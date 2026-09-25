Coups de filet & sanctions : 11 opérations contre la cybercriminalité du 25 septembre 2026 (dont Operation PowerOFF)

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Le FBI et la Gendarmerie royale du Canada (RCMP) ont saisi des domaines liés à NightmareStresser, un service de DDoS-for-hire. La plateforme est associée à des centaines de milliers d’attaques et tentatives d’attaques dans le monde.

Un tribunal suisse a condamné un développeur de ransomware à 12 ans et 9 mois de prison, avec une interdiction d’entrée en Suisse de dix ans. Il est reconnu comme ayant développé LockerGoga, MegaCortex et Nefilim.

Des autorités fédérales ont gelé environ 52 millions de dollars de cryptomonnaies liées à des escroqueries en une seule journée, portant un total cumulé à environ 938 millions. Le Trésor indique que Xinbi Guarantee aurait traité plus de 24 milliards.

Le groupe d’extorsion ShinyHunters a compromis le site de fuite de données de Clop (Cl0p), l’a défiguré sur Tor et affirme avoir volé des données serveur ainsi que des clés privées du service onion.

La semaine est marquée par une forte activité judiciaire et policière visant des infrastructures et des acteurs cybercriminels, des services de DDoS-for-hire jusqu’aux opérations de ransomware. Plusieurs décisions et actions se distinguent, dont des saisies de domaines, des condamnations et des extraditions, ainsi que des procédures visant des groupes impliqués dans des escroqueries et extorsions. Les cryptomonnaies apparaissent à la fois comme un enjeu de fraude (gel de fonds, marketplaces) et comme un mobile d’attaques et de violences. En parallèle, les autorités traitent des abus technologiques à fort impact sociétal, comme des sites de deepfakes sexuels et des usages de dispositifs de captation.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

New York saisit 12 sites web de deepfakes de célébrités Le procureur du district de New York a annoncé lundi avoir saisi 12 sites web hébergeant des images intimes non consensuelles générées par intelligence artificielle, représentant principalement des célébrités et des personnalités publiques. Le bureau du procureur… Lire la suite

Un autre membre important du groupe de hackers The Com, impliqué dans une série d'attaques d'extorsion entre 2021 et 2023 au moins, a plaidé coupable à des accusations fédérales, selon des documents judiciaires publiés mardi. Lire la suite