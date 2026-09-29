Ransomwares & piratages : 17 cyberattaques d’ampleur du 29 septembre 2026 (dont Bitget)

Faits marquants de la semaine
- Bitget a confirmé un vol de 351,6 millions de dollars et a suspendu les retraits. La plateforme indique que le groupe Lazarus Group, lié à la Corée du Nord, pourrait être impliqué, tandis que l’enquête se poursuit.
- En février, la banque italienne Intesa Sanpaolo a subi une escroquerie à l’IA via WhatsApp, faux courriels et imitation vocale. Le préjudice initial est estimé à 95 millions d’euros, dont 36 millions restent introuvables.
- Kiteworks, éditeur d’un logiciel de partage sécurisé de fichiers, demande à ses clients de couper temporairement leurs serveurs samedi pendant six heures, après une alerte de renseignement évoquant une attaque potentiellement imminente.
- Des responsables russes ont affirmé que des milliers de cyberattaques ont visé l’infrastructure électorale pendant le vote. Ces déclarations n’ont pas pu être vérifiées indépendamment et peu d’éléments techniques ont été fournis.
Cette semaine met en évidence des attaques à fort impact financier et opérationnel, souvent associées à des méthodes avancées. En plus d’un vol revendiqué à 351,6 millions de dollars chez Bitget, une escroquerie à l’IA a entraîné 95 millions d’euros de pertes initiales pour Intesa Sanpaolo, via WhatsApp, courriels frauduleux et imitation vocale. Côté menaces techniques, Kiteworks a appelé à une coupure préventive de serveurs sur une fenêtre de six heures, tandis que des contournements de protection web sont rapportés sur Oracle PeopleSoft. Plusieurs secteurs sont touchés : transport (Renfe/Adif), santé en Pologne, université, fédérations sportives, services d’eau (systèmes OT) et chaînes d’approvisionnement (Canva via Salesforce), sur fond d’espionnage maritime attribué à Mustang Panda selon l’ENISA.
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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine
Bitget confirme un piratage de 351,6 millions de dollars et soupçonne le groupe Lazarus nord-coréen.
Bitget confirme un vol de 351,6 millions de dollars, suspend les retraits et indique que le groupe nord-coréen Lazarus pourrait être impliqué, tandis que les enquêteurs examinent la faille en détail. Lire la suite
Une banque italienne victime d’une escroquerie à l’IA de 95 millions d’euros
En février, Intesa Sanpaolo a été ciblée par une escroquerie à l’IA menée via WhatsApp, faux courriels et imitation vocale, pour un préjudice initial estimé à 95 millions d’euros. Lire la suite
Kiteworks recommande l'arrêt des serveurs pendant 6 heures en raison de potentielles attaques zero-day.
La société Kiteworks, spécialisée dans les logiciels de partage de fichiers sécurisés, exhorte ses clients du monde entier à fermer temporairement leurs serveurs samedi pendant six heures après avoir reçu un avertissement de renseignements faisant état d'une… Lire la suite
La Russie signale des milliers de cyberattaques contre son infrastructure électorale pendant le scrutin.
Les affirmations des autorités concernant des cyberattaques contre l'infrastructure électorale n'ont pu être vérifiées de manière indépendante. Les responsables russes ont fourni peu de preuves techniques concernant ces attaques ou l'identité de leurs auteurs présumés. Lire la suite
La Pologne signale une deuxième cyberattaque contre des données médicales ces dernières semaines.
Les organismes de santé polonais ont récemment été victimes de cyberattaques. Après le système MyDr, c'est au tour d'un éditeur de logiciels commercialisant le logiciel Medyc, utilisé par les établissements de santé polonais, d'être touché. Stanisław Kaleta… Lire la suite
Après ses trains à grande vitesse défectueux, une cyberattaque dopée à l'IA frappe la compagnie ferroviaire publique espagnole
La Renfe a annoncé vendredi avoir été victime d'une cyberattaque ayant entrainé la fuite de certaines données d'usagers, les médias rapportant que ses auteurs ont utilisé l'intelligence artificielle, une première en Espagne.La compagnie ferroviaire publique espagnole Renfe… Lire la suite
ShinyHunters utilise une technique de contournement du WAF lors d'attaques contre Oracle PeopleSoft.
Le groupe d'extorsion ShinyHunters utilise une technique d'encodage d'URL pour contourner les règles de pare-feu d'applications web qui atténuent la faille CVE-2026-35273 d'Oracle PeopleSoft, permettant ainsi aux acteurs malveillants de reprendre l'exploitation à grande échelle d'une faille… Lire la suite
Des pirates informatiques dérobent 1,83 million de dollars du pont Ethereum Payy lors d'une importante attaque de cryptomonnaies.
Payy a confirmé qu'une faille de sécurité avait été exploitée par des pirates informatiques au niveau de son contrat de pont Ethereum, entraînant le vidage de la totalité du solde du pont, pour un montant estimé à… Lire la suite
Les fournisseurs d'accès à Internet de Kyiv signalent des pannes majeures après que des attaques russes ont endommagé leurs centres de données.
Au moins quatre fournisseurs d'accès à Internet desservant Kyiv et d'autres régions d'Ukraine ont subi des pertes de connectivité partielles à la suite de l'attaque de drones de mercredi, selon le groupe de surveillance d'Internet NetBlocks. Lire la suite
Des pirates informatiques chinois ont ciblé des navires dans au moins sept pays de l'UE, selon des rapports d'agences de cybersécurité.
Un groupe de pirates informatiques chinois notoire a mené des cyberattaques contre des organisations maritimes européennes à un rythme soutenu tout au long de l'année 2025, a déclaré mardi l'agence européenne de cybersécurité. Mustang Panda, un groupe… Lire la suite
Le VPN nord-coréen Hangro utilise un certificat de gestion identique sur ses serveurs de Pyongyang et de Russie.
La plateforme nord-coréenne Hangro, qui propose un VPN et une messagerie, a déployé un nouveau certificat de gestion sur son infrastructure à Pyongyang et dans l'Extrême-Orient russe, ce qui laisse supposer une administration conjointe des services depuis… Lire la suite
Les services publics d'eau du Colorado victimes de cyberattaques ciblant leurs systèmes OT
Les pirates ont modifié les paramètres des équipements, désactivé l'accès à distance et les alarmes, et altéré les cycles de pompage, ont indiqué les autorités. Lire la suite
L'université de Munich est victime d'une cyberattaque, exposant potentiellement des données financières d'étudiants.
L'université, plus connue sous le nom de LMU Munich, a annoncé samedi qu'un pirate informatique avait accédé aux données d'inscription stockées sur l'un de ses systèmes informatiques. Lire la suite
Les fédérations belges de tennis de table et de gymnastique victimes de cyberattaques
La fédération belge de tennis de table enquête sur une cyberattaque après qu'un pirate informatique a affirmé avoir volé les données de dizaines de milliers de membres. Lire la suite
Des pirates nord-coréens de WaterPlum se sont fait passer pour des recruteurs et ont infecté 30 000 PC, en utilisant de faux tests de codage pour piller leurs victimes
Des pirates nord-coréens de WaterPlum se sont fait passer pour des recruteurs et ont infecté 30 000 appareils, en utilisant de faux tests pour piller plus de 7 000 portefeuilles de cryptomonnaiesUn groupe de pirates nord-coréens est… Lire la suite
Cloudflare et Microsoft démantèlent un réseau d'hameçonnage utilisant l'IA pour l'authentification multifacteur (MFA) et ciblant l'Australie.
Cloudflare et Microsoft affirment avoir participé à une action coordonnée avec les forces de l'ordre pour démanteler « EvilTokens », une opération de phishing en tant que service conçue pour contourner l'authentification multifacteurs (AMF) et faciliter […] Lire la suite
Canva a été piraté via l'instance Salesforce du fournisseur ; d'autres clients sont également touchés.
Un nouveau site de fuites de données, créé par des cybercriminels se faisant appeler « Les Sept Péchés Capitaux », mentionne Canva Pty Ltd parmi les sites qui ne les ont pas payés. DataBreaches a obtenu des informations supplémentaires… Lire la suite
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