Ransomwares & piratages : 17 cyberattaques d’ampleur du 8 septembre 2026 (dont Pegasus)

Faits marquants de la semaine
- Des chercheurs ont confirmé la première infection Pegasus de 2026 et une nouvelle version de NoviSpy en Serbie. Au total, 14 personnes auraient été ciblées, dont un parlementaire et un élu local.
- Une campagne baptisée ClickFix a compromis 31 organisations en abusant la blockchain Polygon. Elle utilise EtherHiding pour mettre à jour dynamiquement son serveur de commande et contrôle, via un « carnet d’adresses » sur blockchain.
- Microsoft signale une campagne de phishing à très grand volume, envoyant des millions d’e-mails. Les attaquants insèrent des caractères Unicode invisibles pour contourner les filtres, en « découpant » des mots d’appât financier comme « funding ».
- La Pologne a découvert une deuxième cyberattaque contre une centrale de chauffage, restée cachée pendant des mois. L’incident a eu lieu le même jour que des attaques coordonnées visant plus de 30 installations d’énergies renouvelables.
Cette semaine, la veille met en évidence une combinaison d’espionnage, de campagnes de phishing et d’attaques visant des infrastructures et chaînes de confiance. En Serbie, des infections par Pegasus et une nouvelle version de NoviSpy ont touché des militants, tandis que Microsoft et le FBI décrivent des tactiques de contournement (Unicode invisible, consentement OAuth) pour obtenir ou maintenir l’accès aux comptes. Plusieurs opérations s’appuient sur des infrastructures détournées (blockchains Polygon et BNB Smart Chain, BGP hijack visant Softaculous/Virtualizor, exploitation de TeamCity chez JetBrains) et des techniques d’infection avancées (stéganographie dans des PNG, backdoors et campagnes APT, fraude sur systèmes de paiement au Brésil, et détournements financiers dans le notariat français).
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine
Le logiciel espion Pegasus, une variante de NoviSpy, a été découvert sur les appareils de militants serbes.
Des chercheurs affirment avoir découvert la première infection confirmée par le logiciel espion Pegasus de 2026, ainsi qu'une autre variante d'infection par ce même logiciel, ciblant des étudiants militants serbes et d'autres personnes. Un groupe a qualifié… Lire la suite
La campagne ClickFix compromet 31 organisations et exploite la blockchain Polygon.
La campagne utilise EtherHiding pour mettre à jour dynamiquement son serveur de commande et de contrôle, exploitant la blockchain comme un carnet d'adresses contrôlé par l'attaquant. Lire la suite
Une campagne d'hameçonnage envoie des millions d'e-mails utilisant un Unicode invisible pour contourner les filtres.
Microsoft met en garde contre une campagne d'hameçonnage de grande ampleur qui utilise des caractères Unicode invisibles pour contourner les filtres anti-spam. Au lieu d'utiliser ces caractères pour dissimuler des instructions aux utilisateurs tout en les exposant… Lire la suite
La Pologne découvre une deuxième cyberattaque contre une centrale thermique restée secrète pendant des mois.
L'incident s'est produit le même jour que des cyberattaques coordonnées qui ont touché plus de 30 autres installations d'énergies renouvelables et une centrale thermique plus importante, comme la Pologne l'a révélé publiquement en janvier. Lire la suite
L'attaque dissimule un logiciel malveillant dans des fichiers PNG et installe un tunnel inverse personnalisé sur les machines des victimes.
Un individu malveillant utilise « TerminalFix » pour inciter des utilisateurs non avertis à exécuter des commandes PowerShell qui infectent leurs ordinateurs via un tunnel inversé, permettant ainsi aux attaquants d'accéder à leurs réseaux. Certains logiciels malveillants… Lire la suite
Le FBI tire la sonnette d'alarme face à une campagne d'hameçonnage trompeuse ciblant des personnalités.
Des pirates informatiques ciblent des personnalités publiques, leurs familles et leurs connaissances sur une application de messagerie commerciale afin d'obtenir un accès permanent à leurs comptes contenant des données sensibles, a averti le FBI dans une alerte… Lire la suite
Breeze Comet exécute des centaines de transactions frauduleuses via des systèmes de paiement brésiliens.
Depuis 2024, les entreprises brésiliennes des secteurs de la finance, du commerce de détail et du e-commerce sont la cible d'un groupe de cybercriminels à motivation financière baptisé Breeze Comet (anciennement UNC5669). Les équipes de Google Threat… Lire la suite
Le groupe APT Mirage Kitten, lié à l'Iran, utilise de faux tests d'emploi pour diffuser des logiciels malveillants.
Mirage Kitten utilisait de faux tests de programmation LinkedIn pour diffuser NodeRabbit et PollCat, allant jusqu'à interdire les outils d'IA susceptibles de détecter le logiciel malveillant. Les pirates de Mirage Kitten, liés à l'Iran, viennent de trouver… Lire la suite
Des thèmes de sites web malveillants infectent les iPhones obsolètes avec des logiciels espions.
Des thèmes de sites web malveillants infectent les iPhones non patchés avec des logiciels espions lorsque les utilisateurs visitent un site compromis, permettant ainsi aux attaquants de voler des messages, des photos, des mots de passe, des… Lire la suite
Des pirates informatiques chinois utilisent des agents d'IA dans une campagne cybernétique multinationale
Hunt.io a mis au jour une campagne menée en langue chinoise utilisant des agents d'IA pour automatiser des cyberattaques contre des cibles gouvernementales, éducatives et industrielles asiatiques. La société de renseignement sur les menaces Hunt.io vient de… Lire la suite
Le groupe Fire Ant liée à la Chine se cache au sein d'infrastructures de confiance
Le groupe Fire Ant a pris le contrôle de routeurs Cisco, volé des identifiants et modifié les journaux pour effacer ses traces, utilisant ainsi une infrastructure de confiance pour atteindre des réseaux critiques. Ce groupe d'espionnage informatique,… Lire la suite
Plus de 5 400 sites piratés diffusent des charges utiles ClickFix stockées sur la blockchain.
Une vaste opération de cybercriminalité exploite des milliers de sites web compromis de petites entreprises pour diffuser des charges utiles ClickFix stockées dans des contrats intelligents sur la BNB Smart Chain (BSC). […] Lire la suite
Des attaquants ont compromis JetBrains Cadence via une faille de sécurité de TeamCity non corrigée, et ont extrait des identifiants AWS.
JetBrains exhorte les utilisateurs de Cadence à révoquer et à renouveler tous leurs identifiants suite à un incident de sécurité survenu le mois dernier. Des acteurs malveillants non identifiés ont exploité une vulnérabilité critique récemment découverte dans… Lire la suite
Le ransomware Panzer cible 16 organisations dans 11 pays lors d'attaques de double extorsion.
Une nouvelle opération de ransomware, baptisée Panzer, aurait recensé 16 victimes dans 11 pays, signalant l'émergence d'une nouvelle plateforme de ransomware à la demande (RaaS) conçue pour faciliter des campagnes de double extorsion menées par des affiliés…. Lire la suite
Des pirates informatiques russes liés à APT28 déploient la porte dérobée HOOKEDGE dans des attaques d'espionnage en Europe
Le groupe de cybercriminels BlueDelta, lié à l'État russe et également connu sous les noms d'APT28, Fancy Bear et Forest Blizzard, a utilisé une porte dérobée Windows légère nommée HOOKEDGE dans des opérations de cyberespionnage visant des… Lire la suite
Au cœur d’une cyberattaque sans précédent qui a ébranlé le notariat français
Des pirates ont détourné au moins 35 millions d’euros au sein de centaines d’offices notariaux pendant deux ans. Les hackeurs étaient si prolifiques que les autorités ont craint l’émission de faux actes notariés. Lire la suite
Un détournement de trafic Softaculous par le protocole BGP pendant 33 heures provoque une mobilisation générale des services de sécurité.
Les clients de Softaculous et Virtualizor sont invités à réinitialiser leurs identifiants et à inspecter leurs serveurs suite à un incident de détournement de trafic BGP de 33 heures qui a permis d'infecter quelques installations avec un… Lire la suite
Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.