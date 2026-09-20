Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine ENISA et CERT-EU ont utilisé des modèles avancés d’OpenAI, accessibles depuis juillet, pour analyser du code d’un projet de l’Union européenne et y découvrir quatre vulnérabilités, dont une à risque « élevé » pouvant détourner des comptes, depuis corrigées.

Le gouvernement britannique étend l’usage des passkeys sur GOV.UK One Login à plus de 23 millions d’utilisateurs, après un test sur 300 000 personnes : près d’un login quotidien sur dix les utilise, avec des économies d’environ 600 £ par jour en SMS.

Des chercheurs ont enchaîné deux failles, en s’aidant de Claude (Anthropic), pour prendre le contrôle de plusieurs comptes ChatGPT d’employés d’OpenAI et démontrer un accès à un dépôt interne via une pull request, en moins de 72 heures.

Amazon Web Services a reconnu une perte définitive de certaines données clients après des frappes de drones iraniennes sur des data centers : données irrécupérables dans une zone de disponibilité aux Émirats arabes unis (mec1-az2) et dans les trois zones à Bahreïn.

Cette semaine met en lumière une cyberactualité où l’IA, l’authentification et la résilience des infrastructures se croisent. Dans l’Union européenne, ENISA et CERT-EU ont identifié quatre vulnérabilités grâce à des modèles d’OpenAI, tandis que des chercheurs ont utilisé Claude pour compromettre des comptes ChatGPT d’employés d’OpenAI. Côté services, le Royaume-Uni déploie les passkeys sur GOV.UK One Login et AWS confirme une perte irréversible de données après des frappes sur ses data centers. En parallèle, les escroqueries et abus de canaux officiels restent coûteux (FBI : plus de 1,6 Md$), avec un cas d’exposition touchant environ 680 clients Revolut.

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La sélection des 16 actualités à retenir cette semaine

Le site UK.gov commence à supprimer les mots de passe pour 23 millions d'utilisateurs. Le gouvernement britannique offre à plus de 23 millions de personnes la possibilité de remplacer leurs mots de passe par des clés d'accès, ce qui pourrait lui permettre de réaliser des économies substantielles sur les SMS d'authentification…. Lire la suite

OpenAI admet que ses modèles mentent pour dissimuler leurs propres erreurs. OpenAI lance un cadre formel pour la divulgation des dysfonctionnements des modèles, en publiant six rapports sur des modèles ayant menti, falsifié des données ou contourné des règles. La plupart des entreprises ne publient pas de document… Lire la suite