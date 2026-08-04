Ransomwares & piratages : 13 cyberattaques d’ampleur du 4 août 2026 (dont CyberAv3ngers)

Faits marquants de la semaine
- Plus de 30 réseaux d’eau communautaires du Minnesota ont été perturbés les 26 et 27 juillet par une « cyberattaque coordonnée » visant l’OT (systèmes industriels). L’attribution n’est pas officielle, mais des chercheurs soupçonnent CyberAv3ngers.
- Microsoft attribue à Storm-2945 (lié à Midnight Blizzard) la campagne CaptiveCrunch : depuis début mai 2026, des portails Wi‑Fi captifs d’hôtels et lieux partagés sont manipulés (DNS/HTTP) pour rediriger vers du malware et voler des jetons Microsoft 365.
- Un rapport recense 148 revendications confirmées de ransomware contre des organisations italiennes au premier semestre 2026, soit 24,7 par mois. Le secteur manufacturier concentre 59 victimes (39,9%) ; LockBit5 et Qilin totalisent 21 revendications chacun.
- Des attaquants usurpent un faux service d’assistance informatique via des appels Microsoft Teams pour obtenir un accès à distance, déployer une chaîne d’outils post‑compromission, puis basculer rapidement vers le ransomware Chaos, principalement en Amérique du Nord (près de 95% des intrusions).
Cette semaine, plusieurs signaux convergent vers des attaques qui visent à perturber des services et à compromettre des accès à fort impact : des systèmes d’eau du Minnesota ont été touchés par une attaque coordonnée sur des environnements industriels, tandis qu’une campagne attribuée à Storm-2945 détourne des portails Wi‑Fi captifs pour installer CornFlake et dérober des jetons Microsoft 365. Les chiffres du ransomware restent élevés, avec 148 revendications en Italie au premier semestre 2026 (manufacturing en tête, LockBit5 et Qilin dominants), et des intrusions via Microsoft Teams aboutissant au déploiement de Chaos ransomware en Amérique du Nord.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Des cyber-avancés liés à l'Iran sont soupçonnés d'être à l'origine d'attaques contre les réseaux d'eau potable du Minnesota.
Le groupe CyberAv3ngers, lié à l'Iran, soupçonné d'être à l'origine d'attaques contre le réseau d'eau potable du Minnesota. Plus de 30 installations ont été perturbées lors d'une cyberattaque coordonnée, mais les autorités n'ont pour l'instant identifié aucun… Lire la suite
Des pirates informatiques russes détournent le Wi-Fi d'un hôtel pour voler des jetons Microsoft 365
Microsoft affirme que des pirates informatiques russes ont détourné les portails Wi-Fi d'hôtels pour diffuser des logiciels malveillants et voler les jetons Microsoft 365 des voyageurs. Microsoft Threat Intelligence a révélé l'existence de CaptiveCrunch, une campagne qu'elle… Lire la suite
LockBit5 et Qilin à la tête d'attaques de ransomware contre des organisations italiennes
Un nouveau rapport établit un lien entre 148 attaques de ransomware et des organisations italiennes au premier semestre 2026, le secteur manufacturier étant le plus touché. En six mois, 148 attaques de ransomware ont été confirmées contre… Lire la suite
Des pirates informatiques se font passer pour un service d'assistance informatique sur Microsoft Teams afin de déployer le ransomware Chaos.
Des pirates informatiques exploitent les appels vocaux de Microsoft Teams et se font passer pour des techniciens d'assistance informatique afin d'accéder à distance aux terminaux d'entreprises, de déployer une chaîne d'outils post-exploitation personnalisée et, dans de nombreux… Lire la suite
Apple poursuivie en justice pour une fausse application de portefeuille crypto sur l'App Store ayant dérobé 1,8 million de dollars en bitcoins
Apple est poursuivie en justice par trois personnes qui affirment s'être fait voler environ 1,8 million de dollars en bitcoins après avoir téléchargé et utilisé une application frauduleuse, Sparrow Wallet, depuis l'App Store. […] Lire la suite
Le réseau Wi-Fi d'un hôtel piraté diffuse de fausses mises à jour pour propager un logiciel malveillant de surveillance.
Une fausse mise à jour de navigateur, diffusée via un réseau Wi-Fi d'hôtel piraté, a permis de propager CornFlake, un cheval de Troie d'accès à distance (RAT) capable de capturer des images de webcam, l'audio du microphone… Lire la suite
Une nouvelle attaque d'IA permet de reconstituer du texte tapé à partir des sons du clavier.
Des chercheurs ont mis au point une nouvelle attaque par canal auxiliaire acoustique capable de reconstituer le texte saisi sur un ordinateur portable en analysant uniquement le son des frappes au clavier. Contrairement aux approches précédentes, cette… Lire la suite
Coca-Cola rétablit la majeure partie de sa capacité de production dans son usine laitière après une attaque de ransomware.
L'entreprise a déclaré qu'elle ne s'attend pas à ce que la perturbation des activités de Fairlife ait un impact significatif sur ses performances financières ou ses opérations. Lire la suite
Le nouveau service de cryptage Cruciferra alimente les attaques furtives de logiciels malveillants à travers le monde.
Proofpoint a découvert Cruciferra, un service de cryptage permettant aux pirates de contourner les antivirus et de diffuser des logiciels malveillants dans le cadre de multiples campagnes. L'équipe de recherche de Proofpoint a retracé l'origine d'une vague… Lire la suite
Un nouveau botnet DDoS, Dysphoria, s'est propagé à 200 000 appareils dans le monde entier.
Un réseau de zombies appelé Dysphoria a compromis environ 200 000 appareils à travers le monde et les utilise pour des attaques par déni de service distribué (DDoS) et des opérations de relais de trafic. […] Lire la suite
Amazon accuse des pirates informatiques nord-coréens d'être à l'origine d'importantes attaques contre des chaînes d'approvisionnement open source.
Des chercheurs ont découvert qu'un groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord était à l'origine de plusieurs compromissions très médiatisées de bibliothèques logicielles open source utilisées par des développeurs du monde entier. Lire la suite
La Corée du Sud met en garde contre des attaques menées par des États.
La Corée du Sud a mis en garde contre l'utilisation par des acteurs étatiques de l'hameçonnage et de sites web compromis pour infecter discrètement des citoyens et des entreprises. Les agences sud-coréennes (Service national de renseignement, Agence… Lire la suite
Des pirates informatiques ont utilisé une campagne d'hameçonnage sur Telegram pour cibler un activiste biélorusse exilé.
Des chercheurs ont mis au jour une campagne d'hameçonnage hautement personnalisée qui utilisait Telegram pour tenter de pirater le compte d'un militant biélorusse exilé, ainsi que ceux d'utilisateurs en Russie et au Kazakhstan. Lire la suite
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