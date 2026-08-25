LinkedIn réduit de 40% la visibilité des contenus générés par IA

Un nouveau bouton de signalement a généré plus d’un million de clics. Selon une étude, 41% des posts longs utilisaient l’IA.

LinkedIn a annoncé, le 30 juillet, le déploiement d’un bouton « Seems like AI slop », accessible depuis le menu de chaque publication, pour signaler un contenu qui semble entièrement rédigé par une intelligence artificielle. Le réseau social affirme que ce signalement, combiné à un renforcement de ses filtres de détection, a permis de réduire d’environ 40% les vues de ce type de contenu par rapport à il y a quelques semaines. Cette offensive répond à un problème documenté par 404 Media, média d’enquête tech indépendant : une étude de Pangram, éditeur d’un détecteur d’écriture IA, évalue à environ 41% la part des publications longues entièrement générées par IA que voient les utilisateurs sur LinkedIn.

Cette estimation s’appuie sur l’analyse d’environ un million de publications parcourues sur deux mois, toutes plateformes confondues (LinkedIn, X, Reddit, Substack, Medium) : les contenus de plus de 250 mots ressortent comme les plus touchés, et les publications principales davantage que les commentaires. The Verge précise que plus d’un million de clics ont déjà été enregistrés sur le nouveau bouton, et que LinkedIn a aussi retiré une fonctionnalité qui proposait d’« améliorer » un texte à l’aide de l’IA. La plateforme prévoit en outre d’avertir l’auteur d’une publication lorsque plusieurs membres jugent qu’elle « semble générée par IA ».

LinkedIn affirme donc que les utilisateurs voient désormais environ 40% de contenus en moins classés comme « AI slop » par rapport à « il y a quelques semaines ». Le chiffre reste dépendant d’un classement interne, tandis que 404 Media rappelle qu’aucun détecteur n’est infaillible, même si Pangram revendique un taux de faux positifs très faible.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

Pour approfondir le sujet