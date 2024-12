L’hebdo cybersécurité (1 déc 2024)

Voici le rapport de veille des actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée.

Au cours de la semaine dernière, plusieurs incidents de cybersécurité ont retenu l’attention. Parmi eux, une attaque contre le Wirral University Teaching Hospital au Royaume-Uni a perturbé ses systèmes informatiques. L’attaque a entraîné une réduction des services disponibles, provoquant des délais et perturbant certaines activités critiques de l’hôpital.

Par ailleurs, un groupe d’acteurs de menaces financièrement motivés a ciblé la Banque centrale de l’Ouganda. Cette attaque s’inscrit dans une série croissante d’incidents visant des institutions financières en Afrique, mettant en évidence la vulnérabilité des infrastructures économiques du continent face aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées.

Dans un autre incident, la société Blue Yonder, qui soutient la logistique de grandes enseignes telles que Starbucks et certains supermarchés, a été victime d’une attaque par ransomware. Cette attaque a mis en péril la chaîne d’approvisionnement de plusieurs grandes marques, avec des conséquences potentielles sur la disponibilité des produits en magasins. Les efforts de rétablissement sont en cours, et la société travaille avec les forces de l’ordre et des experts pour limiter les impacts.

L’Opération Serengeti, une initiative internationale menée par Interpol, a également fait la une. Cette opération, qui a permis d’arrêter 1 006 suspects dans 19 pays africains, visait à démanteler des réseaux de cybercriminels responsables de plusieurs fraudes à l’échelle mondiale.

En Russie, une opération de la police a mené à l’arrestation en Russie d’un attaquant réputé pour ses activités de ransomware, connu sous le pseudonyme de Wazawaka. Cet individu était actif sur des forums du dark web et participait à des cyberattaques notables ciblant des entreprises et des organisations gouvernementales. Il faisait partie des 10 cybercriminels les plus recherchés par les Etats-Unis.

Dans le domaine des menaces mobiles, un malware dénommé SpyLoan a été identifié sur Google Play. Installé plus de huit millions de fois, ce logiciel malveillant a visé des utilisateurs Android avec des pratiques frauduleuses de collecte de données sensibles. Les autorités ont demandé son retrait, et des actions correctives sont en cours pour minimiser l’impact sur les victimes.

De plus, une panne touchant Microsoft 365 a perturbé les services Exchange Online, Teams et SharePoint, impactant un grand nombre d’utilisateurs. Microsoft a été réactif pour investiguer la cause de la panne et rétablir les services. Ce type de perturbation rappelle la dépendance croissante des entreprises aux solutions cloud et la nécessité de renforcer la résilience des systèmes informatiques.

Concernant les cyberattaques transfrontalières, T-Mobile a confirmé une intrusion ciblant ses systèmes. Toutefois, l’opérateur de télécommunications a assuré que les hackers n’avaient pas accès aux journaux des appels ou des messages texte de leurs clients. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour prévenir de futures violations.

Enfin, un rapport a révélé que des hackers nord-coréens ont réussi à voler des milliards de dollars en crypto-monnaie en se faisant passer pour des investisseurs en capital-risque, des recruteurs et des employés de l’IT.

Les actus cybersécurité de la semaine

