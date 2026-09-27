Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Une plateforme d’échange de cryptomonnaies, Bitget, indique qu’une cyberattaque a entraîné le transfert non autorisé de plus de 351 millions de dollars depuis ses « hot wallets » (portefeuilles connectés à Internet). Les retraits ont été suspendus.

Le FBI enquête sur les affirmations de ShinyHunters, qui dit avoir volé 2 à 3 téraoctets de données personnelles via un bug jusque-là inconnu sur FBIJobs.gov. Les informations évoquées incluent identités, adresses, numéros, données médicales et éléments professionnels.

Un rapport de renseignement généré avec l’aide d’un chatbot a faussement signalé des armes sur un navire chinois au Moyen-Orient, déclenchant des préparatifs d’interception. L’erreur a été attribuée à des « hallucinations » d’intelligence artificielle, sans vérification entre deux étapes.

L’autorité irlandaise de protection des données a infligé à Google une amende de 403 millions d’euros pour la collecte et le traitement de données de localisation. La décision porte sur quatre manquements au Règlement général sur la protection des données, dont la transparence.

Cette semaine met en lumière des risques cyber à fort impact opérationnel, entre attaques ciblant des actifs numériques et exposition de données sensibles. Bitget a rapporté un vol de plus de 351 millions de dollars via ses hot wallets, tandis que le FBI examine une possible compromission de son site d’emploi, avec des volumes annoncés de 2 à 3 téraoctets. En parallèle, un incident lié à l’usage de l’intelligence artificielle dans le renseignement a failli déclencher une opération militaire sur la base d’un rapport « entièrement faux ». Sur le volet conformité, Google a écopé de 403 millions d’euros d’amende en Irlande pour sa gestion des données de localisation.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

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