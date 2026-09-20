Faits marquants de la semaine
- ENISA et CERT-EU ont utilisé des modèles avancés d’OpenAI, accessibles depuis juillet, pour analyser du code d’un projet de l’Union européenne et y découvrir quatre vulnérabilités, dont une à risque « élevé » pouvant détourner des comptes, depuis corrigées.
- Le gouvernement britannique étend l’usage des passkeys sur GOV.UK One Login à plus de 23 millions d’utilisateurs, après un test sur 300 000 personnes : près d’un login quotidien sur dix les utilise, avec des économies d’environ 600 £ par jour en SMS.
- Des chercheurs ont enchaîné deux failles, en s’aidant de Claude (Anthropic), pour prendre le contrôle de plusieurs comptes ChatGPT d’employés d’OpenAI et démontrer un accès à un dépôt interne via une pull request, en moins de 72 heures.
- Amazon Web Services a reconnu une perte définitive de certaines données clients après des frappes de drones iraniennes sur des data centers : données irrécupérables dans une zone de disponibilité aux Émirats arabes unis (mec1-az2) et dans les trois zones à Bahreïn.
Cette semaine met en lumière une cyberactualité où l’IA, l’authentification et la résilience des infrastructures se croisent. Dans l’Union européenne, ENISA et CERT-EU ont identifié quatre vulnérabilités grâce à des modèles d’OpenAI, tandis que des chercheurs ont utilisé Claude pour compromettre des comptes ChatGPT d’employés d’OpenAI. Côté services, le Royaume-Uni déploie les passkeys sur GOV.UK One Login et AWS confirme une perte irréversible de données après des frappes sur ses data centers. En parallèle, les escroqueries et abus de canaux officiels restent coûteux (FBI : plus de 1,6 Md$), avec un cas d’exposition touchant environ 680 clients Revolut.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine
L'UE révèle sa première découverte de vulnérabilités cybernétiques grâce aux modèles de pointe d'OpenAI
BRUXELLES — Après des mois de demandes pressantes, l'Union européenne a finalement obtenu en juillet l'accès à certains des modèles d'IA les plus performants issus de la Silicon Valley. Désormais, les équipes de cybersécurité de l'UE affirment… Lire la suite
Le site UK.gov commence à supprimer les mots de passe pour 23 millions d'utilisateurs.
Le gouvernement britannique offre à plus de 23 millions de personnes la possibilité de remplacer leurs mots de passe par des clés d'accès, ce qui pourrait lui permettre de réaliser des économies substantielles sur les SMS d'authentification…. Lire la suite
Des chercheurs ont utilisé Claude pour pirater les comptes ChatGPT des employés d'OpenAI.
Imaginez un concurrent qui s'infiltre ! Des chercheurs en sécurité ont utilisé Claude d'Anthropic pour pirater les comptes ChatGPT d'employés d'OpenAI. Trois chasseurs de bugs, étudiant les failles de sécurité de laboratoires d'IA de pointe, ont exploité… Lire la suite
Les frappes iraniennes contre les centres de données d'Amazon ont entraîné la perte définitive de données clients.
Six mois après les frappes de drones iraniens qui ont mis hors service plusieurs centres de données d'Amazon, le géant américain de la tech a reconnu la perte définitive de certaines données clients hébergées à Bahreïn et… Lire la suite
L’Europe doit développer sa propre intelligence artificielle, sous peine d’être coupée du reste du monde par les États-Unis ou la Chine, affirme Christine Lagarde, présidente de la BCE.
La présidente de la Banque centrale européenne affirme que la dépendance du continent à l'IA pourrait donner aux partenaires commerciaux un avantage sans précédent dans les négociations. L'Europe doit développer sa propre technologie d'IA et construire davantage… Lire la suite
FBI : Les escroqueries par usurpation d’identité de faux policiers et de représentants du gouvernement ont coûté 1,6 milliard de dollars aux victimes.
Depuis janvier 2025, des escrocs se faisant passer pour des représentants des forces de l'ordre ou du gouvernement ont causé des pertes de plus de 1,6 milliard de dollars à leurs victimes, selon le FBI. Le Centre… Lire la suite
La fuite de données de Revolut pourrait être liée à des comptes compromis du gouvernement italien.
Une compromission présumée d'un compte du gouvernement italien aurait permis à des cybercriminels d'usurper l'identité de forces de l'ordre et d'obtenir des données sensibles auprès de centaines de clients de Revolut. Cette fuite de données chez… Lire la suite
OpenAI admet que ses modèles mentent pour dissimuler leurs propres erreurs.
OpenAI lance un cadre formel pour la divulgation des dysfonctionnements des modèles, en publiant six rapports sur des modèles ayant menti, falsifié des données ou contourné des règles. La plupart des entreprises ne publient pas de document… Lire la suite
Des sites de deepfakes à caractère sexuel explicite ciblent plus de 100 personnalités politiques en Europe.
Une analyse de 160 sites web de deepfakes révèle la présence de personnalités politiques de 22 pays. Presque toutes sont des femmes. Lire la suite
La réglementation européenne en matière de cybersécurité impose aux fabricants de portefeuilles de cryptomonnaies une obligation de déclaration 24 heures sur 24.
Les fournisseurs de portefeuilles de cryptomonnaies doivent soumettre un rapport de vulnérabilité préliminaire dans les 24 heures et une notification complète dans les 72 heures suivant l'exploitation de la faille, sous peine d'amendes administratives pouvant atteindre 17,3… Lire la suite
Accusée de vendre des « lunettes de pervers », Meta s'apprête à commercialiser une paire sans caméra.
Meta peut-elle échapper aux accusations de « lunettes de pervers » avec un nouveau produit sans caméra ? Lire la suite
Avec 60'000 escrocs, l'Ukraine est devenue un centre mondial des arnaques téléphoniques
En Ukraine, jusqu'à 60'000 personnes travaillent dans un secteur qui a fait des milliers de victimes à travers le monde entier, y compris en Suisse: les arnaques téléphoniques. Cette industrie de l'escroquerie ébranle aujourd'hui les plus hautes… Lire la suite
L'UE va restreindre l'accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans.
Nouvelle interdiction des réseaux sociaux pour les enfants ? Les 27 pays de l’Union européenne. Annoncée jeudi, après des révélations en juillet, la proposition de loi européenne KIDS Act vise à « renforcer la sécurité en ligne des enfants »… Lire la suite
Le système de droits d'auteur de Meta est instrumentalisé contre les manifestants albanais.
Après trois mois de manifestations quotidiennes antigouvernementales – surnommées la Révolution Flamant Rose – la suspension massive et soudaine des comptes Instagram a suscité des craintes de harcèlement des manifestants. Lire la suite
Des pirates informatiques iraniens utilisent un logiciel malveillant contrôlé par Telegram pour espionner des dissidents et des journalistes.
Les agences de cybersécurité des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont décrit en détail un logiciel malveillant Windows qu'elles attribuent aux services de renseignement iraniens, utilisé pour espionner des dissidents, des journalistes et des militants à… Lire la suite
Apple utilise un matériel de caméra sécurisé pour vérifier que les photos sont authentiques.
Apple a annoncé Apple Reference Image, un nouveau mode photo pour iPhone conçu pour prouver cryptographiquement qu'une photo provient d'un véritable capteur d'appareil photo, tout en préservant la confidentialité du photographe. Cette fonctionnalité optionnelle sera disponible sur… Lire la suite
Serveurs, API, temps de veille...
DCOD est indépendant et sans revenus. Soutenez le site pour l'aider à couvrir ses frais techniques.