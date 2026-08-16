Cybersécurité : 14 actualités majeures du 16 août 2026 (dont Apple)

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Apple a envoyé des notifications de menace liées à des spyware à des utilisateurs dans 110 pays, avec de nouveaux avertissements affichés directement sur l’écran verrouillé des iPhone.

En France, le Conseil constitutionnel a censuré l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, jugée disproportionnée pour la liberté d’expression ; le texte devait entrer en vigueur au 1er septembre.

Le gouvernement allemand a approuvé un projet de loi permettant à ses agences de renseignement de pirater des systèmes étrangers, de saboter des chaînes d’approvisionnement adverses et de diffuser de fausses informations à des extrémistes en Allemagne.

Aux États-Unis, un mémo présidentiel signé mercredi prévoit d’autoriser des opérations offensives « limitées » menées par des entreprises privées, sous direction du gouvernement, contre des organisations criminelles transnationales ; une caution d’au moins 1 million de dollars est exigée.

Plusieurs signaux marquants convergent entre protection des utilisateurs, régulation et capacités offensives. Apple a déployé des alertes spyware visibles sur l’écran verrouillé dans 110 pays, tandis que Google indique avoir réduit de plus de 7 milliards par jour les notifications indésirables sur Android via Chrome au premier trimestre 2026. Sur le plan institutionnel, la France a censuré l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et l’Allemagne comme les États-Unis font évoluer leurs cadres pour autoriser des actions de piratage ou de sabotage sous contrôle étatique. En parallèle, les débats sur vie privée, modération et supply chain s’intensifient autour des Meta smart glasses, de drones militaires et de contenus illicites.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

France : censure de l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans En France, le Conseil constitutionnel a censuré vendredi l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il a considéré que cette mesure porte u0022une atteinte disproportionnéeu0022 à leur liberté d'expression et de communication.Le Conseil constitutionnel, qui… Lire la suite

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