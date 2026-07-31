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Cybercriminalité : les 6 opérations et arrestations du 31 juillet 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Le U.S. Justice Department a saisi plus de 1 000 sites et bloqué 1 970 noms de domaine utilisés pour diffuser sans autorisation des matchs de la FIFA World Cup 2026.
  • Les autorités en Allemagne et aux États-Unis ont démantelé l’infrastructure centrale de Kratos, une plateforme de phishing-as-a-service (phishing “clé en main” vendu à d’autres), et son développeur a été arrêté en Indonésie.
  • Dans l’Illinois, un homme a été condamné mardi à 76 mois de prison, avec trois ans de liberté surveillée, pour avoir piraté les comptes Snapchat de plus de 750 femmes et volé des photos nues.
  • Europol a signalé 4 340 URL à retirer lors d’une opération de plusieurs semaines visant des contenus en ligne liés à “The Com”, un réseau peu structuré de groupes extrémistes violents nihilistes.

La semaine est marquée par une série d’actions répressives et judiciaires visant des usages criminels d’Internet, à grande échelle comme au niveau individuel. Aux États-Unis, plus de 1’000 sites et 1’970 domaines liés au streaming illégal de la FIFA World Cup 2026 ont été neutralisés, tandis qu’une opération conjointe a démantelé Kratos, un service de phishing-as-a-service. Sur le volet pénal, une condamnation concerne le piratage de plus de 750 comptes Snapchat. En Europe, Europol cible “The Com”, et une enquête néerlandaise mentionne le groupe “764”. En Australie, la police décrit des escroqueries crypto utilisant l’intelligence artificielle.

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La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

Les États-Unis saisissent plus de 1 000 sites web dans le cadre de la lutte contre le piratage de la Coupe du monde de la FIFA

Les États-Unis saisissent plus de 1 000 sites web dans le cadre de la lutte contre le piratage de la Coupe du monde de la FIFA

BleepingComputer.com

Le ministère américain de la Justice a saisi plus de 1 000 sites web et bloqué 1 970 domaines utilisés pour diffuser sans autorisation des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026. […] Lire la suite

La police démantèle la plateforme de phishing Kratos et arrête son développeur.

La police démantèle la plateforme de phishing Kratos et arrête son développeur.

BleepingComputer.com

Les autorités allemandes et américaines ont démantelé l'infrastructure centrale de Kratos, une plateforme de phishing en tant que service (PhaaS) à portée mondiale, et son développeur a été arrêté en Indonésie. […] Lire la suite

Un homme écope de six ans de prison pour avoir piraté les comptes Snapchat de 750 femmes.

Un homme écope de six ans de prison pour avoir piraté les comptes Snapchat de 750 femmes.

BleepingComputer.com

Un homme de l'Illinois a été condamné mardi à 76 mois de prison et à trois ans de liberté surveillée pour avoir piraté les comptes Snapchat de plus de 750 femmes afin de voler des photos d'elles… Lire la suite

Europol signale 4 340 URL à supprimer dans le cadre de la répression contre « The Com ».

Europol signale 4 340 URL à supprimer dans le cadre de la répression contre « The Com ».

BleepingComputer.com

Europol a signalé 4 340 URL en vue de leur suppression au cours d’une opération de plusieurs semaines ciblant les contenus en ligne liés à « The Com », un réseau peu structuré de groupes extrémistes violents nihilistes. […] Lire la suite

Un suspect arrêté dans le cadre d'une enquête sur le groupe sadique « 764 ».

Un suspect arrêté dans le cadre d'une enquête sur le groupe sadique « 764 ».

databreaches.net

Dans le cadre d’une enquête sur les réseaux sadiques en ligne, un suspect originaire de Hollande-Septentrionale a été arrêté lundi 20 juillet. Membre du groupe « 764 », il aurait demandé à des jeunes filles… Lire la suite

La police australienne détaille les tactiques d'escroquerie à l'IA après qu'une femme a perdu plus de 74 000 $ dans un faux investissement en cryptomonnaie.

La police australienne détaille les tactiques d'escroquerie à l'IA après qu'une femme a perdu plus de 74 000 $ dans un faux investissement en cryptomonnaie.

news.bitcoin.com

La police australienne met en garde le public contre les réseaux criminels transnationaux qui utilisent l'IA pour construire des écosystèmes d'investissement en cryptomonnaies fictifs sophistiqués et complets. La campagne nationale « Clickfit » sensibilise davantage le public. Les organisations… Lire la suite

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