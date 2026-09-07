Alertes zero-day : 9 vulnérabilités critiques du 7 septembre 2026 (dont PostgreSQL)

Faits marquants de la semaine
- PostgreSQL a corrigé une faille surnommée PostGREShell, présente depuis 2014, permettant à un compte avec privilèges de réplication de charger un fichier et d’exécuter du code, jusqu’à la prise de contrôle du serveur.
- Près de 22 000 serveurs Microsoft Exchange exposés sur Internet restent non corrigés contre une vulnérabilité de contournement d’authentification, permettant à des attaquants de détourner l’ensemble des boîtes mail des utilisateurs.
- WhatsApp déploie un correctif pour Android après la divulgation d’un problème de confidentialité : avec un accès physique à un téléphone verrouillé, il serait possible de voir les photos du propriétaire en lançant un appel vidéo WhatsApp.
- Une vulnérabilité d’injection SQL dans le plugin WordPress All-in-One WP Migration and Backup peut permettre à des attaquants non authentifiés d’exécuter du code à distance et de prendre le contrôle des sites web concernés.
Plusieurs correctifs urgents et vulnérabilités exploitées se cumulent sur des briques très utilisées, des bases de données aux serveurs de messagerie et aux sites web. PostgreSQL a publié des versions corrigées pour une faille ancienne liée au « logical decoding » (mécanisme de réplication), tandis que des milliers de serveurs Microsoft Exchange exposés resteraient non patchés face à un contournement d’authentification. Côté applications, WhatsApp corrige un bug de confidentialité sur Android. La semaine est aussi marquée par des alertes sur Chrome (zero-day exploitée), VMware Workstation/Fusion, SonicWall SMA1000, des attaques sur Magento Open Source et Adobe Commerce, et des correctifs CryptoPro Secure Disk.
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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine
PostgreSQL victime d'une vulnérabilité vieille de 12 ans permettant la prise de contrôle du serveur
PostGREShell (CVE-2026-6471) est une faille de sécurité de PostgreSQL vieille de 12 ans qui permet à des attaquants disposant de privilèges limités d'exécuter du code et de prendre le contrôle de serveurs. Lire la suite
Près de 22 000 serveurs Microsoft Exchange vulnérables aux attaques de détournement
Près de 22 000 serveurs Microsoft Exchange exposés en ligne restent vulnérables à une faille de sécurité critique permettant aux attaquants de contourner l’authentification et de prendre le contrôle de toutes les boîtes aux lettres des utilisateurs. […] Lire la suite
WhatsApp déploie un correctif d'urgence pour un bug d'accès aux photos sur Android verrouillé.
WhatsApp a annoncé avoir commencé le déploiement d'un correctif pour une faille de confidentialité Android qui permettait à une personne ayant un accès physique à un téléphone verrouillé de consulter les photos de son propriétaire après avoir… Lire la suite
Une faille dans un plugin de sauvegarde WordPress expose des millions de sites à des attaques de prise de contrôle.
Une vulnérabilité d'injection SQL dans l'extension All-in-One WP Migration and Backup pour WordPress pourrait permettre à des attaquants non authentifiés d'exécuter du code à distance et de prendre le contrôle des sites web affectés. […] Lire la suite
Google met en garde contre une nouvelle faille zero-day de Chrome exploitée dans des attaques
Google a mis à jour le navigateur Chrome pour corriger une faille zero-day critique activement exploitée dans le moteur V8, ainsi que 11 autres vulnérabilités. […] Lire la suite
Une faille critique dans VMware Workstation et Fusion permet aux administrateurs de machines virtuelles d'exécuter du code hôte.
Broadcom a publié des correctifs de sécurité pour deux failles affectant VMware Workstation et Fusion, dont une faille critique pouvant permettre l'exécution de code arbitraire dans certaines conditions. Cette vulnérabilité, référencée CVE-2026-59346 (score CVSS : 9,3), est une… Lire la suite
Des failles dans les distributeurs automatiques de billets révèlent des faiblesses clés dans la chaîne d'approvisionnement logicielle.
Depuis cinq ans, Matt Burch, chercheur en sécurité, se plonge dans l'univers complexe et risqué de la sécurité des distributeurs automatiques de billets, où de petites failles logicielles peuvent parfois compromettre la sécurité de l'argent liquide. Plus… Lire la suite
SonicWall recommande de corriger immédiatement les vulnérabilités en chaîne.
Quelques semaines seulement après une vague d'attaques de ransomware, de nouvelles failles dans les équipements de la série SMA1000 sont exploitées. Lire la suite
Exploitation de failles zero-day non corrigées dans Magento et Adobe Commerce pour accéder à des boutiques en ligne (accès clandestin).
Des pirates exploitent une nouvelle vulnérabilité non corrigée dans Magento Open Source et Adobe Commerce, leur permettant d'exécuter du code malveillant sur le serveur d'une boutique en ligne sans authentification, a indiqué la société néerlandaise de sécurité… Lire la suite
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