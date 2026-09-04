Coups de filet & sanctions : 13 opérations contre la cybercriminalité du 4 septembre 2026 (dont INTERPOL)

Faits marquants de la semaine
- Une opération INTERPOL de huit mois (novembre 2025–juin 2026) visant des réseaux criminels ouest-africains a abouti à 58 arrestations et 263 suspects identifiés, avec un focus sur blanchiment et fraudes financières en ligne.
- En Australie, la police fédérale a arrêté deux hommes (21 et 23 ans) soupçonnés d’appartenir à TeamPCP, groupe d’extorsion accusé d’avoir diffusé du code malveillant dans des outils open source et mené des attaques de chaîne logistique.
- Aux États-Unis, le Department of Justice a annoncé la neutralisation de deux outils proxy, QTRouter et QScan, liés à un groupe présenté comme soutenu par la Chine, utilisés pour relayer des intrusions visant agences fédérales et secteurs d’infrastructures critiques.
- Le Trésor américain a sanctionné quatre ressortissants iraniens soupçonnés de piratages et de vols de données contre des entreprises américaines de secteurs critiques depuis au moins fin 2023, en lien avec un groupe affilié au Mabna Institute.
La semaine est marquée par une intensification des actions judiciaires et de démantèlement contre des menaces cyber aux profils très variés : opérations internationales anti-fraude (INTERPOL) et arrestations liées à des attaques de chaîne logistique via logiciels open source (TeamPCP). Côté États, les États-Unis annoncent la perturbation d’outils proxy associés à des campagnes attribuées à la Chine, et de nouvelles sanctions visant des acteurs iraniens accusés d’exfiltration de données dans plusieurs secteurs critiques. En parallèle, des affaires d’espionnage interne, d’usurpation d’identité d’autorités, de contrebande de serveurs IA, d’escroqueries visant des seniors et de mesures anti-piratage complètent le tableau.
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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
58 arrestations dans le cadre d'un effort mondial visant à démanteler les groupes criminels organisés d'Afrique de l'Ouest
Une opération de huit mois ciblant le crime organisé en Afrique de l'Ouest a permis l'arrestation de 58 personnes et l'identification de 263 suspects. L'opération Chacal IV (novembre 2025 – juin 2026) visait à… Lire la suite
Deux pirates informatiques présumés du groupe « TeamPCP » arrêtés en Australie
Les autorités australiennes ont arrêté deux hommes soupçonnés d'appartenir à TeamPCP, un groupe criminel spécialisé dans la cybercriminalité et l'extorsion de données, responsable de la plus longue série d'attaques contre la chaîne d'approvisionnement de logiciels jamais enregistrée…. Lire la suite
Le FBI démantèle des outils de proxy chinois utilisés pour des attaques informatiques massives contre des agences et infrastructures américaines.
Depuis des années, les services militaires et de renseignement chinois, qui mènent des campagnes de piratage informatique contre des cibles du monde entier, dépendent de plus en plus d'un vaste réseau de serveurs proxy qui leur permettent… Lire la suite
Le Trésor américain sanctionne des pirates informatiques iraniens présumés dans le cadre d'un « débarquement économique ».
Dans le cadre de son offensive économique contre l'Iran, le département du Trésor américain a sanctionné lundi quatre Iraniens pour leur rôle présumé dans le piratage d'infrastructures critiques et des cyberattaques contre les États-Unis. C'est la deuxième… Lire la suite
Un ancien employé du gouvernement américain plaide coupable d'avoir tenté de fournir des informations classifiées à un gouvernement étranger.
Un ancien employé du gouvernement américain plaide coupable de tentative de transmission d'informations classifiées à un gouvernement étranger. Lire la suite
L'homme arrêté aurait usurpé l'identité d'un membre de l'unité d'élite de piratage informatique de la NSA, selon le juge en chef de la Cour suprême.
La police du Colorado a arrêté un homme la semaine dernière, accusé d'usurpation d'identité : il se faisait passer pour le président de la Cour suprême et pour le chef de la célèbre unité de piratage… Lire la suite
Taïwan inculpe neuf personnes pour trafic de serveurs d'IA « haut de gamme » vers la Chine.
Parmi les personnes inculpées figurent deux employés de Super Micro et un de Nvidia, ce qui constitue un nouveau point de tension dans la rivalité sino-américaine en matière d'IA. Les procureurs taïwanais ont inculpé lundi neuf personnes,… Lire la suite
Un agent du gouvernement américain chargé de débusquer les informateurs plaide coupable d'avoir divulgué des secrets d'État à des espions étrangers.
L'ancien spécialiste informatique de la Defense Intelligence Agency (DIA), précédemment accusé d'avoir tenté de transmettre des informations secrètes et ultra-secrètes à des espions étrangers, a plaidé coupable à la suite d'une opération d'infiltration réussie du FBI. Nathan… Lire la suite
Un homme de 68 ans emprisonné après avoir amassé 1,3 million de dollars grâce au piratage de services IPTV
Un homme de 68 ans a été condamné au Royaume-Uni à plus de six ans de prison pour avoir exploité un service de télévision par protocole Internet (IPTV) illégal qui a généré 980 812 livres sterling (1,3 million… Lire la suite
Un Indien qui avait fui les États-Unis a été arrêté pour avoir prétendument aidé des escrocs à détourner 7,5 millions de dollars à des personnes âgées de New York.
Un habitant de Jersey City est accusé d'avoir servi de mule financière pour des cyberescrocs étrangers qui ont dérobé des millions de dollars à des personnes âgées new-yorkaises. Lire la suite
Un homme inculpé de trois chefs d'accusation pour avoir détruit une caméra de surveillance de vol de bétail « leurre » imprimée en 3D
En Floride, un service de police a utilisé des caméras Flock « leurres », imprimées en 3D par un agent à son domicile, pour piéger d'éventuels vandales. Les policiers ont surveillé ces fausses caméras pendant plusieurs jours, puis ont… Lire la suite
Le directeur olympique polonais arrêté dans le cadre d'une enquête pour fraude aux cryptomonnaies
Le président du Comité olympique polonais, Radosław Piesiewicz, a été placé en détention dans le cadre d'une enquête criminelle sur la faillite de la plateforme de cryptomonnaie Zondacrypto. Le dirigeant olympique visé par une enquête pour fraude…. Lire la suite
Les autorités belges exigent les coordonnées bancaires, les portefeuilles crypto et les journaux de serveur des opérateurs de sites pirates.
L’Office belge de lutte contre la contrefaçon en ligne (BAPO) prononce régulièrement des décisions de blocage de sites, fondées sur des ordonnances du Tribunal de commerce de Bruxelles. Ces blocages portent leurs fruits, mais les sites pirates… Lire la suite
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