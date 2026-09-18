Coups de filet & sanctions : 11 opérations contre la cybercriminalité du 18 septembre 2026 (dont Xinbi Guarantee)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Le Department of Justice (DoJ) américain annonce des actions coordonnées contre la place de marché illicite Xinbi Guarantee : saisie de canaux Telegram, confiscation de deux portefeuilles de cryptomonnaies et gel de 52,8 millions de dollars.

Un ressortissant ukrainien est condamné à quatre ans de prison pour son rôle dans des attaques de ransomware menées par le groupe Conti entre 2021 et 2022.

Six hommes accusés d’appartenir à un réseau criminel organisé doivent être extradés, après des escroqueries « romantiques » en ligne ayant visé plus de 100 femmes et causé plus de 6 millions de dollars de pertes.

Le programme Rewards for Justice du Department of State américain annonce une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations menant à l’identification ou à la localisation d’un haut responsable du IRGC-CEC (commandement cyber-électronique iranien).

Les extraits de la semaine mettent en avant une forte activité judiciaire et répressive liée à des cybercrimes et à des fraudes en ligne, avec des montants importants en jeu : 52,8 millions de dollars gelés dans une affaire de marketplace de services d’arnaques, plus de 6 millions de dollars dérobés via des escroqueries amoureuses, et une procédure liée à un vol de cryptomonnaies de 245 millions de dollars. Plusieurs dossiers concernent aussi le ransomware, avec des condamnations (dont 4 ans pour des attaques Conti et 12 ans et 9 mois dans une affaire impliquant LockerGoga, MegaCortex et Nefilim). D’autres affaires portent sur des attaques contre des administrations, des détournements de comptes bancaires et une alerte officielle sur la distillation de modèles d’IA.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

La justice zurichoise a condamné à 12 ans et 9 mois de prison le développeur de rançongiciels impliqué dans les attaques contre Stadler Rail, Meier Tobler et Crealogix. Le Tribunal cantonal de Zurich. (Source: OGr/zh.ch) Le Tribunal… Lire la suite