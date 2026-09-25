Coups de filet & sanctions : 11 opérations contre la cybercriminalité du 25 septembre 2026 (dont Operation PowerOFF)

Faits marquants de la semaine
- Le FBI et la Gendarmerie royale du Canada (RCMP) ont saisi des domaines liés à NightmareStresser, un service de DDoS-for-hire. La plateforme est associée à des centaines de milliers d’attaques et tentatives d’attaques dans le monde.
- Un tribunal suisse a condamné un développeur de ransomware à 12 ans et 9 mois de prison, avec une interdiction d’entrée en Suisse de dix ans. Il est reconnu comme ayant développé LockerGoga, MegaCortex et Nefilim.
- Des autorités fédérales ont gelé environ 52 millions de dollars de cryptomonnaies liées à des escroqueries en une seule journée, portant un total cumulé à environ 938 millions. Le Trésor indique que Xinbi Guarantee aurait traité plus de 24 milliards.
- Le groupe d’extorsion ShinyHunters a compromis le site de fuite de données de Clop (Cl0p), l’a défiguré sur Tor et affirme avoir volé des données serveur ainsi que des clés privées du service onion.
La semaine est marquée par une forte activité judiciaire et policière visant des infrastructures et des acteurs cybercriminels, des services de DDoS-for-hire jusqu’aux opérations de ransomware. Plusieurs décisions et actions se distinguent, dont des saisies de domaines, des condamnations et des extraditions, ainsi que des procédures visant des groupes impliqués dans des escroqueries et extorsions. Les cryptomonnaies apparaissent à la fois comme un enjeu de fraude (gel de fonds, marketplaces) et comme un mobile d’attaques et de violences. En parallèle, les autorités traitent des abus technologiques à fort impact sociétal, comme des sites de deepfakes sexuels et des usages de dispositifs de captation.
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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
Le FBI saisit les domaines DDoS à la demande de NightmareStresser lors de l'opération PowerOFF
Le FBI et la GRC saisissent les domaines de NightmareStresser après que ce service de location d'attaques DDoS ait été lié à des centaines de milliers d'attaques et de tentatives d'attaques dans le monde entier. Lire la suite
Un tribunal suisse condamne un développeur de ransomware ukrainien de 52 ans à près de 13 ans de prison.
Un tribunal suisse a condamné un développeur de rançongiciels ukrainien de 52 ans à 12 ans et neuf mois de prison pour son rôle dans des attaques contre des entreprises comme Stadler Rail. Lire la suite
Les autorités fédérales ont gelé 938 millions de dollars de cryptomonnaies frauduleuses après la fermeture du marché Telegram.
Les autorités fédérales américaines ont saisi environ 52 millions de dollars de cryptomonnaies liées à des escroqueries en une seule journée lors d'une opération de répression contre Xinbi Guarantee, portant le total des saisies effectuées par le département… Lire la suite
ShinyHunters pirate un site de fuites de données Clop et menace d'extorquer un groupe de ransomware.
Le groupe d’extorsion ShinyHunters a piraté le site de fuite de données de l’opération de ransomware Clop (alias Cl0p), défigurant le site Tor et volant des données de serveur ainsi que les clés privées… Lire la suite
Cinq individus soupçonnés d'être à la tête des opérations de Black Axe en Afrique du Sud ont été extradés vers les États-Unis.
Cinq individus soupçonnés d'être à la tête de la branche sud-africaine de Black Axe, un groupe international de cybercriminalité opérant dans des dizaines de pays, ont été extradés vers les États-Unis vendredi pour y être jugés pour… Lire la suite
Conti, un pirate informatique qui a créé un logiciel malveillant et attaqué des victimes, écope d'une peine de quatre ans.
L'avocat ukrainien et développeur du logiciel malveillant Conti a été condamné à quatre ans de prison aux États-Unis pour des attaques de rançongiciels. Lire la suite
New York saisit 12 sites web de deepfakes de célébrités
Le procureur du district de New York a annoncé lundi avoir saisi 12 sites web hébergeant des images intimes non consensuelles générées par intelligence artificielle, représentant principalement des célébrités et des personnalités publiques. Le bureau du procureur… Lire la suite
Trois Ukrainiens seront poursuivis pour le piratage présumé de 610 000 comptes Roblox.
Trois Ukrainiens doivent comparaître en justice pour avoir prétendument volé l'accès à plus de 610 000 comptes Roblox et les avoir vendus à des acheteurs en Russie, ont indiqué les autorités. Lire la suite
Cryptomonnaies : cinq arrestations après une séquestration brutale en Haute-Savoie
La police a interpellé cinq individus soupçonnés d'avoir ligoté et battu une femme en Haute-Savoie, en mars, pour lui extorquer des fonds en cryptoactifs Lire la suite
Le parquet de Paris ouvre une enquête pénale sur des lunettes connectées utilisées pour filmer des femmes
Le parquet de Paris a ouvert au moins une enquête pénale pour harcèlement sexuel lié au port de lunettes connectées, rapporte Reuters. Lire la suite
Un membre fondateur de Scattered Spider plaide coupable d'une série de cybercrimes.
Un autre membre important du groupe de hackers The Com, impliqué dans une série d'attaques d'extorsion entre 2021 et 2023 au moins, a plaidé coupable à des accusations fédérales, selon des documents judiciaires publiés mardi. Lire la suite
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