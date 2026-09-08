Ransomwares & piratages : 17 cyberattaques d’ampleur du 8 septembre 2026 (dont Pegasus)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des chercheurs ont confirmé la première infection Pegasus de 2026 et une nouvelle version de NoviSpy en Serbie. Au total, 14 personnes auraient été ciblées, dont un parlementaire et un élu local.

Une campagne baptisée ClickFix a compromis 31 organisations en abusant la blockchain Polygon. Elle utilise EtherHiding pour mettre à jour dynamiquement son serveur de commande et contrôle, via un « carnet d’adresses » sur blockchain.

Microsoft signale une campagne de phishing à très grand volume, envoyant des millions d’e-mails. Les attaquants insèrent des caractères Unicode invisibles pour contourner les filtres, en « découpant » des mots d’appât financier comme « funding ».

La Pologne a découvert une deuxième cyberattaque contre une centrale de chauffage, restée cachée pendant des mois. L’incident a eu lieu le même jour que des attaques coordonnées visant plus de 30 installations d’énergies renouvelables.

Cette semaine, la veille met en évidence une combinaison d’espionnage, de campagnes de phishing et d’attaques visant des infrastructures et chaînes de confiance. En Serbie, des infections par Pegasus et une nouvelle version de NoviSpy ont touché des militants, tandis que Microsoft et le FBI décrivent des tactiques de contournement (Unicode invisible, consentement OAuth) pour obtenir ou maintenir l’accès aux comptes. Plusieurs opérations s’appuient sur des infrastructures détournées (blockchains Polygon et BNB Smart Chain, BGP hijack visant Softaculous/Virtualizor, exploitation de TeamCity chez JetBrains) et des techniques d’infection avancées (stéganographie dans des PNG, backdoors et campagnes APT, fraude sur systèmes de paiement au Brésil, et détournements financiers dans le notariat français).

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine

Des pirates informatiques chinois utilisent des agents d'IA dans une campagne cybernétique multinationale Hunt.io a mis au jour une campagne menée en langue chinoise utilisant des agents d'IA pour automatiser des cyberattaques contre des cibles gouvernementales, éducatives et industrielles asiatiques. La société de renseignement sur les menaces Hunt.io vient de… Lire la suite