Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 31 juillet 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Le U.S. Justice Department a saisi plus de 1 000 sites et bloqué 1 970 noms de domaine utilisés pour diffuser sans autorisation des matchs de la FIFA World Cup 2026.

Les autorités en Allemagne et aux États-Unis ont démantelé l’infrastructure centrale de Kratos, une plateforme de phishing-as-a-service (phishing “clé en main” vendu à d’autres), et son développeur a été arrêté en Indonésie.

Dans l’Illinois, un homme a été condamné mardi à 76 mois de prison, avec trois ans de liberté surveillée, pour avoir piraté les comptes Snapchat de plus de 750 femmes et volé des photos nues.

Europol a signalé 4 340 URL à retirer lors d’une opération de plusieurs semaines visant des contenus en ligne liés à “The Com”, un réseau peu structuré de groupes extrémistes violents nihilistes.

La semaine est marquée par une série d’actions répressives et judiciaires visant des usages criminels d’Internet, à grande échelle comme au niveau individuel. Aux États-Unis, plus de 1’000 sites et 1’970 domaines liés au streaming illégal de la FIFA World Cup 2026 ont été neutralisés, tandis qu’une opération conjointe a démantelé Kratos, un service de phishing-as-a-service. Sur le volet pénal, une condamnation concerne le piratage de plus de 750 comptes Snapchat. En Europe, Europol cible “The Com”, et une enquête néerlandaise mentionne le groupe “764”. En Australie, la police décrit des escroqueries crypto utilisant l’intelligence artificielle.

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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine