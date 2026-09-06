Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Le groupe de travail cybersécurité du G7 appelle à accélérer la transition vers la « post-quantum cryptography » (chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques) et juge qu’on ne peut plus la repousser pour les systèmes et données critiques.

La Commission européenne classe ChatGPT, Reddit et Roblox parmi les plus grands services du DSA, après au moins 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, avec quatre mois (jusqu’à fin décembre) pour se conformer.

Une juge fédérale estime inconstitutionnelle l’inscription d’Anthropic sur une liste noire du Pentagone, qualifiant la décision de « représailles » et de mesure « arbitraire et capricieuse » liée à un litige sur des usages militaires de l’IA.

OpenAI publie son modèle Astra, présenté comme un « major advance » et doté d’un niveau « critical » de capacité cybersécurité (pouvant compromettre des systèmes), après un incident d’alignement ayant entraîné une pause d’entraînement et des restrictions d’accès.

Cette semaine, la veille met en évidence une montée des enjeux de gouvernance et de sécurité autour de l’IA, entre encadrement réglementaire (DSA pour ChatGPT, Reddit, Roblox), contentieux sur l’usage militaire, et publication d’un modèle revendiquant des capacités de cybersécurité « critical ». En parallèle, des sujets plus opérationnels ressortent : alertes erronées « antivirus désactivé » sur Microsoft Defender, désactivation du suivi publicitaire sur des appareils militaires après des attaques ciblées, infiltration d’entreprises via de faux recrutements attribués à FAMOUS CHOLLIMA, et spyware (Pegasus, NoviSpy) détectés sur des téléphones d’activistes en Serbie. Le G7 pousse aussi la migration vers le chiffrement post-quantique.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Le G7 exhorte l'industrie à se préparer au plus vite au chiffrement post-quantique Un groupe de travail du G7 sur la cybersécurité exhorte les gouvernements à accélérer le renforcement de leurs défenses contre les ordinateurs quantiques, capables de compromettre certaines formes de chiffrement à clé publique. Le rapport du groupe… Lire la suite

L'UE soumet ChatGPT, Reddit et Roblox à des règles DSA plus strictes. La Commission européenne a classé ChatGPT, Reddit et Roblox parmi les services soumis aux exigences les plus strictes du règlement européen sur les services numériques (DSA), chacun ayant déclaré atteindre au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans… Lire la suite

Le noyau Linux approche les 2 000 vulnérabilités CVE par version. Avec la prolifération des modèles d'IA/LLM analysant le vaste code source du noyau Linux, le nombre de vulnérabilités corrigées (CVE) par version du noyau a explosé. Alors qu'environ 500 CVE étaient généralement corrigées par version, on approche désormais les 2… Lire la suite