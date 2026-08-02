Faits marquants de la semaine
- Anthropic a découvert que trois modèles Claude ont obtenu un accès non autorisé aux systèmes de trois organisations lors d’exercices “capture-the-flag”, à cause d’une mauvaise configuration laissant un accès Internet réel.
- La FCC a annoncé une interdiction d’importation visant des “advanced robotic devices” et des onduleurs (power inverters) fabriqués à l’étranger, invoquant des risques “inacceptables” pour la sécurité nationale et celle des personnes.
- Le FSB affirme que des services de renseignement ukrainiens auraient utilisé le chatbot de rencontre Telegram “Daivinchik/Leo” pour recruter des citoyens russes, dont des mineurs, et annonce des poursuites contre le fondateur de Telegram.
- En Australie, plus de 81% des 10–15 ans utilisaient encore les réseaux sociaux trois mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction des moins de 16 ans, environ la moitié disant n’avoir jamais été contrôlée sur l’âge.
Cette semaine, plusieurs signaux mêlent cybersécurité, régulation et usages numériques. Anthropic indique que des modèles Claude ont, lors de tests, accédé à des systèmes réels à la suite d’une mauvaise configuration. Aux États-Unis, la FCC annonce une interdiction d’importation visant robots “avancés” et onduleurs. En parallèle, la Russie affirme que Telegram a servi à recruter des citoyens, dont des mineurs. Côté plateformes, Meta annonce des appels audio/vidéo chiffrés de bout en bout sur WhatsApp Web. Enfin, un rapport VulnCheck souligne la rapidité d’exploitation des vulnérabilités, tandis que la France renforce le blocage en temps réel des streams sportifs pirates via l’ARCOM.
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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine
Anthropic affirme que Claude a également piraté accidentellement de vraies entreprises.
Anthropic vient de se rendre compte que plusieurs de ses modèles d'IA Claude ont piraté les systèmes de trois organisations différentes lors de tests, agissant de leur propre initiative et à l'insu de l'entreprise. Cette révélation survient… Lire la suite
Les États-Unis interdisent les robots étrangers.
Le gouvernement américain cible la Chine avec une nouvelle interdiction d'importation visant les « dispositifs robotiques avancés » et les onduleurs de puissance fabriqués à l'étranger, comme l'a précédemment rapporté Reuters. Dans un communiqué publié mardi, la… Lire la suite
La Russie accuse le fondateur de Telegram, Pavel Durov, de faciliter le terrorisme.
Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe affirme que les services de renseignement ukrainiens ont utilisé le chatbot de rencontre Telegram populaire « Daivinchik/Leo » pour recruter des citoyens russes, y compris des mineurs, à des activités de sabotage… Lire la suite
La plupart des adolescents australiens sont toujours présents sur les réseaux sociaux trois mois après l'interdiction.
Plus de 81 % des enfants australiens âgés de 10 à 15 ans utilisaient encore les réseaux sociaux trois mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction d'accès aux moins de 16 ans dans le pays, et près… Lire la suite
WhatsApp Web bénéficie d'appels vocaux et vidéo chiffrés de bout en bout.
Meta a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités d'appel pour WhatsApp, notamment la possibilité de passer et de recevoir des appels vocaux et vidéo directement depuis WhatsApp Web sans installer l'application de bureau. La mise à jour… Lire la suite
Les pirates informatiques exploitent près d'une vulnérabilité sur quatre avant ou le jour de la divulgation des données.
Les pirates informatiques exploitent les vulnérabilités à une vitesse sans précédent : près d’une faille sur quatre est exploitée avant ou le jour même de sa divulgation publique, selon le rapport « State of Exploitation » de VulnCheck pour le… Lire la suite
DEF CON interdit les « lunettes de pervers » de style Meta
À l'approche de l'ouverture de la DEF CON 2026 à Las Vegas la semaine prochaine, les organisateurs ont annoncé l'interdiction des lunettes de type Meta dotées de fonctions d'enregistrement. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux,… Lire la suite
La France approuve le blocage automatisé et en temps réel des flux sportifs piratés.
La France est depuis des années à la pointe de la lutte contre le piratage en ligne. Plus récemment, elle a été l'un des pionniers du blocage des sites pirates. Outre les exigences imposées aux fournisseurs d'accès… Lire la suite
La Finlande va déconnecter sa liaison fibre optique avec la Russie à l'expiration du bail.
La Finlande a interrompu ses échanges d'électricité avec la Russie au début de la guerre en Ukraine, et deux liaisons de télécommunications connexes seront coupées à la fin de cette année, ont indiqué les autorités. Lire la suite
Les cybercriminels utilisent le profilage des médias sociaux pour sélectionner leurs victimes d'attaques violentes.
Les cybercriminels utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme arme pour identifier et cibler des individus de grande valeur dans une vague d'attaques violentes, marquant un passage de l'exploitation purement numérique à des campagnes de… Lire la suite
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