Data leaks : 14 fuites de données majeures du 17 septembre 2026 (dont Rhysida)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Berlin a refusé de payer une rançon et, après l’échéance, des données ont été publiées un vendredi. La capitale allemande a mis en place deux task forces de police et plusieurs cellules de gestion de crise.

Une base Advance Passenger Information System (APIS) exposée contenait 220 millions d’enregistrements de passagers et d’équipage (2017 à 2026), avec noms et numéros de passeport. Des chercheurs y ont accédé via des identifiants par défaut.

Revolut a confirmé une fuite de données clients via de fausses demandes gouvernementales. L’entreprise indique avoir notifié les clients concernés et alerté une agence gouvernementale, les forces de l’ordre et les régulateurs financiers.

Une annonce du 8 septembre 2026 proposait « 120 millions » de données Telegram, mais un comptage fait état de plus de 63 millions de lignes. L’analyse conclut à une compilation d’anciens jeux de données, pas à une intrusion chez Telegram.

La semaine est marquée par une succession d’expositions et de reventes de données, ainsi que par des campagnes d’escroquerie visant directement les utilisateurs. Des bases massives sont impliquées, comme 220 millions d’enregistrements de voyageurs dans un système APIS accessible via des identifiants par défaut, ou 32,8 millions de comptes Condé Nast proposés à la vente. Plusieurs incidents touchent aussi des organisations identifiées (Revolut, AdaptHealth : 4,1 millions de personnes impactées, Salt, une fédération sportive). En parallèle, des attaques de phishing (Trezor : 347 000 adresses ciblées, 2 500 clics) et des abus de messagerie (WhatsApp) accompagnent ces fuites, tandis que des risques techniques et de vie privée sont signalés autour de Telegram Desktop et de téléviseurs connectés LG.

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La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

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