Ransomwares & piratages : 13 cyberattaques d’ampleur du 4 août 2026 (dont CyberAv3ngers)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Plus de 30 réseaux d’eau communautaires du Minnesota ont été perturbés les 26 et 27 juillet par une « cyberattaque coordonnée » visant l’OT (systèmes industriels). L’attribution n’est pas officielle, mais des chercheurs soupçonnent CyberAv3ngers.

Microsoft attribue à Storm-2945 (lié à Midnight Blizzard) la campagne CaptiveCrunch : depuis début mai 2026, des portails Wi‑Fi captifs d’hôtels et lieux partagés sont manipulés (DNS/HTTP) pour rediriger vers du malware et voler des jetons Microsoft 365.

Un rapport recense 148 revendications confirmées de ransomware contre des organisations italiennes au premier semestre 2026, soit 24,7 par mois. Le secteur manufacturier concentre 59 victimes (39,9%) ; LockBit5 et Qilin totalisent 21 revendications chacun.

Des attaquants usurpent un faux service d’assistance informatique via des appels Microsoft Teams pour obtenir un accès à distance, déployer une chaîne d’outils post‑compromission, puis basculer rapidement vers le ransomware Chaos, principalement en Amérique du Nord (près de 95% des intrusions).

Cette semaine, plusieurs signaux convergent vers des attaques qui visent à perturber des services et à compromettre des accès à fort impact : des systèmes d’eau du Minnesota ont été touchés par une attaque coordonnée sur des environnements industriels, tandis qu’une campagne attribuée à Storm-2945 détourne des portails Wi‑Fi captifs pour installer CornFlake et dérober des jetons Microsoft 365. Les chiffres du ransomware restent élevés, avec 148 revendications en Italie au premier semestre 2026 (manufacturing en tête, LockBit5 et Qilin dominants), et des intrusions via Microsoft Teams aboutissant au déploiement de Chaos ransomware en Amérique du Nord.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

LockBit5 et Qilin à la tête d'attaques de ransomware contre des organisations italiennes Un nouveau rapport établit un lien entre 148 attaques de ransomware et des organisations italiennes au premier semestre 2026, le secteur manufacturier étant le plus touché. En six mois, 148 attaques de ransomware ont été confirmées contre… Lire la suite