Les derniers articles
Suivez en direct

OFCS : un quiz pour apprendre à repérer les images IA

Gros plan sur une machine à écrire affichant les mots "fake or real" dactylographiés sur une feuille rose.
Publié le 11 août 2026, le quiz de l’Office fédéral de la cybersécurité compare photos réelles et images générées, avec correction immédiate en ligne.

L’OFCS met en ligne un quiz pour apprendre à distinguer des photos authentiques d’images générées par un modèle d’IA, via trois catégories d’images à analyser.

Publiée le 11 août 2026, cette page de l’Office fédéral de la cybersécurité s’inscrit dans une série estivale en quatre parties sur les capacités actuelles de l’IA et ses usages déjà observés côté cybercriminalité. Le principe est simple : observer trois images par catégorie (rues, paysages, personnes), repérer des incohérences, puis décider lesquelles sont originales ou artificielles. Après chaque choix, un clic sur « Vérifier » donne une correction immédiate et une explication des caractéristiques typiques pouvant trahir une génération par IA, avec la possibilité que plusieurs images d’une même catégorie soient artificielles (page du quiz).

L’OFCS transforme propose ainsi un jeu à la détection de « fausses » d’images, en explicitant ce qu’il fallait voir — artefacts visuels, détails incohérents, éléments difficiles à justifier dans une scène réelle. Cette approche est utile en contexte cybersécurité, où une image peut servir d’appât (fraude, manipulation, usurpation) autant qu’un texte. Le format “quiz + correction” a aussi un mérite : rappeler que l’intuition ne suffit pas, et que le repérage repose sur des indices, donc sur une méthode.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Mais l’initiative souligne en creux une limite structurante : la transparence de la chaîne de production des images. Entre générations, retouches et réutilisations successives, attester qu’une IA “n’a rien modifié” devient progressivement plus difficile. La détection visuelle peut progresser, mais sans mécanismes de provenance (origine, historique de modifications), la certitude restera souvent hors d’atteinte.

Pour approfondir le sujet

Semaine 32 : Testez vos connaissances en matière d’IA

Semaine 32 : Testez vos connaissances en matière d’IA

www.ncsc.admin.ch

Semaine 32 : Testez vos connaissances en matière d’IArnrn11.08.2026 – Dans sa série estivale en quatre parties, l’OFCS a montré à quel point les modèles d’IA actuels sont performants et dans quelles situations les cybercriminels utilisent aujourd’hui déjà l’intelligence artificielle. Maintenant,… Lire la suite

ETH Zurich : une puce anti-deepfakes authentifie les médias

ETH Zurich : une puce anti-deepfakes authentifie les médias

dcod.ch

Des chercheurs de l'ETH Zurich ont développé une puce sensorielle contre les deepfakes en signant cryptographiquement les images dès leur capture d'origine. Lire la suite

Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.

☕ Offrir un café
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre. Cette nouvelle édition tient compte de l'actualité en matière de sécurité informatique et voit l'apparition de trois nouveaux chapitres qui traitent de la sécurité des mobiles, des voitures connectées et de l'étude des malwares.

📘 Voir sur Amazon

Le pirate informatique et l'État : cyberattaques et nouvelle normalité géopolitique (édition anglaise)

Riche en informations exclusives issues d'entretiens avec des acteurs clés de la défense et de la cybersécurité, de documents déclassifiés et d'analyses approfondies de rapports d'entreprises, « The Hacker and the State » explore la véritable compétition géopolitique de l'ère numérique et révèle des détails méconnus sur la manière dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, le Royaume-Uni et les États-Unis se piratent mutuellement dans une lutte acharnée pour la domination.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Les fondamentaux de la cybersécurité: Comprendre et appliquer les principes essentiels

À l’ère du numérique, la sécurité informatique est un enjeu crucial pour toute organisation.Sécurité des systèmes et des réseaux, du cloud, des applications, sécurité défensive et offensive, piratage psychologique…

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article peuvent provenir de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur le cadre d’utilisation.