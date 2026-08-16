Cybersécurité : 14 actualités majeures du 16 août 2026 (dont Apple)

Faits marquants de la semaine
- Apple a envoyé des notifications de menace liées à des spyware à des utilisateurs dans 110 pays, avec de nouveaux avertissements affichés directement sur l’écran verrouillé des iPhone.
- En France, le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, jugée disproportionnée pour la liberté d’expression ; le texte devait entrer en vigueur au 1er septembre.
- Le gouvernement allemand a approuvé un projet de loi permettant à ses agences de renseignement de pirater des systèmes étrangers, de saboter des chaînes d’approvisionnement adverses et de diffuser de fausses informations à des extrémistes en Allemagne.
- Aux États-Unis, un mémo présidentiel signé mercredi prévoit d’autoriser des opérations offensives « limitées » menées par des entreprises privées, sous direction du gouvernement, contre des organisations criminelles transnationales ; une caution d’au moins 1 million de dollars est exigée.
Plusieurs signaux marquants convergent entre protection des utilisateurs, régulation et capacités offensives. Apple a déployé des alertes spyware visibles sur l’écran verrouillé dans 110 pays, tandis que Google indique avoir réduit de plus de 7 milliards par jour les notifications indésirables sur Android via Chrome au premier trimestre 2026. Sur le plan institutionnel, la France a censuré l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et l’Allemagne comme les États-Unis font évoluer leurs cadres pour autoriser des actions de piratage ou de sabotage sous contrôle étatique. En parallèle, les débats sur vie privée, modération et supply chain s’intensifient autour des Meta smart glasses, de drones militaires et de contenus illicites.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Apple envoie des alertes concernant des logiciels espions sur l'écran de verrouillage à des utilisateurs dans 110 pays.
Apple a envoyé des notifications de menace de logiciels espions à des utilisateurs dans 110 pays, les nouveaux avertissements apparaissant directement sur les écrans de verrouillage des iPhone. Lire la suite
France : censure de l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans
En France, le Conseil constitutionnel a censuré vendredi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il a considéré que cette mesure porte u0022une atteinte disproportionnéeu0022 à leur liberté d'expression et de communication.Le Conseil constitutionnel, qui… Lire la suite
L'Allemagne s'apprête à doter ses agences de renseignement de pouvoirs de piratage et de sabotage.
Le gouvernement allemand a approuvé une loi autorisant ses services de renseignement à pirater des systèmes étrangers, à saboter les chaînes d'approvisionnement de leurs adversaires et à diffuser de fausses informations aux extrémistes en Allemagne, constituant ainsi… Lire la suite
L'administrations américaine autorise les entreprises privées américaines à mener des cyberattaques
Le président a signé mercredi un mémorandum visant à autoriser les entreprises privées à mener des cyberattaques offensives contre des entités criminelles étrangères. Le président a signé un mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale enjoignant son administration… Lire la suite
L'OTAN et une start-up spécialisée en IA peuvent désormais identifier et suivre les vulnérabilités logicielles.
L’agence de cyberdéfense de l’OTAN et une start-up spécialisée dans la détection des failles logicielles par intelligence artificielle peuvent désormais attribuer les numéros d’identification utilisés par l’industrie pour le suivi de ces failles, a annoncé la semaine… Lire la suite
Google affirme que Chrome supprime 7 milliards de notifications Android indésirables par jour pour lutter contre les abus.
Google affirme que les systèmes anti-abus de Chrome ont réduit les notifications indésirables sur Android de plus de 7 milliards par jour au cours du premier trimestre 2026. […] Lire la suite
Les PDG des entreprises de télécommunications critiquent vivement l'UE pour son inaction face aux contenus pédopornographiques.
Quatre des plus grands dirigeants des opérateurs télécoms européens appellent à un renforcement des pouvoirs de l'UE afin de les aider à bloquer les contenus pédopornographiques en ligne et à surmonter les obstacles réglementaires nationaux. « Les… Lire la suite
Les lunettes à monture métallique sont interdites devant les tribunaux en Angleterre et au Pays de Galles.
En Angleterre et au Pays de Galles, des tribunaux ont rejoint de nombreux restaurants, théâtres et pubs en interdisant les lunettes Meta, face à la grogne croissante contre ce qui est qualifié de « logiciel espion »…. Lire la suite
Une opération de détection de vulnérabilités informatiques a permis de repérer des drones de la Royal Navy transmettant des données à la Chine.
Lors d'une évaluation de sécurité informatique de routine, des caméras embarquées sur des drones de la Royal Navy ont été découvertes en train de communiquer avec une adresse IP située en Chine. Le ministère britannique de la… Lire la suite
Un informaticien nord-coréen travaillant à distance pour une agence gouvernementale américaine, selon le FBI
L'enquête révèle que les Nord-Coréens sont capables d'infiltrer des agences gouvernementales, ainsi que des organisations privées et des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Lire la suite
Une entreprise australienne et néo-zélandaise sur trois continuerait de payer les demandes de rançon.
Commvault a publié une étude suggérant que des organisations en Australie et en Nouvelle-Zélande continuent de payer les demandes de rançon malgré l'incertitude quant à la restitution des données ou la reprise des activités. L'entreprise […] Lire la suite
Les lunettes Meta AI font l'objet d'une plainte pénale en Allemagne.
Une association berlinoise à but non lucratif a porté plainte contre les lunettes connectées Meta, arguant que ces dispositifs enfreignent la législation allemande stricte en matière de protection de la vie privée et devraient être interdits. Les… Lire la suite
Les plateformes de médias sociaux font toujours face à des milliers de poursuites pour dépendance des utilisateurs après le rejet des appels.
Des plateformes comme Meta, TikTok, Snapchat et Google sont confrontées à une longue série de litiges. Lire la suite
Discord : le Brésil ordonne la suspension des directs sur la plateforme après le suicide d’une adolescente
Le coordinateur du service de lutte contre les crimes cybernétiques au ministère de la justice, a dénoncé de « terribles failles de modération » de la plateforme dans la transmission qui a duré environ 45 minutes. Lire la suite
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