Alertes zero-day : 13 vulnérabilités critiques du 17 août 2026 (dont Microsoft Windows)

Faits marquants de la semaine
- Microsoft a publié des correctifs pour au moins 398 vulnérabilités dans Windows et des logiciels pris en charge, dont une faille déjà exploitée. Parmi elles, 42 sont jugées « critiques », avec risque de prise de contrôle à distance.
- Le cadre de confiance du système belge de carte d’identité électronique (eID) a été entièrement compromis à cause de vulnérabilités graves dans une extension de navigateur clé, ouvrant l’accès à des comptes citoyens et à une exécution de code à distance.
- Zoom a corrigé quatre failles, dont « Zoomsday », une vulnérabilité critique « zero-click » (sans action de la victime) dans la fonction d’annotation, permettant à un participant d’exécuter du code sur l’ordinateur d’un autre participant.
- Le NIST sollicite des avis pour refondre le National Vulnerability Database (NVD), afin d’adapter le signalement et l’enrichissement des vulnérabilités à un contexte marqué par l’IA et la demande de données exploitables par des machines.
La semaine est dominée par une forte actualité « vulnérabilités » et correctifs, avec plusieurs cas d’exploitation en cours : Microsoft corrige 398 failles Windows, tandis que Zoom publie des mises à jour après une faille « zero-click » d’exécution de code via l’annotation. Des alertes font aussi état d’exploitation active visant SAP Commerce Cloud, Progress LoadMaster, SonicWall SMA1000, Microsoft SharePoint et une faille critique de VMware vCenter. En parallèle, une faille Metabase sans CVE est signalée comme à sévérité maximale, et le NIST lance une consultation pour moderniser la NVD à l’ère de l’IA.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Microsoft corrige près de 400 failles de sécurité
Microsoft a publié aujourd'hui des mises à jour pour corriger au moins 398 failles de sécurité dans ses systèmes d'exploitation Windows et les logiciels associés. Parmi ces failles, l'une est déjà activement exploitée et deux autres avaient… Lire la suite
L'authentification électronique belge ouvre les comptes des citoyens à l'échange de données à des fins malveillantes.
Le cadre de confiance sous-jacent au système d'identification électronique belge a été totalement compromis par de graves vulnérabilités dans une extension de navigateur essentielle, révélant des problèmes plus importants liés aux extensions en général. Lire la suite
Zoom corrige la faille « Zoomsday » permettant l'exécution de code à distance grâce à l'exécution sans clic.
Zoom corrige une faille « Zoomsday » permettant l'exécution de code à distance Zoom corrige une faille permettant l'exécution de code à distance via l'outil d'annotation. Cette faille permettait à un participant à une réunion d'exécuter du code sur… Lire la suite
Le NIST souhaite moderniser sa base de données de vulnérabilités pour l'ère de l'IA.
L’Institut national des normes et de la technologie (NIST) sollicite des suggestions sur la manière de remanier son processus de signalement des vulnérabilités afin de mieux relever les défis d’un « paysage de la cybersécurité en constante… Lire la suite
Vulnérabilité SAP Commerce Cloud exploitée en production
Des attaquants exploitent activement une vulnérabilité critique de SAP Commerce Cloud, référencée CVE-2026-58231, quelques jours seulement après la publication d'un correctif par SAP. Une vulnérabilité critique de SAP Commerce Cloud, référencée CVE-2026-58231 (score CVSS de 10,0), est… Lire la suite
Adobe corrige trois failles de sécurité CVSS 10.0 dans ColdFusion et Campaign Classic
Adobe a déployé des mises à jour pour corriger plusieurs failles de sécurité critiques affectant ColdFusion, Commerce et Campaign Classic. L'exploitation de ces failles pourrait permettre l'exécution de code arbitraire et une élévation de privilèges. Les plus… Lire la suite
Les attaques zero-day sur Metabase SQL pourraient avoir un large impact.
Cette vulnérabilité de gravité maximale, qui ne possède toujours pas de CVE, permet à un administrateur distant malveillant d'accéder à la plateforme d'analyse décisionnelle et à ses utilisateurs en aval. Lire la suite
Lazarus exploite une faille zero-day de Windows pour obtenir un accès système et déployer une porte dérobée.
Le groupe de cybercriminels nord-coréen Lazarus Group est responsable de l'exploitation d'une faille de sécurité récemment corrigée affectant Microsoft Windows. Cette exploitation permettrait de créer une porte dérobée inédite ciblant des entreprises des secteurs de la défense… Lire la suite
Une faille critique de LoadMaster est désormais activement exploitée dans les attaques.
L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a averti que des pirates informatiques exploitent une vulnérabilité critique d’injection de commandes dans Progress Kemp LoadMaster. […] Lire la suite
CISA : Des failles de sécurité du pare-feu SonicWall SMA1000 sont désormais exploitées par des groupes de ransomware.
La CISA a confirmé que des groupes de ransomware ont commencé à exploiter deux vulnérabilités récemment corrigées du SonicWall SMA1000, dont une faille de type SSRF (Server-Side Request Forgery) de gravité maximale. […] Lire la suite
CISA : Une faille de Microsoft SharePoint est désormais exploitée dans les attaques de ransomware.
La CISA a confirmé aujourd'hui que des groupes de pirates informatiques spécialisés dans les ransomwares ont commencé à exploiter une vulnérabilité critique d'exécution de code à distance dans Microsoft SharePoint, qui était activement exploitée depuis début juillet…. Lire la suite
Une campagne de menaces mondiale exploite une faille critique de VMware vCenter.
L’exploitation de la vulnérabilité CVE-2026–59310 a commencé au début du mois, et la correction de cette vulnérabilité pourrait ne pas suffire à atténuer pleinement la menace. Lire la suite
Cisco met en garde contre des failles de sécurité critiques dans ClamAV, exploitées publiquement.
Cisco a mis en garde contre deux vulnérabilités critiques affectant le Secure Endpoint Connector, qui permettent à des acteurs malveillants de faire planter le processus d'analyse ClamAV lors d'attaques par déni de service (DoS). […] Lire la suite
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