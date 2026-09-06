Faits marquants de la semaine
- Le groupe de travail cybersécurité du G7 appelle à accélérer la transition vers la « post-quantum cryptography » (chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques) et juge qu’on ne peut plus la repousser pour les systèmes et données critiques.
- La Commission européenne classe ChatGPT, Reddit et Roblox parmi les plus grands services du DSA, après au moins 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, avec quatre mois (jusqu’à fin décembre) pour se conformer.
- Une juge fédérale estime inconstitutionnelle l’inscription d’Anthropic sur une liste noire du Pentagone, qualifiant la décision de « représailles » et de mesure « arbitraire et capricieuse » liée à un litige sur des usages militaires de l’IA.
- OpenAI publie son modèle Astra, présenté comme un « major advance » et doté d’un niveau « critical » de capacité cybersécurité (pouvant compromettre des systèmes), après un incident d’alignement ayant entraîné une pause d’entraînement et des restrictions d’accès.
Cette semaine, la veille met en évidence une montée des enjeux de gouvernance et de sécurité autour de l’IA, entre encadrement réglementaire (DSA pour ChatGPT, Reddit, Roblox), contentieux sur l’usage militaire, et publication d’un modèle revendiquant des capacités de cybersécurité « critical ». En parallèle, des sujets plus opérationnels ressortent : alertes erronées « antivirus désactivé » sur Microsoft Defender, désactivation du suivi publicitaire sur des appareils militaires après des attaques ciblées, infiltration d’entreprises via de faux recrutements attribués à FAMOUS CHOLLIMA, et spyware (Pegasus, NoviSpy) détectés sur des téléphones d’activistes en Serbie. Le G7 pousse aussi la migration vers le chiffrement post-quantique.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Le G7 exhorte l'industrie à se préparer au plus vite au chiffrement post-quantique
Un groupe de travail du G7 sur la cybersécurité exhorte les gouvernements à accélérer le renforcement de leurs défenses contre les ordinateurs quantiques, capables de compromettre certaines formes de chiffrement à clé publique. Le rapport du groupe… Lire la suite
L'UE soumet ChatGPT, Reddit et Roblox à des règles DSA plus strictes.
La Commission européenne a classé ChatGPT, Reddit et Roblox parmi les services soumis aux exigences les plus strictes du règlement européen sur les services numériques (DSA), chacun ayant déclaré atteindre au moins 45 millions d'utilisateurs mensuels dans… Lire la suite
Anthropic a été illégalement mise sur liste noire par l'administration Trump, selon une décision de justice
Cette mesure constituait une « représailles illégales en violation du Premier Amendement ». Les articles de cet auteur seront ajoutés à votre résumé quotidien par courriel et à votre flux d'actualités. Voir tous les articles de Hayden Field. 28… Lire la suite
OpenAI salue une « nouvelle ère de l'intelligence artificielle générale » avec la publication du modèle Astra
Le président d'OpenAI, Greg Brockman, a affirmé que le monde était entré dans une nouvelle ère de l'intelligence artificielle générale après la publication d'Astra, le dernier modèle de son entreprise, qu'elle décrit comme « le modèle le… Lire la suite
Des députés européens demandent un ralentissement du processus d'adhésion de la Serbie à l'UE en raison de l'utilisation de logiciels espions.
Un groupe de députés européens cherche à retarder l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne et à adresser d'autres messages à Belgrade concernant l'utilisation de logiciels espions par le gouvernement. Les 29 eurodéputés ont cité un rapport… Lire la suite
Des chauffeurs Uber lancent une action collective européenne contre un algorithme d'IA « sans âme » et « effrayant ».
Une action en justice historique accuse Uber d'avoir enfreint les lois sur la protection de la vie privée et fait baisser les revenus de ses chauffeurs. Ces derniers affirment vivre dans la « crainte constante » d'un algorithme « dénué… Lire la suite
La Norvège envisage d'interdire les lunettes connectées équipées de caméras, surnommées « lunettes perverses ».
Ce pays nordique affirme que les casques d'écoute avec caméra portable doivent être réglementés compte tenu des risques qu'ils présentent pour la protection de la vie privée. Lire la suite
Le noyau Linux approche les 2 000 vulnérabilités CVE par version.
Avec la prolifération des modèles d'IA/LLM analysant le vaste code source du noyau Linux, le nombre de vulnérabilités corrigées (CVE) par version du noyau a explosé. Alors qu'environ 500 CVE étaient généralement corrigées par version, on approche désormais les 2… Lire la suite
La Californie demande une exemption pour Linux de la nouvelle loi sur la vérification de l'âge
Les législateurs californiens ont adopté le projet de loi AB 1856, qui exclurait les distributeurs de logiciels libres éligibles du champ d'application de la future loi californienne sur la garantie de l'ère numérique (DAAA) en tant que… Lire la suite
Des informaticiens liés à la Corée du Nord sont embauchés par des entreprises occidentales.
Huntress a découvert cinq travailleurs liés à la RPDC embauchés en 2026. Ces travailleurs utilisaient de fausses identités, des systèmes d'accès à distance et des proxys pour infiltrer des entreprises légitimes. Des entreprises continuent d'embaucher par inadvertance… Lire la suite
Microsoft demande aux utilisateurs d'ignorer les erreurs « L'antivirus est désactivé ».
Microsoft demande aux utilisateurs d'ignorer les messages d'erreur « Antivirus désactivé » Cette semaine, Microsoft a demandé à ses clients d'ignorer les alertes indiquant que Defender Antivirus a été désactivé après l'installation des dernières mises à jour. Ce problème… Lire la suite
L'armée américaine a désactivé le suivi publicitaire sur les appareils des troupes suite à des signalements d'attaques ciblées.
Une lettre d'un sénateur confirme que l'armée américaine a pris des mesures pour empêcher ce suivi après que des adversaires étrangers ont utilisé des données de géolocalisation pour cibler les troupes. Lire la suite
Les cyberattaques pilotées par l'IA constituent désormais le principal risque pour le système financier, selon le FSB.
Le président du Conseil de stabilité financière a déclaré aux ministres des Finances du G20 que l'impact de l'intelligence artificielle sur les cyber-risques représente désormais la menace la plus immédiate pour le système financier mondial. Andrew Bailey… Lire la suite
Des cyberespions iraniens ciblent les développeurs des secteurs de l'aviation et de la fintech avec un nouveau logiciel malveillant.
Dans un rapport publié mardi, Kaspersky a déclaré avoir découvert NodeRabbit pour la première fois sur un système en Afghanistan, puis avoir identifié des variantes sur des systèmes en Égypte et en Éthiopie. Lire la suite
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