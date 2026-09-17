Data leaks : 14 fuites de données majeures du 17 septembre 2026 (dont Rhysida)

Faits marquants de la semaine
- Berlin a refusé de payer une rançon et, après l’échéance, des données ont été publiées un vendredi. La capitale allemande a mis en place deux task forces de police et plusieurs cellules de gestion de crise.
- Une base Advance Passenger Information System (APIS) exposée contenait 220 millions d’enregistrements de passagers et d’équipage (2017 à 2026), avec noms et numéros de passeport. Des chercheurs y ont accédé via des identifiants par défaut.
- Revolut a confirmé une fuite de données clients via de fausses demandes gouvernementales. L’entreprise indique avoir notifié les clients concernés et alerté une agence gouvernementale, les forces de l’ordre et les régulateurs financiers.
- Une annonce du 8 septembre 2026 proposait « 120 millions » de données Telegram, mais un comptage fait état de plus de 63 millions de lignes. L’analyse conclut à une compilation d’anciens jeux de données, pas à une intrusion chez Telegram.
La semaine est marquée par une succession d’expositions et de reventes de données, ainsi que par des campagnes d’escroquerie visant directement les utilisateurs. Des bases massives sont impliquées, comme 220 millions d’enregistrements de voyageurs dans un système APIS accessible via des identifiants par défaut, ou 32,8 millions de comptes Condé Nast proposés à la vente. Plusieurs incidents touchent aussi des organisations identifiées (Revolut, AdaptHealth : 4,1 millions de personnes impactées, Salt, une fédération sportive). En parallèle, des attaques de phishing (Trezor : 347 000 adresses ciblées, 2 500 clics) et des abus de messagerie (WhatsApp) accompagnent ces fuites, tandis que des risques techniques et de vie privée sont signalés autour de Telegram Desktop et de téléviseurs connectés LG.
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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine
Berlin a refusé de payer. Elle gère désormais quatre groupes de travail.
Berlin a refusé de payer. Les données ont été publiées vendredi. La capitale allemande a déployé deux groupes de travail de police, une unité interministérielle, une cellule de crise et un conseiller juridique externe. Voilà à quoi… Lire la suite
Fuite de données APIS liée au Vietnam : 220 millions de dossiers de voyageurs exposés
Une base de données du Système d’information préalable sur les passagers (APIS) a été compromise. Elle contenait 220 millions d’enregistrements de passagers et d’équipage, incluant leurs noms, numéros de passeport, dates de naissance, nationalités et détails… Lire la suite
Revolut confirme une fuite de données clients suite à de fausses demandes gouvernementales.
Revolut a indiqué avoir informé les clients concernés et alerté les autorités gouvernementales compétentes, les forces de l'ordre et les organismes de réglementation financière. Lire la suite
Fuite de données Telegram concernant 120 millions d'utilisateurs : nous en avons compté 63 millions, la plupart datant de 2020.
Une annonce publiée le 8 septembre 2026 propose « 120 millions » d'enregistrements Telegram à télécharger. Ransomnews a obtenu le fichier de 3,7 Go et a compté chaque ligne. Il contient 63 099 746 enregistrements, et non 120 millions. Les trois… Lire la suite
IDScan confirme une violation de données après que des pirates informatiques ont mis en vente 153 millions de scans de permis de conduire.
Un avis daté du 4 septembre, mais peu diffusé, indique qu'IDScan a reconnu une violation de données sans préciser le nombre de personnes concernées. Lire la suite
LG accusée d'« atteinte flagrante à la vie privée » concernant la collecte de données télévisuelles
LG doit une nouvelle fois se défendre contre des accusations selon lesquelles ses appareils électroniques grand public haut de gamme collecteraient de nombreuses informations sur les utilisateurs et leur environnement à des fins publicitaires. Les dernières inquiétudes… Lire la suite
Les hackers des impôts ont encore frappé, des données personnelles ont été volées à une fédération sportive
Les pirates à l'origine du hack des impôts ont fait une nouvelle victime. La Fédération française de handball révèle en effet avoir été victime d'une intrusion au cours de la fin de l'été. Des données personnelles ont… Lire la suite
Les données de Condé Nast concernant 32,8 millions d'utilisateurs mises en vente suite à une fuite de données révélée par WIRED
Les données de 32,8 millions de comptes utilisateurs de Condé Nast seraient mises en vente, augmentant les risques d'hameçonnage ciblé, de fraude et d'escroqueries. Une base de données contenant 32,8 millions d'enregistrements d'utilisateurs de Condé Nast est… Lire la suite
Les pirates de ShinyHunters affirment avoir piraté la base de données du DMV de Floride « DAVID ».
Le gang d'extorsion ShinyHunters affirme avoir piraté une plateforme en ligne de la base de données du Département des véhicules motorisés de Floride, connue sous le nom de « DAVID », et avoir volé plus de 200 000 enregistrements concernant… Lire la suite
Trezor : 347 000 utilisateurs ciblés par des attaques de phishing après la faille de sécurité Brevo
Trezor a révélé que des attaques de phishing visant ses clients en début de semaine ont ciblé 347 000 adresses électroniques et affecté 2 500 utilisateurs ayant cliqué sur un lien malveillant intégré. […] Lire la suite
Un bug de Telegram Desktop permet à des messages infectés de voler l'historique des conversations exportées.
Une vulnérabilité dans Telegram Desktop permettait à des messages de bots spécialement conçus d'exécuter du JavaScript dans les exportations HTML des conversations, exposant potentiellement les messages et les métadonnées contenus dans ces fichiers. La faille a été… Lire la suite
Un prestigieux hôtel grison victime d’une cyber-arnaque
Un hôtel quatre étoiles de Lenzerheide a alerté quelque 10’000 destinataires après le piratage de son système de réservation. Des malfrats contactent désormais des clients sur WhatsApp pour tenter d’obtenir leurs données personnelles et bancaires. Lire la suite
4,1 millions de personnes touchées par la fuite de données d'AdaptHealth
En juin 2026, des pirates informatiques ont dérobé des informations personnelles, médicales et d'assurance contenues dans les systèmes d'AdaptHealth. Cet article, intitulé « 4,1 millions de personnes touchées par la fuite de données chez AdaptHealth », a été initialement… Lire la suite
Salt victime d'une fuite de données personnelles de ses clients mobiles
Des hackers ont dérobé des données à l'opérateur téléphonique Salt. Il s'agit d'informations personnelles de ses clients mobiles: noms, prénoms, dates de naissance, adresses postales ou électroniques et numéro de portable. Lire la suite
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