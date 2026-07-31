Apertus 1.5 : l’IA souveraine suisse lance sa nouvelle version

L’EPFL, l’ETH Zurich et le CSCS lancent la nouvelle version Apertus 1.5, un modèle de langage ouvert étendu au multimodal pour l’IA souveraine suisse.

TL;DR : L’essentiel Développée par des institutions académiques suisses sur le supercalculateur Alps à Lugano, la nouvelle version du modèle de langage Apertus 1.5 offre une transparence intégrale sur son code source et ses jeux de données d’entraînement.

Le système enrichit ses capacités d’analyse grâce au traitement multimodal simultané du texte, des images et des signaux audio, tout en quadruplant sa fenêtre de contexte pour atteindre 262 144 tokens de traitement.

Des administrations publiques, des chercheurs en santé et des rédactions de presse déploient déjà cette technologie ouverte en local pour traiter des documents confidentiels ou analyser des archives politiques sans intermédiaire commercial.

La recherche publique franchit une étape dans l’indépendance numérique avec le lancement de la nouvelle version du modèle de langage Apertus 1.5. Conçu au sein de la Swiss AI Initiative par l’EPFL, l’ETH Zurich et le CSCS, ce système massif constitue une alternative transparente et entièrement ouverte aux solutions commerciales propriétaires. Entraîné sur le supercalculateur Alps situé à Lugano, le projet met à disposition du public l’ensemble de son code source, de ses données d’entraînement et de ses architectures techniques.

Apertus 1.5 étend ses capacités d’analyse au multimodal

Plutôt que d’introduire une architecture totalement inédite, cette mise à jour intègre les retours d’expérience de la première version tout en élargissant le champ des applications possibles. Le système traite désormais de manière native les textes, les images et les flux audio, tout en affichant un suivi des instructions plus rigoureux et des fonctionnalités de raisonnement reinforced. Selon l’annonce de l’EPFL, le modèle accepte une fenêtre de contexte portée à 262 144 tokens, soit une capacité quadruplée par rapport à la mouture originale, ce qui facilite le traitement de volumineux corpus documentaires.

L’intégration avec les outils et API externes a été optimisée pour garantir des interactions plus prévisibles en environnement de production. Comme le précisent les détails techniques publiés sur Hugging Face, le modèle s’appuie sur une version modifiée des bibliothèques Transformers et vLLM, déployée au sein d’images Docker prêtes à l’emploi dans le registre GitHub pour simplifier l’auto-hébergement.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

👁️ Analyse L’EPFL, l’ETH Zurich et le Centre national suisse de calcul scientifique (CSCS) ont publié aujourd’hui Apertus 1.5, la dernière version du modèle LLM ouvert suisse. En tant qu’un des plus grands modèles de langage entièrement ouverts au monde, Apertus offre une transparence totale sur ses données d’entraînement, son code et son processus de développement. Cette initiative démontre qu’une alternative souveraine et techniquement viable est possible face aux acteurs commerciaux propriétaires. Marc Barbezat Éditeur de DCOD — Cyber, IA & Tech

L’écosystème institutionnel valide l’usage du modèle ouvert

L’adoption opérationnelle s’illustre déjà dans le secteur public et médical. Le canton du Tessin exploite l’outil pour faire fonctionner un service interne de traduction automatique dédié aux documents gouvernementaux sensibles, évitant ainsi le transfert de données vers des infrastructures tierces. Dans la recherche médicale, des chercheurs s’appuient sur cette base pour développer MeditronFO, un cadre de travail ouvert spécialisé dans les grands modèles de langage médicaux.

Le secteur de la presse s’empare également de la solution. À Bâle, le média en ligne Bajour héberge le modèle localement dans sa rédaction pour rédiger sa lettre d’information quotidienne et explorer les transcriptions des débats du parlement cantonal. Cet outil permet aux journalistes de retracer l’historique des positions politiques et de détecter d’éventuelles incohérences dans les déclarations publiques, avant de partager ces briques logicielles avec d’autres rédactions via la plateforme We.Publish.

En combinant une infrastructure de calcul de pointe et une ouverture totale, la nouvelle version d’Apertus 1.5 confirme la faisabilité technique d’une intelligence artificielle souveraine capable de répondre aux besoins réels des organisations.

Questions fréquentes sur le modèle IA ouvert Apertus 1.5

Qu’est-ce que la nouvelle version d’Apertus 1.5 ? Apertus 1.5 est un grand modèle de langage informatique LLM entièrement ouvert développé par des institutions universitaires suisses. Il offre une transparence totale sur son code source, ses données d’entraînement et ses mécanismes de fonctionnement afin de proposer une alternative souveraine aux outils commerciaux fermés.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Apertus 1.5 ? Cette version introduit le traitement multimodal des textes, des images et des flux audio. Elle augmente également la longueur du contexte jusqu’à 262 144 tokens et améliore le suivi des instructions ainsi que l’interconnexion avec des outils externes.

Le modèle est déployé localement par des administrations pour la traduction de documents confidentiels sans risque de fuite de données. Des rédactions de presse l’utilisent également pour analyser des transcriptions politiques, tandis que le domaine médical s’en sert pour bâtir des modèles spécialisés.

Pour approfondir le sujet

swiss-ai/Apertus-v1.5-70B Apertus 1.5 est une famille de modèles de langage à 8 et 70 milliards de paramètres conçue pour faire progresser l'IA multilingue, multimodale, entièrement ouverte et transparente. Lire la suite