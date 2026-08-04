Grâce à l’intégration de l’IA, Google Chrome colmate 1 072 vulnérabilités en un mois, surpassant le total de ses correctifs des deux dernières années.

TL;DR : L’essentiel Les équipes de sécurité du navigateur ont corrigé 1 072 failles en juin grâce aux modèles d’intelligence artificielle, un volume supérieur à l’ensemble des correctifs déployés au cours des deux dernières années.

L’automatisation du processus permet de déceler des failles anciennes, à l’image d’une évasion de bac à sable restée incognito durant 13 ans, tout en réduisant le temps de traitement manuel des signalements.

Face à cette accélération des découvertes, un rythme de mise à jour bihebdomadaire est testé afin de limiter les attaques ciblant les failles publiées avant le déploiement effectif des patchs.

L’intégration de modèles d’intelligence artificielle dans la recherche de vulnérabilités a permis à Google Chrome de corriger 1 072 failles de sécurité en juin, surpassant le bilan de deux ans de mises à jour. Cette transformation industrielle de la traque aux bugs s’appuie sur des agents automatisés capables d’analyser le code source en continu. Comme le souligne TechCrunch, cette montée en puissance marque un changement d’échelle majeur dans la protection des logiciels face aux menaces numériques.

Les cinq étapes clés du processus de traitement des vulnérabilités dans Google Chrome, de la détection initiale à l’application effective de la mise à jour sur le poste utilisateur. Crédit : Google

L’automatisation par l’IA réinvente la traque aux vulnérabilités Chrome

L’utilisation d’agents intelligents fondés sur le modèle Gemini permet d’inspecter l’intégralité du code de Chromium avec une précision inédite. Ces outils automatisés ont notamment mis au jour une fuite hors du bac à sable (sandbox escape) permettant à un processus rendu malveillant de tromper le navigateur pour lire des fichiers locaux secrets, une anomalie restée dissimulée pendant plus de 13 ans dans le système. Selon SecurityAffairs, ces agents d’analyse sont désormais couplés à des modules critiques chargés de vérifier automatiquement la viabilité des patchs développés avant toute intervention humaine.

Outre la découverte pure, la qualification des signalements bénéficie d’un gain de temps considérable. Traiter un rapport demandait auparavant entre 5 et 30 minutes de travail manuel. Désormais, le système élimine les doublons, reproduit le bug et évalue sa sévérité de façon autonome, économisant ainsi des centaines d’heures de développement chaque mois.

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Évolution du nombre de vulnérabilités corrigées par version de Google Chrome (M126 à M150), illustrant l’explosion du nombre de failles identifiées grâce à l’intégration de l’IA. Crédit : Google

👁️ Analyse Cette accélération spectaculaire offre une nouvelle démonstration de la puissance de l’intelligence artificielle appliquée à la recherche de vulnérabilités. En corrigeant plus de 1 000 vulnérabilités Chrome en un seul mois, le navigateur colmate en quelques semaines davantage de failles que durant les deux années écoulées. Il s’agit d’un changement de paradigme technique majeur pour l’ensemble de l’écosystème cyber. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

Réduction du patch gap et refonte structurelle du code

La détection massive de failles contraint à accélérer la diffusion des correctifs auprès des utilisateurs pour refermer la fenêtre d’exposition aux attaques de type N-day. Pour réduire ce laps de temps où une faille rendue publique n’est pas encore corrigée sur le poste client, un rythme expérimental de deux déploiements de sécurité par semaine a été mis en place, d’après les informations de WIRED. De plus, des mécanismes d’application dynamique sans redémarrage du navigateur sont actuellement développés pour garantir une protection immédiate.

Parallèlement à ces correctifs à chaud, des chantiers de consolidation en profondeur sont menés sur l’architecture logicielle. L’extension du composant MiraclePtr vise à neutraliser jusqu’à un peu plus de 90% des vulnérabilités de réutilisation de mémoire libérée (use-after-free), tandis que la réécriture progressive des composants sensibles dans le langage sécurisé Rust prémunit définitivement le navigateur contre des classes entières de bugs.

Cette synergie entre détection algorithmique ultra-rapide et sécurisation structurelle démontre que la maîtrise de l’intelligence artificielle est devenue indispensable pour conserver un temps d’avance sur les cyberattaquants.

Questions fréquentes sur la correction des vulnérabilités Chrome par l’IA

Google utilise des agents autonomes appuyés sur le modèle Gemini pour scanner le code source de Chromium en continu. Ces outils connaissent l’historique complet des modifications et des failles passées, ce qui leur permet d’identifier des erreurs complexes passées inaperçues depuis plus d’une décennie.

Qu’est-ce que le patch gap et pourquoi est-il critique ? Le patch gap désigne le délai entre le moment où une correction de sécurité est publiée dans le code source open source et le moment où elle est effectivement installée chez l’utilisateur. Durant cet intervalle, des attaquants peuvent analyser le correctif pour concevoir des attaques ciblant les systèmes non mis à jour.

Pourquoi les mises à jour de sécurité de Chrome deviennent-elles plus fréquentes ? L’augmentation exponentielle du nombre de bugs identifiés par l’IA nécessite une distribution accélérée des correctifs. Pour éviter l’accumulation de failles exploitables, le navigateur teste actuellement la diffusion de patchs de sécurité deux fois par semaine au lieu d’un rythme hebdomadaire.

L’IA suffit-elle à sécuriser définitivement un logiciel comme Google Chrome ? L’IA accélère la détection et la réparation ponctuelle, mais elle s’accompagne de modifications structurelles fondamentales. Google réécrit progressivement les modules à risque dans des langages de programmation sécurisés comme Rust pour éliminer définitivement certaines catégories de vulnérabilités.

Pour approfondir le sujet

Chrome utilise l'IA Gemini pour automatiser la découverte, le tri et la correction des vulnérabilités, accélérant ainsi les mises à jour pour répondre aux risques de sécurité modernes. Lire la suite