Alertes zero-day : 9 vulnérabilités critiques du 7 septembre 2026 (dont PostgreSQL)

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine PostgreSQL a corrigé une faille surnommée PostGREShell, présente depuis 2014, permettant à un compte avec privilèges de réplication de charger un fichier et d’exécuter du code, jusqu’à la prise de contrôle du serveur.

Près de 22 000 serveurs Microsoft Exchange exposés sur Internet restent non corrigés contre une vulnérabilité de contournement d’authentification, permettant à des attaquants de détourner l’ensemble des boîtes mail des utilisateurs.

WhatsApp déploie un correctif pour Android après la divulgation d’un problème de confidentialité : avec un accès physique à un téléphone verrouillé, il serait possible de voir les photos du propriétaire en lançant un appel vidéo WhatsApp.

Une vulnérabilité d’injection SQL dans le plugin WordPress All-in-One WP Migration and Backup peut permettre à des attaquants non authentifiés d’exécuter du code à distance et de prendre le contrôle des sites web concernés.

Plusieurs correctifs urgents et vulnérabilités exploitées se cumulent sur des briques très utilisées, des bases de données aux serveurs de messagerie et aux sites web. PostgreSQL a publié des versions corrigées pour une faille ancienne liée au « logical decoding » (mécanisme de réplication), tandis que des milliers de serveurs Microsoft Exchange exposés resteraient non patchés face à un contournement d’authentification. Côté applications, WhatsApp corrige un bug de confidentialité sur Android. La semaine est aussi marquée par des alertes sur Chrome (zero-day exploitée), VMware Workstation/Fusion, SonicWall SMA1000, des attaques sur Magento Open Source et Adobe Commerce, et des correctifs CryptoPro Secure Disk.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Près de 22 000 serveurs Microsoft Exchange vulnérables aux attaques de détournement Près de 22 000 serveurs Microsoft Exchange exposés en ligne restent vulnérables à une faille de sécurité critique permettant aux attaquants de contourner l’authentification et de prendre le contrôle de toutes les boîtes aux lettres des utilisateurs. […] Lire la suite

WhatsApp déploie un correctif d'urgence pour un bug d'accès aux photos sur Android verrouillé. WhatsApp a annoncé avoir commencé le déploiement d'un correctif pour une faille de confidentialité Android qui permettait à une personne ayant un accès physique à un téléphone verrouillé de consulter les photos de son propriétaire après avoir… Lire la suite