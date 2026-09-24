Data leaks : 11 fuites de données majeures du 24 septembre 2026 (dont APIS)

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Une base de données APIS (Advance Passenger Information System, informations passagers) mal configurée et liée au Vietnam a exposé plus de 220,7 millions d’enregistrements (2017–2026), dont des passeports, des informations sur les vols, sièges et bagages.

Une vulnérabilité du serveur de téléversement d’images Gyazo a été exploitée le 11 septembre, exposant environ 23,62 millions d’enregistrements utilisateurs et 490 millions de métadonnées d’images.

Revolut a transmis des données clients à un acteur malveillant se faisant passer pour une agence gouvernementale via un e-mail avec authentification de domaine valide, incluant pièces d’identité, selfies de vérification et historique complet des transactions.

CenterPoint Energy confirme une fuite de données clients après la diffusion d’une annonce en ligne : un acteur revendique l’exfiltration d’environ 7,49 millions d’enregistrements via une interface de programmation (API) décrite comme insuffisamment protégée.

La semaine est marquée par une série d’expositions de données à grande échelle, touchant des services très différents : systèmes de voyage (APIS), partage d’images (Gyazo), fintech (Revolut) et fournisseur d’énergie (CenterPoint Energy). Plusieurs incidents décrivent des vecteurs concrets : identifiants par défaut et erreurs de configuration, exploitation d’une vulnérabilité serveur, usurpation de demande “officielle” par e-mail, ou extraction via une API. En parallèle, des alertes concernent des environnements cloud (données policières britanniques sur Microsoft cloud, incident City Relay via Metabase Cloud), des brèches institutionnelles (accès non autorisé à des dossiers judiciaires), un signalement d’attaque “AI agent”, une fuite liée à une faille VPN au Japon, et un risque matériel (DDRop) nécessitant un accès physique.

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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

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