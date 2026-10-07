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ShinyHunters : un jeune pirate repenti arrêté aux Pays-Bas

Mains d'un informaticien tapant sur un clavier rétroéclairé dans la pénombre, avec le nom du groupe cybercriminel ShinyHunters inscrit en lettres vertes stylisées.
La police néerlandaise a interpellé un informaticien de 24 ans soupçonné d’extorsion avec ShinyHunters, provoquant une riposte contre le FBI.

TL;DR : L’essentiel

  • La police néerlandaise a arrêté le 15 septembre 2026 à Amsterdam un informaticien de 24 ans, déjà condamné pour cybercriminalité, soupçonné d’avoir participé aux extorsions massives du collectif ShinyHunters.
  • Dans les jours suivant son interpellation, des complices ont dérobé les dossiers confidentiels de 5 000 agents du FBI en contournant les protections d’un logiciel de gestion des ressources humaines.
  • L’enquête révèle qu’un adolescent rival a délibérément affiché l’ancien pseudonyme du suspect lors de l’intrusion contre le FBI pour faire porter le chapeau au pirate fraîchement interpellé.

Les autorités néerlandaises ont arrêté à Amsterdam un informaticien de 24 ans accusé de participation aux activités criminelles du groupe ShinyHunters. Comme le rapporte KrebsOnSecurity, ce pirate informatique condamné en 2023 se présentait comme repenti et travaillait comme responsable de la sécurité offensive après sa libération. Lors de son interpellation survenue le 15 septembre 2026, les enquêteurs ont saisi son matériel électronique et ont découvert des projets d’assassinats à l’étranger, une affaire criminelle instruite séparément selon les informations de TechCrunch.

Cette interpellation a coïncidé avec une soudaine escalade opérationnelle du groupe, marquée par l’intrusion dans le portail de recrutement du FBI via une vulnérabilité récemment corrigée du progiciel PeopleSoft d’Oracle. Les attaquants ont contourné les règles du pare-feu applicatif grâce à un encodage d’adresses web pour dérober les données professionnelles et médicales de 5 000 fonctionnaires. Selon les éléments d’enquête révélés par la presse spécialisée, cette offensive a été menée sous la houlette d’un adolescent basé en Jordanie, à la tête de la faction rivale ScatteredLapsussHunters. Ce dernier a délibérément intégré le pseudonyme et l’avatar Pokémon fétiche du suspect néerlandais sur le portail défiguré du FBI afin de lui faire porter la responsabilité du piratage.

Le suspect a comparu devant le tribunal de Rotterdam le 29 septembre 2026 et a été placé en détention provisoire pour au moins 90 jours, comme le précise SecurityAffairs, alors qu’aucune charge ne le lie pour l’instant à l’intrusion chez l’opérateur téléphonique Odido ayant touché plus de 6 millions d’abonnés. Face aux provocations de ce collectif dont les gains d’extorsion pourraient approcher 100 millions de dollars en 2026, la direction cyber fédérale américaine a sommé publiquement les membres restants de se rendre sans délai, d’après les déclarations relayées par Nextgov/FCW.

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