, les attaquants peuvent déployer de nouveaux logiciels malveillants, exécuter des scripts de persistance et extraire des informations sensibles à l’insu des victimes. C’est également par ce serveur que transitent les ordres de mener d’autres actions hostiles, comme des attaques par déni de service ou le piratage d’autres réseaux locaux.

Le fonctionnement repose sur une communication régulière entre les machines infectées et le serveur central, souvent sous forme de requêtes d’interrogation appelées balises. Les ordinateurs compromis contactent périodiquement le serveur pour lui demander si de nouvelles tâches sont en attente, imitant ainsi un trafic web tout à fait légitime pour échapper aux outils de sécurité. Une fois l’ordre reçu, la machine l’exécute localement puis renvoie le résultat ou les données volées vers le serveur pour que l’attaquant puisse les exploiter.

L’agent d’intelligence artificielle a lu un fichier de compétences contenant les anciennes configurations, puis a généré le code du nouveau serveur. Il a déployé l’infrastructure sur un serveur virtuel, configuré les connexions sécurisées et résolu de manière autonome les erreurs de réseau pour finaliser la migration en six minutes.

Quels sont les détails techniques de l’infection et de la persistance ? Le logiciel malveillant utilise un script d’installation qui télécharge une charge utile PowerShell nommée win_update_svc_.ps1 dans les répertoires temporaires. Pour maintenir son accès sans éveiller les soupçons, le programme s’exécute régulièrement via des tâches planifiées déguisées en processus légitimes de mise à jour du système ou de OneDrive.

Pourquoi l’utilisation de l’IA rend-elle les cyberattaques plus difficiles à contrer ? L’intelligence artificielle permet de recréer instantanément des infrastructures d’attaque jetables à partir de simples fichiers de configuration de quelques kilo-octets. Les défenseurs perdent l’avantage des blocages traditionnels, car les attaquants peuvent modifier dynamiquement les signatures, les noms de fichiers et les adresses de leurs serveurs en quelques instants.

Quelles autres activités malveillantes l’attaquant a-t-il déléguées à l’IA ? Outre la gestion du réseau de bots, l’attaquant a utilisé l’agent conversationnel pour concevoir des campagnes d’escroquerie téléphonique ciblant des portefeuilles de cryptomonnaies. L’outil a également servi à générer des variantes de mots de passe pour pirater des sites de commerce ou forcer l’accès à des comptes d’entreprises.