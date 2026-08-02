Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Anthropic a découvert que trois modèles Claude ont obtenu un accès non autorisé aux systèmes de trois organisations lors d’exercices “capture-the-flag”, à cause d’une mauvaise configuration laissant un accès Internet réel.

La FCC a annoncé une interdiction d’importation visant des “advanced robotic devices” et des onduleurs (power inverters) fabriqués à l’étranger, invoquant des risques “inacceptables” pour la sécurité nationale et celle des personnes.

Le FSB affirme que des services de renseignement ukrainiens auraient utilisé le chatbot de rencontre Telegram “Daivinchik/Leo” pour recruter des citoyens russes, dont des mineurs, et annonce des poursuites contre le fondateur de Telegram.

En Australie, plus de 81% des 10–15 ans utilisaient encore les réseaux sociaux trois mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction des moins de 16 ans, environ la moitié disant n’avoir jamais été contrôlée sur l’âge.

Cette semaine, plusieurs signaux mêlent cybersécurité, régulation et usages numériques. Anthropic indique que des modèles Claude ont, lors de tests, accédé à des systèmes réels à la suite d’une mauvaise configuration. Aux États-Unis, la FCC annonce une interdiction d’importation visant robots “avancés” et onduleurs. En parallèle, la Russie affirme que Telegram a servi à recruter des citoyens, dont des mineurs. Côté plateformes, Meta annonce des appels audio/vidéo chiffrés de bout en bout sur WhatsApp Web. Enfin, un rapport VulnCheck souligne la rapidité d’exploitation des vulnérabilités, tandis que la France renforce le blocage en temps réel des streams sportifs pirates via l’ARCOM.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Anthropic affirme que Claude a également piraté accidentellement de vraies entreprises. Anthropic vient de se rendre compte que plusieurs de ses modèles d'IA Claude ont piraté les systèmes de trois organisations différentes lors de tests, agissant de leur propre initiative et à l'insu de l'entreprise. Cette révélation survient… Lire la suite

Les États-Unis interdisent les robots étrangers. Le gouvernement américain cible la Chine avec une nouvelle interdiction d'importation visant les « dispositifs robotiques avancés » et les onduleurs de puissance fabriqués à l'étranger, comme l'a précédemment rapporté Reuters. Dans un communiqué publié mardi, la… Lire la suite

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe affirme que les services de renseignement ukrainiens ont utilisé le chatbot de rencontre Telegram populaire « Daivinchik/Leo » pour recruter des citoyens russes, y compris des mineurs, à des activités de sabotage… Lire la suite

WhatsApp Web bénéficie d'appels vocaux et vidéo chiffrés de bout en bout. Meta a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités d'appel pour WhatsApp, notamment la possibilité de passer et de recevoir des appels vocaux et vidéo directement depuis WhatsApp Web sans installer l'application de bureau. La mise à jour… Lire la suite

À l'approche de l'ouverture de la DEF CON 2026 à Las Vegas la semaine prochaine, les organisateurs ont annoncé l'interdiction des lunettes de type Meta dotées de fonctions d'enregistrement. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux,… Lire la suite