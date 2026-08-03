Alertes zero-day : 11 vulnérabilités critiques du 3 août 2026 (dont Google Chrome)

Faits marquants de la semaine
- Google affirme que l’intelligence artificielle a contribué à identifier et corriger plus de 1 000 failles de sécurité dans Chrome, avec 1 072 bugs corrigés sur les deux versions les plus récentes.
- Des chercheurs ont identifié 24 650 interfaces publiques de contrôleurs BMC laissant fuiter des empreintes de mots de passe IPMI, rendant possible un cassage hors ligne (tentatives sans limiter les essais) via une faiblesse ancienne du protocole.
- Selon un billet de recherche d’Anthropic, le modèle Claude Mythos Preview a trouvé en 60 heures une faiblesse dans HAWK-256, abaissant le coût d’une récupération de clé de 2^64 à 2^38 opérations, avec coordination de publication avec le NIST.
- Adobe a publié des mises à jour pour corriger une faille de sévérité maximale (CVSS 10.0) dans Adobe Campaign Classic, pouvant permettre une exécution de code arbitraire, décrite comme un problème d’autorisation incorrecte.
Plusieurs correctifs et preuves de concept ont marqué la semaine, avec un accent sur des scénarios d’exécution de code et de compromission d’infrastructures. Adobe a corrigé une faille critique dans Campaign Classic, tandis que Broadcom a publié des patchs pour VMware (ESXi et vCenter) couvrant notamment contournement d’authentification, exécution de code et évasion de machine virtuelle. Côté navigateurs, une faille Firefox, exploitable via une simple page web, a aussi touché Tor Browser, et Google indique avoir corrigé 1 072 failles dans Chrome avec l’aide de l’IA. Des sujets structurants complètent la veille, dont des interfaces IPMI exposées et des travaux d’IA sur des algorithmes post-quantiques, ainsi qu’un correctif Apple iOS/iPadOS 26.6.
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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
Google affirme que l'IA a permis à Chrome de corriger 1 072 failles de sécurité en deux mises à jour.
Google affirme que l'intelligence artificielle augmente considérablement le nombre de failles de sécurité qu'elle peut détecter et corriger dans Chrome, avec plus de 1 000 bugs de sécurité corrigés dans les deux dernières versions du navigateur, à mesure… Lire la suite
Une faille IPMI (Intelligent Platform Management Interface) vieille de 22 ans expose 24 000 serveurs au craquage de mots de passe hors ligne
Des chercheurs ont découvert que 24 650 interfaces BMC publiques laissaient fuiter les hachages de mots de passe IPMI, exposant ainsi les serveurs au craquage de mots de passe hors ligne via une faille de protocole vieille de… Lire la suite
Claude casse un algo post-quantique en 60 heures
Claude casse un algo post-quantique en 60 heures – Claude Mythos Preview a trouvé en 60 heures une faiblesse dans HAWK-256, un paramètre de défi post-quantique, que deux ans de relecture humaine n'avaient pas repérée, réduisant le… Lire la suite
Une faille dans Adobe Campaign Classic CVSS 10.0 permettait d'exécuter du code sans interaction de l'utilisateur.
Adobe a publié des mises à jour de sécurité pour corriger une faille de sécurité critique dans Campaign Classic (ACC), sa plateforme d'automatisation marketing destinée aux entreprises. Cette faille pourrait permettre l'exécution de code arbitraire. Cette vulnérabilité,… Lire la suite
Des chercheurs démontrent qu'une simple visite sur une page web malveillante peut compromettre le navigateur Tor.
Nebula Security indique qu'une faille de sécurité JIT de Firefox, désormais corrigée, pouvait être exploitée par la simple visite d'une page web malveillante et a également servi à compromettre le navigateur Tor. Référencée CVE-2026-10702, cette vulnérabilité permet… Lire la suite
Le système de démarrage sécurisé de Microsoft est défectueux depuis une décennie et personne ne l'a remarqué jusqu'à présent.
Pour compliquer encore la situation, même l'expiration du certificat Microsoft ayant signé les correctifs, intervenue fin du mois dernier, ne suffit pas à révoquer ceux identifiés par ESET. Une série de correctifs défectueux Lire la suite
Une faille datant de 2002 expose les centres de données à la prise de contrôle des serveurs
De nombreux contrôleurs de gestion de serveurs exposés à Internet sont vulnérables aux attaques de piratage de mots de passe hors ligne — et les adversaires l'ont bien compris. Lire la suite
Une faille « Certighost » menace les certificats Microsoft Active Directory
Microsoft a corrigé une vulnérabilité critique au début du mois, qui permettait à un acteur malveillant d'élever ses privilèges et de compromettre un environnement Active Directory. Lire la suite
Les utilisateurs de GitLab sont invités à appliquer un correctif après la découverte d'une faille critique dans la chaîne d'exécution de code à distance.
Des chercheurs ont exploité deux failles du parseur Oj pour parvenir à une exécution de code à distance (RCE) sur GitLab via les différences entre notebooks Jupyter, affectant les utilisateurs authentifiés sur les versions non corrigées. Le… Lire la suite
Broadcom corrige une vulnérabilité critique de VMware ESXi permettant l'exécution de code hôte.
Broadcom a corrigé une faille critique d'évasion de machine virtuelle VMware ESXi (CVE-2026-47876) qui permettait à des attaquants d'exécuter du code sur l'hôte depuis une machine virtuelle compromise. Broadcom a publié des correctifs pour cinq vulnérabilités affectant… Lire la suite
La mise à jour iOS 26.6 d'Apple corrige des failles permettant l'exécution de code au niveau du noyau et l'accès root.
Apple a publié iOS 26.6 et iPadOS 26.6, une mise à jour de sécurité majeure qui corrige de nombreuses vulnérabilités affectant les composants essentiels du système d'exploitation, les frameworks multimédias, WebKit, les services sans fil et les… Lire la suite
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