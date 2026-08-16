OFCS : un quiz pour apprendre à repérer les images IA

Publié le 11 août 2026, le quiz de l’Office fédéral de la cybersécurité compare photos réelles et images générées, avec correction immédiate en ligne.

L’OFCS met en ligne un quiz pour apprendre à distinguer des photos authentiques d’images générées par un modèle d’IA, via trois catégories d’images à analyser.

Publiée le 11 août 2026, cette page de l’Office fédéral de la cybersécurité s’inscrit dans une série estivale en quatre parties sur les capacités actuelles de l’IA et ses usages déjà observés côté cybercriminalité. Le principe est simple : observer trois images par catégorie (rues, paysages, personnes), repérer des incohérences, puis décider lesquelles sont originales ou artificielles. Après chaque choix, un clic sur « Vérifier » donne une correction immédiate et une explication des caractéristiques typiques pouvant trahir une génération par IA, avec la possibilité que plusieurs images d’une même catégorie soient artificielles (page du quiz).

L’OFCS transforme propose ainsi un jeu à la détection de « fausses » d’images, en explicitant ce qu’il fallait voir — artefacts visuels, détails incohérents, éléments difficiles à justifier dans une scène réelle. Cette approche est utile en contexte cybersécurité, où une image peut servir d’appât (fraude, manipulation, usurpation) autant qu’un texte. Le format “quiz + correction” a aussi un mérite : rappeler que l’intuition ne suffit pas, et que le repérage repose sur des indices, donc sur une méthode.

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Mais l’initiative souligne en creux une limite structurante : la transparence de la chaîne de production des images. Entre générations, retouches et réutilisations successives, attester qu’une IA “n’a rien modifié” devient progressivement plus difficile. La détection visuelle peut progresser, mais sans mécanismes de provenance (origine, historique de modifications), la certitude restera souvent hors d’atteinte.

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