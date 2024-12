Les 10 sites incontournables pour suivre la cybersécurité en Suisse

Voici dix sites incontournables pour suivre l’actualité cybersécurité en Suisse et rester informé.

La cybersécurité est un domaine en constante évolution, et il est essentiel de se tenir informé des dernières menaces, des solutions innovantes et des tendances du secteur. En Suisse, l’écosystème de la cybersécurité est particulièrement dynamique, avec de nombreux acteurs, experts et organisations qui contribuent activement à la diffusion des bonnes pratiques et à la sensibilisation aux risques numériques. Pour les professionnels comme les dirigeants qui souhaitent rester à la pointe des informations et des analyses locales, suivre les bonnes sources est indispensable.

Dans cet article, vous découvrirez dix sites suisses essentiels pour suivre l’actualité de la cybersécurité en Suisse et rester informé des nouvelles tendances ainsi que des menaces émergentes. Ces plateformes apportent une diversité de perspectives et des mises à jour régulières sur les enjeux de sécurité numérique, faisant de leur consultation une étape incontournable pour les responsables sécurité, les RSSI, les particuliers passionnés par la cybersécurité, et tout professionnel soucieux de la sécurité de son organisation.

1. Le site de l’OFCS, l’Office fédéral de la cybersécurité L’Office fédéral de la cybersécurité est l’organisme de référence de la Confédération en matière de cybersécurité et le principal point de contact pour les acteurs économiques, l’administration, les institutions d’enseignement et la population en cas de questions liées à la cybersécurité. Lire la suite sur ncsc.admin.ch

2. Cybersécurité | ICTjournal ICTjournal est une publication suisse de référence spécialisée dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). Elle offre une couverture approfondie de l’actualité technologique, incluant des analyses, des interviews et des études sectorielles. La cybersécurité y occupe une place significative, avec des articles réguliers sur les menaces émergentes, les tendances du marché et les meilleures pratiques en matière de sécurité informatique. Lire la suite sur ictjournal.ch

3. Cybersécurité – DCOD Le Décodeur, ce site, également connu sous le nom de DCOD Cybersécurité, est une plateforme suisse dédiée aux actualités et des tendances en matière de cybersécurité, tant en Suisse qu’à l’international. Le site offre une veille hebdomadaire sur les cybermenaces, les vulnérabilités, les cyberattaques et les évolutions législatives liées à la cybersécurité. Lire la suite sur ledecodeur.ch

4. Cybersécurité | État de Vaud Le site officiel du Canton de Vaud dédié à la cybersécurité (vd.ch/cybersecurite) offre une plateforme complète visant à informer et accompagner les citoyens, les entreprises et les collectivités dans la protection de leurs données et de leurs activités en ligne. Il propose des ressources variées, notamment des rapports mensuels sur les cybermenaces, des guides pour réagir en cas de cyberincident, des programmes de sensibilisation et de formation en cybersécurité, ainsi qu’un référentiel documentaire détaillé. Lire la suite sur vd.ch

5. SwissCybersecurity.net SwissCybersecurity.net, par exemple, est une plateforme suisse disponible en allemand, qui offre des actualités, des analyses approfondies et des interviews ciblées pour les responsables de la sécurité de l’information (CISO), les techniciens et les passionnés de sécurité. Le site couvre une variété de sujets, notamment les cybermenaces émergentes, les stratégies de défense et les tendances sectorielles. Lire la suite sur swisscybersecurity.net

6. Inside IT – Le magazine pour les responsables informatiques Inside IT est un magazine suisse en ligne, disponible en allemand, destiné aux responsables informatiques, offrant une couverture complète des actualités technologiques, y compris la cybersécurité. Le site propose des articles détaillés sur les menaces cybernétiques, les stratégies de défense et les évolutions réglementaires. Lire la suite sur inside-it.ch

7. Netzwoche Netzwoche est un magazine suisse en ligne, disponible en allemand, et représente le pendant de ICTjournal en allemand, faisant partie du groupe Netzmedien AG. Il couvre l’actualité des technologies de l’information et de la communication (TIC), incluant la cybersécurité. Le site propose des articles, des analyses et des dossiers spéciaux sur divers sujets, dont les menaces cybernétiques, les stratégies de défense, et les nouvelles tendances du secteur. Lire la suite sur netzwoche.ch

8. Security ComputerWorld Computerworld.ch est une plateforme suisse en ligne, disponible en allemand, qui s’adresse aux décideurs informatiques des entreprises de taille moyenne et grande. La section « Security » du site fournit des actualités, des analyses et des informations sur divers aspects de la cybersécurité, y compris les vulnérabilités logicielles, les partenariats stratégiques en matière de sécurité, et les conseils pratiques pour la protection des systèmes informatiques. Lire la suite sur computerworld.ch

9. Sécurité – Swiss IT Magazine Swiss IT Magazine est une publication suisse en ligne, disponible en allemand, qui s’adresse aux professionnels de l’informatique. Elle offre des actualités, des analyses et des tests centrés sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) en entreprise. La section « Security » du site couvre divers aspects de la cybersécurité, tels que les vulnérabilités logicielles, les cyberattaques et les stratégies de défense. Lire la suite sur itmagazine.ch

10. SATW – Cybersécurité La Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW) est une institution suisse qui promeut le renforcement de la cybersécurité nationale. Elle sert de lien entre la science, l’économie et la politique, contribuant ainsi à la protection de la Suisse contre les menaces cybernétiques. Le site de la SATW dédié à la cybersécurité offre une multitude de ressources, notamment des publications, des analyses et des informations sur les initiatives en cours. Lire la suite sur satw.ch

L’ordre des sites cybersécurité rapportés ci-dessus prend en considération la pertinence des actualités cybersécurité publiées ainsi que la fréquence de mise à jour des informations.