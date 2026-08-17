Alertes zero-day : 13 vulnérabilités critiques du 17 août 2026 (dont Microsoft Windows)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Microsoft a publié des correctifs pour au moins 398 vulnérabilités dans Windows et des logiciels pris en charge, dont une faille déjà exploitée. Parmi elles, 42 sont jugées « critiques », avec risque de prise de contrôle à distance.

Le cadre de confiance du système belge de carte d’identité électronique (eID) a été entièrement compromis à cause de vulnérabilités graves dans une extension de navigateur clé, ouvrant l’accès à des comptes citoyens et à une exécution de code à distance.

Zoom a corrigé quatre failles, dont « Zoomsday », une vulnérabilité critique « zero-click » (sans action de la victime) dans la fonction d’annotation, permettant à un participant d’exécuter du code sur l’ordinateur d’un autre participant.

Le NIST sollicite des avis pour refondre le National Vulnerability Database (NVD), afin d’adapter le signalement et l’enrichissement des vulnérabilités à un contexte marqué par l’IA et la demande de données exploitables par des machines.

La semaine est dominée par une forte actualité « vulnérabilités » et correctifs, avec plusieurs cas d’exploitation en cours : Microsoft corrige 398 failles Windows, tandis que Zoom publie des mises à jour après une faille « zero-click » d’exécution de code via l’annotation. Des alertes font aussi état d’exploitation active visant SAP Commerce Cloud, Progress LoadMaster, SonicWall SMA1000, Microsoft SharePoint et une faille critique de VMware vCenter. En parallèle, une faille Metabase sans CVE est signalée comme à sévérité maximale, et le NIST lance une consultation pour moderniser la NVD à l’ère de l’IA.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Microsoft corrige près de 400 failles de sécurité Microsoft a publié aujourd'hui des mises à jour pour corriger au moins 398 failles de sécurité dans ses systèmes d'exploitation Windows et les logiciels associés. Parmi ces failles, l'une est déjà activement exploitée et deux autres avaient… Lire la suite

Vulnérabilité SAP Commerce Cloud exploitée en production Des attaquants exploitent activement une vulnérabilité critique de SAP Commerce Cloud, référencée CVE-2026-58231, quelques jours seulement après la publication d'un correctif par SAP. Une vulnérabilité critique de SAP Commerce Cloud, référencée CVE-2026-58231 (score CVSS de 10,0), est… Lire la suite

Adobe corrige trois failles de sécurité CVSS 10.0 dans ColdFusion et Campaign Classic Adobe a déployé des mises à jour pour corriger plusieurs failles de sécurité critiques affectant ColdFusion, Commerce et Campaign Classic. L'exploitation de ces failles pourrait permettre l'exécution de code arbitraire et une élévation de privilèges. Les plus… Lire la suite