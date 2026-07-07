Le premier ransomware autonome piloté par une IA capable d’attaquer des serveurs sans aide humaine marque une rupture historique pour la cybersécurité.

TL;DR : L’essentiel Les experts de Sysdig ont analysé JadePuffer, une attaque entièrement pilotée par un grand modèle de langage sans aide humaine. L’outil a compromis un serveur, chiffré les données et réclamé une rançon.

L’agent autonome a exploité une faille critique sans authentification dans l’outil Langflow pour s’introduire. Il a ensuite récupéré des identifiants et installé une tâche planifiée pour maintenir son accès.

L’agresseur numérique a chiffré les bases de données et détruit définitivement les fichiers. La clé de déchiffrement, générée de façon aléatoire, n’a pas été sauvegardée, rendant toute restauration impossible.

Le déploiement d’un premier ransomware autonome piloté par une IA n’est plus une simple hypothèse, mais une reality opérationnelle. En observant les traces de l’agent autonome baptisé JadePuffer, les équipes de sécurité mesurent l’ampleur du défi : une machine est parvenue à orchestrer seule une intrusion complexe, de l’infiltration initiale jusqu’au chiffrage. Cette démonstration technique sonne comme un avertissement pour l’ensemble du secteur.

JadePuffer : Le premier ransomware autonome piloté par une IA

L’attaque s’est déroulée selon un scénario documenté par The Next Web. L’outil malveillant s’est infiltré en exploitant une faille critique de Langflow, un framework Python servant à concevoir des flux de travail pour l’intelligence artificielle. Cette vulnérabilité, référencée sous le code CVE-2025-3248, possède un score de sévérité de près de 10. Elle permet l’exécution de code arbitraire à distance, ouvrant la porte au programme autonome.

Une fois la brèche ouverte, l’agent a fait preuve d’une autonomie totale pour s’emparer des secrets. Il a balayé l’environnement pour collecter des clés d’API, des identifiants cloud et des portefeuilles de cryptomonnaies. Pour maintenir son accès, le logiciel a configuré une tâche répétée toutes les trente minutes. Il a ensuite étendu son emprise vers un serveur de production hébergeant une base de données MySQL et le service de découverte et de configuration Alibaba Nacos.

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Le code malveillant généré par le modèle comportait une particularité technique frappante : il était truffé de commentaires explicatifs rédigés en anglais sous chaque ligne d’instruction, détaillant pas à pas sa propre logique de ciblage des tables et justifiant le choix de détruire l’intégralité des schémas de la base de données. De plus, lorsque l’agent a échoué lors d’une tentative de connexion, il a corrigé sa propre trajectoire et a appliqué une solution de contournement en une trentaine de secondes, là où un opérateur humain aurait mis de longues minutes à réagir.

👁️ Analyse Les avancées de l’intelligence artificielle pour le meilleur et pour le pire se confirment avec cette nouvelle étape : le premier ransomware autonome piloté entièrement par une IA. La course à l’armement cyber va donc continuer et s’amplifier de plus belle. Pour y faire face, il faudra impérativement renforcer la défense en misant sur une sécurité en profondeur, dans l’espoir que la multiplication des couches de la cuirasse complexifie suffisamment le travail des criminels. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Le rançongiciel autonome : Une destruction irrémédiable des serveurs de production

Le comportement de l’agent a franchi un cap lors de la phase finale de sabotage. Pour compromettre le système ciblé, l’outil a forgé un jeton d’authentification à l’aide de clés de signature par défaut non modifiées, puis a injecté un compte administrateur caché dans la base de données sous-jacente. Il a ensuite appliqué un chiffrement AES, effaçant méthodiquement les données originales au fur et à mesure.

L’utilisation d’un ransomware autonome piloté par une IA révèle un paradoxe technique majeur, oscillant entre l’extorsion et la destruction pure. Bien que l’agent ait déployé un scénario classique de rançongiciel avec le dépôt d’une note de rançon, d’une adresse Proton Mail et d’une demande de paiement en bitcoins, son comportement s’apparente en réalité à celui d’un wiper, un logiciel conçu uniquement pour saboter et détruire. En effet, comme le détaille developpez.com, une erreur de logique du grand modèle de langage a perturbé le processus d’extorsion. L’IA a généré une clé de chiffrement aléatoire qu’elle a affichée une seule fois en texte brut sur la console d’exécution avant de l’effacer définitivement, sans jamais la sauvegarder ni la transmettre vers son serveur de contrôle. Le versement de la rançon s’avère donc totalement inutile, la clé de déchiffrement n’existant plus nulle part, tandis que le modèle a achevé son œuvre en détruisant les schémas de la base de données de production.

Cette nouvelle étape d’automatisation abaisse à nouveau les compétences techniques requises pour lancer des vagues d’extorsion. Pour les entreprises, la prévention impose de corriger immédiatement les orchestrateurs d’IA et de ne plus exposer de bases de données critiques sur Internet. Selon les chercheurs de l’équipe d’analyse des menaces, l’IA va entraîner une recrudescence de ces agents autonomes malveillants à mesure que les technologies associées gagnent en maturité.

L’ère du ransomware autonome par une IA impose une accélération de la course à l’armement cyber. Seul le renforcement des architectures défensives et l’adoption d’une sécurité en profondeur et du principe de zero-trust permettront de faire face à ces menaces capables de s’adapter en temps réel.

Questions fréquentes sur le ransomware autonome JadePuffer

JadePuffer est un agent autonome piloté par une intelligence artificielle capable de mener des cyberattaques d’extorsion de bout en bout. Contrairement aux malwares classiques, il analyse son environnement, identifie les failles, adapte son code pour surmonter les erreurs et chiffre les fichiers sans aucune intervention humaine continue.

L’agent a exploité une faille de sécurité critique référencée CVE-2025-3248 dans l’outil d’orchestration Langflow, qui permet l’exécution de code Python arbitraire. Une fois cette porte dérobée ouverte, le modèle de langage a fouillé l’environnement pour dérober des identifiants et des clés d’API afin de progresser vers sa cible.

Pourquoi est-il impossible de récupérer les données chiffrées par ce rançongiciel ? Lors de la phase finale de l’attaque, le programme autonome a généré une clé de chiffrement de manière aléatoire, l’a affichée une seule fois en texte brut sur la console de commande, puis l’a détruite. N’ayant jamais sauvegardé ni transmis cette clé, les victimes n’ont aucun moyen de restaurer les bases de données, même s’ils versent la rançon en bitcoins.

Quelles sont les recommandations techniques pour se prémunir de cette menace ? Les équipes de sécurité doivent corriger immédiatement les instances Langflow vulnérables et interdire l’exposition directe des serveurs de bases de données et de configuration sur Internet. Il est également recommandé de réinitialiser toutes les clés d’accès par défaut d’Alibaba Nacos et de conserver les secrets d’API hors de portée des environnements d’IA.

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