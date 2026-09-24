Data leaks : 11 fuites de données majeures du 24 septembre 2026 (dont APIS)

Faits marquants de la semaine
- Une base de données APIS (Advance Passenger Information System, informations passagers) mal configurée et liée au Vietnam a exposé plus de 220,7 millions d’enregistrements (2017–2026), dont des passeports, des informations sur les vols, sièges et bagages.
- Une vulnérabilité du serveur de téléversement d’images Gyazo a été exploitée le 11 septembre, exposant environ 23,62 millions d’enregistrements utilisateurs et 490 millions de métadonnées d’images.
- Revolut a transmis des données clients à un acteur malveillant se faisant passer pour une agence gouvernementale via un e-mail avec authentification de domaine valide, incluant pièces d’identité, selfies de vérification et historique complet des transactions.
- CenterPoint Energy confirme une fuite de données clients après la diffusion d’une annonce en ligne : un acteur revendique l’exfiltration d’environ 7,49 millions d’enregistrements via une interface de programmation (API) décrite comme insuffisamment protégée.
La semaine est marquée par une série d’expositions de données à grande échelle, touchant des services très différents : systèmes de voyage (APIS), partage d’images (Gyazo), fintech (Revolut) et fournisseur d’énergie (CenterPoint Energy). Plusieurs incidents décrivent des vecteurs concrets : identifiants par défaut et erreurs de configuration, exploitation d’une vulnérabilité serveur, usurpation de demande “officielle” par e-mail, ou extraction via une API. En parallèle, des alertes concernent des environnements cloud (données policières britanniques sur Microsoft cloud, incident City Relay via Metabase Cloud), des brèches institutionnelles (accès non autorisé à des dossiers judiciaires), un signalement d’attaque “AI agent”, une fuite liée à une faille VPN au Japon, et un risque matériel (DDRop) nécessitant un accès physique.
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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
Fuite de données APIS liée au Vietnam : 220 millions de données de voyageurs exposées
Une base de données APIS (Advance Passenger Information System) mal configurée et liée au Vietnam a exposé plus de 220 millions d'enregistrements de voyages de passagers et d'équipages couvrant la période 2017-2026, incluant les noms, numéros de… Lire la suite
Fuite de données chez Gyazo : 23 millions d'enregistrements d'utilisateurs exposés
Une faille de sécurité chez Gyazo a exposé 23 millions de dossiers utilisateurs après qu'un pirate a exploité une vulnérabilité du serveur de téléchargement d'images de Helpfeel. L'éditeur de logiciels japonais Helpfeel informe les utilisateurs de Gyazo… Lire la suite
Revolut révèle une fuite de données exposant des informations financières et des passeports.
Revolut révèle une fuite de données exposant des informations financières et des passeports La fintech Revolut a révélé une fuite de données après avoir partagé les informations d'un nombre indéterminé de clients avec un individu malveillant se… Lire la suite
La société texane CenterPoint Energy confirme une fuite de données après qu'un pirate informatique a affirmé avoir dérobé 7,49 millions d'enregistrements.
CenterPoint Energy a confirmé une fuite de données clients après qu'un pirate informatique a affirmé avoir divulgué 7,49 millions d'enregistrements, incluant des informations personnelles et de facturation. CenterPoint Energy a admis lundi qu'un intrus avait dérobé des… Lire la suite
Des données sensibles de la police britannique vulnérables à une « compromission » par le gouvernement américain et des acteurs étrangers
Une évaluation de sécurité officielle britannique révèle que la plateforme cloud de Microsoft, qui stocke des fichiers, est potentiellement vulnérable aux attaques de pirates informatiques. D'importantes quantités de données policières hautement sensibles sont stockées sur des… Lire la suite
L'agence espagnole de protection des données reçoit le premier signalement d'une violation de données alimentée par l'IA.
L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a été informée d’une attaque qui aurait été menée à l’aide d’un agent d’IA alimenté par un modèle de langage étendu (LLM) connu. […] Lire la suite
L'agence numérique japonaise affirme qu'une faille de sécurité dans un VPN a exposé 246 000 dossiers de personnel.
L'Agence numérique du Japon a découvert une fuite de données qui pourrait avoir exposé environ 246 000 enregistrements contenant des informations personnelles d'employés du gouvernement. […] Lire la suite
Le ministère de la Justice présente ses excuses après que des employés du tribunal ont accédé aux dossiers des victimes de Southport.
Le ministère de la Justice anglais a présenté ses excuses après que des membres du personnel judiciaire ont accédé sans autorisation à des documents relatifs aux victimes et aux survivants des meurtres de Southport de 2024. Lire la suite
Un nouveau dispositif matériel peut accéder à la RAM chiffrée et exposer vos données.
Des chercheurs en sécurité informatique ont identifié une faille de conception dans les matériels de chiffrement modernes qui permet d'accéder à la mémoire protégée dans des environnements informatiques théoriquement confidentiels. Cependant, l'attaquant aurait besoin d'un accès physique… Lire la suite
Une faille de sécurité chez un gestionnaire immobilier londonien pourrait avoir exposé des coordonnées bancaires et des codes de coffre-fort numérique. Ces informations pourraient avoir été divulguées.
La société londonienne de gestion immobilière City Relay a averti ses clients qu'un piratage de son instance Metabase Cloud pourrait avoir permis le vol de données financières, de mots de passe et de codes d'accès. City Relay,… Lire la suite
Des pirates informatiques publient les données de milliers de conducteurs après avoir piraté la base de données des véhicules à moteur de Floride.
Le gang ShinyHunters a divulgué les fichiers en ligne après avoir affirmé que l'agence d'État de Floride n'avait pas payé leur demande de rançon. Lire la suite
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