Ransomwares & piratages : 17 cyberattaques d’ampleur du 29 septembre 2026 (dont Bitget)

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Bitget a confirmé un vol de 351,6 millions de dollars et a suspendu les retraits. La plateforme indique que le groupe Lazarus Group, lié à la Corée du Nord, pourrait être impliqué, tandis que l’enquête se poursuit.

En février, la banque italienne Intesa Sanpaolo a subi une escroquerie à l’IA via WhatsApp, faux courriels et imitation vocale. Le préjudice initial est estimé à 95 millions d’euros, dont 36 millions restent introuvables.

Kiteworks, éditeur d’un logiciel de partage sécurisé de fichiers, demande à ses clients de couper temporairement leurs serveurs samedi pendant six heures, après une alerte de renseignement évoquant une attaque potentiellement imminente.

Des responsables russes ont affirmé que des milliers de cyberattaques ont visé l’infrastructure électorale pendant le vote. Ces déclarations n’ont pas pu être vérifiées indépendamment et peu d’éléments techniques ont été fournis.

Cette semaine met en évidence des attaques à fort impact financier et opérationnel, souvent associées à des méthodes avancées. En plus d’un vol revendiqué à 351,6 millions de dollars chez Bitget, une escroquerie à l’IA a entraîné 95 millions d’euros de pertes initiales pour Intesa Sanpaolo, via WhatsApp, courriels frauduleux et imitation vocale. Côté menaces techniques, Kiteworks a appelé à une coupure préventive de serveurs sur une fenêtre de six heures, tandis que des contournements de protection web sont rapportés sur Oracle PeopleSoft. Plusieurs secteurs sont touchés : transport (Renfe/Adif), santé en Pologne, université, fédérations sportives, services d’eau (systèmes OT) et chaînes d’approvisionnement (Canva via Salesforce), sur fond d’espionnage maritime attribué à Mustang Panda selon l’ENISA.

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La sélection des 17 actualités à retenir cette semaine

Kiteworks recommande l'arrêt des serveurs pendant 6 heures en raison de potentielles attaques zero-day. La société Kiteworks, spécialisée dans les logiciels de partage de fichiers sécurisés, exhorte ses clients du monde entier à fermer temporairement leurs serveurs samedi pendant six heures après avoir reçu un avertissement de renseignements faisant état d'une… Lire la suite