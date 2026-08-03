Alertes zero-day : 11 vulnérabilités critiques du 3 août 2026 (dont Google Chrome)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Google affirme que l’intelligence artificielle a contribué à identifier et corriger plus de 1 000 failles de sécurité dans Chrome, avec 1 072 bugs corrigés sur les deux versions les plus récentes.

Des chercheurs ont identifié 24 650 interfaces publiques de contrôleurs BMC laissant fuiter des empreintes de mots de passe IPMI, rendant possible un cassage hors ligne (tentatives sans limiter les essais) via une faiblesse ancienne du protocole.

Selon un billet de recherche d’Anthropic, le modèle Claude Mythos Preview a trouvé en 60 heures une faiblesse dans HAWK-256, abaissant le coût d’une récupération de clé de 2^64 à 2^38 opérations, avec coordination de publication avec le NIST.

Adobe a publié des mises à jour pour corriger une faille de sévérité maximale (CVSS 10.0) dans Adobe Campaign Classic, pouvant permettre une exécution de code arbitraire, décrite comme un problème d’autorisation incorrecte.

Plusieurs correctifs et preuves de concept ont marqué la semaine, avec un accent sur des scénarios d’exécution de code et de compromission d’infrastructures. Adobe a corrigé une faille critique dans Campaign Classic, tandis que Broadcom a publié des patchs pour VMware (ESXi et vCenter) couvrant notamment contournement d’authentification, exécution de code et évasion de machine virtuelle. Côté navigateurs, une faille Firefox, exploitable via une simple page web, a aussi touché Tor Browser, et Google indique avoir corrigé 1 072 failles dans Chrome avec l’aide de l’IA. Des sujets structurants complètent la veille, dont des interfaces IPMI exposées et des travaux d’IA sur des algorithmes post-quantiques, ainsi qu’un correctif Apple iOS/iPadOS 26.6.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Claude casse un algo post-quantique en 60 heures Claude casse un algo post-quantique en 60 heures – Claude Mythos Preview a trouvé en 60 heures une faiblesse dans HAWK-256, un paramètre de défi post-quantique, que deux ans de relecture humaine n'avaient pas repérée, réduisant le… Lire la suite