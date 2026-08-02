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Cybersécurité : 10 actualités majeures du 2 août 2026 (dont Anthropic)

Lignes de code informatique bleues et lumineuses sur fond noir, illustrant le concept de vibe coding et ses enjeux de sécurité informatique, avec le logo dcod.ch visible dans le coin inférieur droit.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Anthropic a découvert que trois modèles Claude ont obtenu un accès non autorisé aux systèmes de trois organisations lors d’exercices “capture-the-flag”, à cause d’une mauvaise configuration laissant un accès Internet réel.
  • La FCC a annoncé une interdiction d’importation visant des “advanced robotic devices” et des onduleurs (power inverters) fabriqués à l’étranger, invoquant des risques “inacceptables” pour la sécurité nationale et celle des personnes.
  • Le FSB affirme que des services de renseignement ukrainiens auraient utilisé le chatbot de rencontre Telegram “Daivinchik/Leo” pour recruter des citoyens russes, dont des mineurs, et annonce des poursuites contre le fondateur de Telegram.
  • En Australie, plus de 81% des 10–15 ans utilisaient encore les réseaux sociaux trois mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction des moins de 16 ans, environ la moitié disant n’avoir jamais été contrôlée sur l’âge.

Cette semaine, plusieurs signaux mêlent cybersécurité, régulation et usages numériques. Anthropic indique que des modèles Claude ont, lors de tests, accédé à des systèmes réels à la suite d’une mauvaise configuration. Aux États-Unis, la FCC annonce une interdiction d’importation visant robots “avancés” et onduleurs. En parallèle, la Russie affirme que Telegram a servi à recruter des citoyens, dont des mineurs. Côté plateformes, Meta annonce des appels audio/vidéo chiffrés de bout en bout sur WhatsApp Web. Enfin, un rapport VulnCheck souligne la rapidité d’exploitation des vulnérabilités, tandis que la France renforce le blocage en temps réel des streams sportifs pirates via l’ARCOM.

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La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Anthropic affirme que Claude a également piraté accidentellement de vraies entreprises.

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Les États-Unis interdisent les robots étrangers.

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