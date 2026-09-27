Faits marquants de la semaine
- Une plateforme d’échange de cryptomonnaies, Bitget, indique qu’une cyberattaque a entraîné le transfert non autorisé de plus de 351 millions de dollars depuis ses « hot wallets » (portefeuilles connectés à Internet). Les retraits ont été suspendus.
- Le FBI enquête sur les affirmations de ShinyHunters, qui dit avoir volé 2 à 3 téraoctets de données personnelles via un bug jusque-là inconnu sur FBIJobs.gov. Les informations évoquées incluent identités, adresses, numéros, données médicales et éléments professionnels.
- Un rapport de renseignement généré avec l’aide d’un chatbot a faussement signalé des armes sur un navire chinois au Moyen-Orient, déclenchant des préparatifs d’interception. L’erreur a été attribuée à des « hallucinations » d’intelligence artificielle, sans vérification entre deux étapes.
- L’autorité irlandaise de protection des données a infligé à Google une amende de 403 millions d’euros pour la collecte et le traitement de données de localisation. La décision porte sur quatre manquements au Règlement général sur la protection des données, dont la transparence.
Cette semaine met en lumière des risques cyber à fort impact opérationnel, entre attaques ciblant des actifs numériques et exposition de données sensibles. Bitget a rapporté un vol de plus de 351 millions de dollars via ses hot wallets, tandis que le FBI examine une possible compromission de son site d’emploi, avec des volumes annoncés de 2 à 3 téraoctets. En parallèle, un incident lié à l’usage de l’intelligence artificielle dans le renseignement a failli déclencher une opération militaire sur la base d’un rapport « entièrement faux ». Sur le volet conformité, Google a écopé de 403 millions d’euros d’amende en Irlande pour sa gestion des données de localisation.
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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine
Des pirates informatiques nord-coréens sont soupçonnés d'avoir dérobé pour 351 millions de dollars de cryptomonnaies, le plus important vol recensé cette année.
Des pirates informatiques nord-coréens sont soupçonnés d'avoir dérobé plus de 351 millions de dollars sur les serveurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitget lors d'une cyberattaque survenue jeudi. Lire la suite
Le FBI enquête en urgence pour savoir si le piratage de milliers d'employés par ShinyHunters est réel.
Le FBI enquête actuellement sur les allégations d'un groupe de pirates informatiques selon lesquelles les données personnelles de milliers d'employés actuels et anciens auraient été volées après que le groupe a exploité une faille de sécurité jusque-là… Lire la suite
Des hallucinations liées à l'IA ont failli déclencher une confrontation militaire entre les États-Unis et la Chine.
Un rapport de renseignement généré par une intelligence artificielle a identifié à tort des armes à bord d'un navire chinois, manquant de peu de déclencher une opération militaire américaine pendant la guerre Iran-Iran. Selon CNN, quatre sources… Lire la suite
Google écope d'une amende de 403 millions d'euros pour atteinte à la vie privée et gestion des données de géolocalisation des utilisateurs.
L'autorité irlandaise de protection des données a infligé lundi une amende de 403 millions d'euros à Google pour sa collecte de données de géolocalisation. Il s'agit de la quatrième plus forte amende jamais prononcée par le régulateur… Lire la suite
Des agents d'OpenAI auraient infiltré le site web du gouvernement australien.
Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a révélé qu'un agent d'OpenAI s'était infiltré sur un site web du gouvernement australien. M. Albanese a précisé que l'incident s'était produit en juin et qu'un agent avait accédé sans autorisation… Lire la suite
Le gouvernement néerlandais publie un appel signé par 21 pays et l'UE en faveur d'une supervision internationale de l'IA de pointe.
Dans une déclaration commune publiée aujourd'hui par le gouvernement néerlandais, les dirigeants et ministres de 21 pays, ainsi que la Commission européenne, appellent à un contrôle plus strict des modèles d'IA de pointe, notamment par des tests… Lire la suite
Les États-Unis rejettent une gouvernance mondiale de l'IA au Conseil de sécurité de l'ONU
Les États-Unis rejettent toute gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle avancée et ont déclaré aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU à New York que chaque pays devrait réglementer lui-même cette technologie. Lire la suite
Le Danemark relève son niveau de menace cybernétique à élevé, mettant en garde contre des attaques « probables » en provenance de Russie.
Le Danemark a relevé son niveau d'alerte concernant les cyberattaques destructrices, le faisant passer de moyen à élevé, tout en avertissant que la Russie intensifiera sa guerre hybride contre l'Occident et l'OTAN dans les mois à venir…. Lire la suite
AWS devient le premier fournisseur de cloud autorisé à effectuer des travaux restreints au sein de l'OTAN.
Amazon Web Services est devenu le premier fournisseur de services cloud à obtenir l'autorisation de traiter des informations soumises à des restrictions de l'OTAN dans tous les États membres de l'Alliance. Lire la suite
OpenAI et l'Ukraine s'associent pour le programme « Daybreak » visant à protéger les réseaux électriques et les systèmes d'approvisionnement en eau.
OpenAI et le gouvernement ukrainien ont conclu un partenariat visant à fournir des outils d'IA et des ressources informatiques subventionnées afin de mieux protéger les infrastructures critiques du pays contre les cyberattaques. Cet accord, annoncé mercredi dans… Lire la suite
Z.ai a présenté ses excuses, a rendu ZCode open source et a effacé l'historique des commits.
Suite aux problèmes de sécurité du produit ZCode signalés par la communauté, nous avons finalisé les corrections nécessaires et présentons nos sincères excuses à tous nos utilisateurs. Z.ai a publié ce message lundi sur le compte officiel… Lire la suite
Une erreur informatique efface 11 ans d'historique de consultation des dossiers de maternité des hôpitaux
Une « erreur humaine » au sein du service informatique a entraîné la perte de données relatives aux dossiers de maternité du Nottingham University Hospitals NHS Trust (NUH) sur une période de 11 ans. Cette perte de… Lire la suite
L'afflux de CVE contraint Ubuntu à adopter un cycle de publication hebdomadaire du noyau.
Canonical accélère le rythme des mises à jour du noyau Ubuntu à une par semaine, grâce à une chasse aux bugs assistée par l'IA qui permet de submerger les équipes de sécurité sous un flot incessant de… Lire la suite
Discord persiste et lance son nouveau système de sécurité basé sur l'âge, classant les utilisateurs comme adolescents (13-17 ans) ou adultes (18 ans et plus), malgré les protestations
Discord lance son nouveau système de sécurité basé sur l'âge, classant les utilisateurs comme adolescents (13-17 ans) ou adultes (18 ans et plus) via des indicateurs automatisésDiscord a officiellement lancé son nouveau système de sécurité basé sur… Lire la suite
La Suisse se dotera d'une loi sur la cybersécurité
Le Conseil fédéral veut une loi suisse sur la cybersécurité. Le DDPS devra présenter d’ici juin 2027 un projet regroupant plusieurs chantiers, dont le signalement des cyberattaques contre les infrastructures critiques. Lire la suite
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