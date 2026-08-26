Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Des développeurs ont publié sur GitHub des méthodes pour contourner les filigranes invisibles ajoutés aux textes de Claude par Anthropic, exigés par l’AI Act de l’Union européenne (détection automatisée). Le code a attiré plus de 100 contributeurs.

OpenAI a annoncé avoir mis en pause, pendant deux semaines, l’entraînement par reinforcement learning (apprentissage par renforcement) de ses derniers modèles, afin de renforcer des défenses et d’élargir la surveillance interne après un incident « type Hugging Face ».

Snowflake a corrigé le jour même une faille d’injection de script dans un workflow GitHub Actions de snowflakedb/snowflake-connector-net : un agent d’attaque IA l’a exploitée pour extraire des identifiants, avant rotation le lendemain.

Des pirates exploitent une faille critique dans MLflow, une plateforme d’IA téléchargée en moyenne 30 millions de fois par mois.

La semaine met en lumière des frictions croissantes entre déploiement de l’IA et sécurité : contournement de filigranes invisibles dans Claude, pause temporaire chez OpenAI pour renforcer les défenses, et incident Snowflake où une modification co-rédigée par un assistant de code a introduit une vulnérabilité ensuite exploitée par un agent IA. En parallèle, des recherches décrivent des contournements de garde-fous via des « prompts » chiffrés, tandis qu’un cas judiciaire rapporte des sanctions après insertion de prompt injections cachées dans des documents. Les usages offensifs progressent aussi, avec DeepSeek automatisant des étapes d’exploitation et des groupes menant des attaques à grande échelle.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Des programmeurs affirment avoir déjà trouvé des solutions de contournement aux filigranes invisibles de Claude. Son code permettant de supprimer les filigranes des textes générés par Claude est depuis devenu viral sur GitHub, a été mis en favoris plus de 20 000 fois sur X et a attiré plus de 100 contributeurs, dont… Lire la suite

OpenAI lance ChatGPT pour adolescents avec des mesures de sécurité renforcées. La version pour adolescents est destinée aux jeunes de 13 à 17 ans et inclut des protections contre les contenus à caractère autodestructeur et sexuel. OpenAI lance une version de ChatGPT conçue pour les adolescents Lire la suite

Des messages d'IA invisibles déclenchent des sanctions judiciaires Un plaideur a dissimulé des instructions automatisées par intelligence artificielle dans un document judiciaire afin d'influencer une décision. Le juge l'a découvert et lui a interdit de déposer des documents par voie électronique. Lire la suite

Google annonce que Gemma a dépassé le milliard de téléchargements. Google annonce que sa famille de modèles ouverts Gemma a franchi le cap du milliard de téléchargements. Plus de 100 000 variantes de Gemma ont été publiées par les développeurs au cours des deux dernières années, a indiqué… Lire la suite