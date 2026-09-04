Coups de filet & sanctions : 13 opérations contre la cybercriminalité du 4 septembre 2026 (dont INTERPOL)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Une opération INTERPOL de huit mois (novembre 2025–juin 2026) visant des réseaux criminels ouest-africains a abouti à 58 arrestations et 263 suspects identifiés, avec un focus sur blanchiment et fraudes financières en ligne.

En Australie, la police fédérale a arrêté deux hommes (21 et 23 ans) soupçonnés d’appartenir à TeamPCP, groupe d’extorsion accusé d’avoir diffusé du code malveillant dans des outils open source et mené des attaques de chaîne logistique.

Aux États-Unis, le Department of Justice a annoncé la neutralisation de deux outils proxy, QTRouter et QScan, liés à un groupe présenté comme soutenu par la Chine, utilisés pour relayer des intrusions visant agences fédérales et secteurs d’infrastructures critiques.

Le Trésor américain a sanctionné quatre ressortissants iraniens soupçonnés de piratages et de vols de données contre des entreprises américaines de secteurs critiques depuis au moins fin 2023, en lien avec un groupe affilié au Mabna Institute.

La semaine est marquée par une intensification des actions judiciaires et de démantèlement contre des menaces cyber aux profils très variés : opérations internationales anti-fraude (INTERPOL) et arrestations liées à des attaques de chaîne logistique via logiciels open source (TeamPCP). Côté États, les États-Unis annoncent la perturbation d’outils proxy associés à des campagnes attribuées à la Chine, et de nouvelles sanctions visant des acteurs iraniens accusés d’exfiltration de données dans plusieurs secteurs critiques. En parallèle, des affaires d’espionnage interne, d’usurpation d’identité d’autorités, de contrebande de serveurs IA, d’escroqueries visant des seniors et de mesures anti-piratage complètent le tableau.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Deux pirates informatiques présumés du groupe « TeamPCP » arrêtés en Australie Les autorités australiennes ont arrêté deux hommes soupçonnés d'appartenir à TeamPCP, un groupe criminel spécialisé dans la cybercriminalité et l'extorsion de données, responsable de la plus longue série d'attaques contre la chaîne d'approvisionnement de logiciels jamais enregistrée…. Lire la suite