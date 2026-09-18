Coups de filet & sanctions : 11 opérations contre la cybercriminalité du 18 septembre 2026 (dont Xinbi Guarantee)

Faits marquants de la semaine
- Le Department of Justice (DoJ) américain annonce des actions coordonnées contre la place de marché illicite Xinbi Guarantee : saisie de canaux Telegram, confiscation de deux portefeuilles de cryptomonnaies et gel de 52,8 millions de dollars.
- Un ressortissant ukrainien est condamné à quatre ans de prison pour son rôle dans des attaques de ransomware menées par le groupe Conti entre 2021 et 2022.
- Six hommes accusés d’appartenir à un réseau criminel organisé doivent être extradés, après des escroqueries « romantiques » en ligne ayant visé plus de 100 femmes et causé plus de 6 millions de dollars de pertes.
- Le programme Rewards for Justice du Department of State américain annonce une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations menant à l’identification ou à la localisation d’un haut responsable du IRGC-CEC (commandement cyber-électronique iranien).
Les extraits de la semaine mettent en avant une forte activité judiciaire et répressive liée à des cybercrimes et à des fraudes en ligne, avec des montants importants en jeu : 52,8 millions de dollars gelés dans une affaire de marketplace de services d’arnaques, plus de 6 millions de dollars dérobés via des escroqueries amoureuses, et une procédure liée à un vol de cryptomonnaies de 245 millions de dollars. Plusieurs dossiers concernent aussi le ransomware, avec des condamnations (dont 4 ans pour des attaques Conti et 12 ans et 9 mois dans une affaire impliquant LockerGoga, MegaCortex et Nefilim). D’autres affaires portent sur des attaques contre des administrations, des détournements de comptes bancaires et une alerte officielle sur la distillation de modèles d’IA.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
Les États-Unis démantèlent le marché frauduleux de la garantie Xinbi et gèlent 52,8 millions de dollars en cryptomonnaies.
Le département américain de la Justice (DoJ) a annoncé mercredi des actions coordonnées visant une plateforme en ligne illicite appelée Xinbi Guarantee qui proposait des services frauduleux, notamment la saisie de chaînes Telegram utilisées pour gérer le… Lire la suite
Un membre du gang de ransomware Conti condamné à 4 ans de prison
Un ressortissant ukrainien a été condamné à quatre ans de prison pour son rôle dans les attaques de ransomware Conti entre 2021 et 2022. […] Lire la suite
Six hommes accusés d'escroqueries sentimentales ayant ciblé plus de 100 femmes seront extradés.
Les hommes sont accusés d'appartenir à un réseau criminel organisé qui a escroqué des femmes de plus de 6 millions de dollars grâce à des relations en ligne, a déclaré la police sud-africaine. Lire la suite
Les États-Unis offrent une récompense de 10 millions de dollars pour la capture d'Amir Yaryab, chef du cyberdéfense des Gardiens de la révolution iraniens.
Le programme « Récompenses pour la justice » (RFJ) du département d'État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier ou de localiser Amir Yaryab, un haut responsable du commandement cyberélectronique… Lire la suite
Un homme écope de 15 ans de prison pour avoir extorqué des femmes avec des vidéos pornographiques générées par intelligence artificielle.
Un homme de l'Ohio a été condamné à 15 ans de prison pour de multiples cybercrimes, notamment l'extorsion sexuelle et le cyberharcèlement de nombreuses victimes à l'aide de contenus sexuellement explicites générés par l'IA. […] Lire la suite
Cyberattaques contre Stadler Rail: le cyberpirate condamné à plus de 12 ans de prison (update)
La justice zurichoise a condamné à 12 ans et 9 mois de prison le développeur de rançongiciels impliqué dans les attaques contre Stadler Rail, Meier Tobler et Crealogix. Le Tribunal cantonal de Zurich. (Source: OGr/zh.ch) Le Tribunal… Lire la suite
Le parquet français confirme l'arrestation du pirate informatique présumé de ZeroBytes, auteur de la cyberattaque fiscale.
Les autorités françaises ont arrêté un jeune homme de 18 ans, membre présumé du groupe de pirates informatiques ZeroBytes, pour des cyberattaques contre l'administration fiscale du pays et d'autres organisations. Lire la suite
Un ressortissant russe extradé vers les États-Unis pour son implication présumée dans une affaire de fraude bancaire.
Les autorités ont extradé de Géorgie un ressortissant russe de 36 ans, accusé d'une vaste série d'attaques bancaires frauduleuses, notamment d'une escroquerie ayant permis de détourner plus de 6,3 millions de dollars de deux banques, a annoncé… Lire la suite
Les autorités fédérales accusent la Chine de s'approprier « systématiquement » des modèles d'IA américains.
Le gouvernement américain accuse des entreprises chinoises spécialisées en intelligence artificielle de mener une campagne délibérée et systématique pour s'approprier illégalement les modèles d'IA de pointe américains et leurs capacités. Selon un avis conjoint de cybersécurité de… Lire la suite
Le collectif italien d'hébergement Autistici/Inventati ferme ses portes après avoir été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis.
Autistici/Inventati, une association italienne à but non lucratif qui hébergeait depuis 2001 des services de messagerie, des sites web, des listes de diffusion et des blogs pour des militants, va fermer ses portes. Le collectif a annoncé… Lire la suite
L'escroc à l'origine d'un vol de cryptomonnaies de 245 millions de dollars plaide coupable d'accusations de racket (RICO)
Un criminel a été inculpé pour escroquerie en septembre 2024 après avoir attiré l'attention des forces de l'ordre pour avoir utilisé des cryptomonnaies volées pour financer des vacances somptueuses dans les Hamptons, des voitures et des jets… Lire la suite
Cette veille vous a fait gagner du temps ?
Aidez DCOD à payer ses serveurs et à rester 100% gratuit et indépendant.