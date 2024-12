Les vulnérabilités critiques à suivre (16 déc 2024)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans des logiciels largement utilisés.

Ivanti a ainsi signalé trois vulnérabilités critiques dans son application Cloud Services Appliance (CSA), dont une notée 10/10 sur l’échelle CVSS. Ces failles permettent à des attaquants non authentifiés d’accéder à la console d’administration, d’exécuter du code à distance et d’exécuter des requêtes SQL arbitraires, compromettant potentiellement l’intégrité des systèmes concernés.

Dell a également alerté sur une vulnérabilité critique dans son logiciel Power Manager, affectant les versions antérieures à la 3.17. Cette faille permet à des utilisateurs locaux non privilégiés d’exécuter du code arbitraire avec des privilèges élevés, mettant en danger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des systèmes. Dell recommande une mise à jour immédiate vers la version corrigée.

Par ailleurs, une faille surnommée « AuthQuake » a été découverte dans le système d’authentification multi-facteurs (MFA) de Microsoft, touchant Azure et Office 365. Cette vulnérabilité permettait à des attaquants de contourner les mesures de sécurité et d’accéder à des comptes sans interaction de l’utilisateur. Microsoft a corrigé cette faille le 9 octobre 2024 en renforçant les mécanismes de limitation des tentatives de connexion.

Des chercheurs ont mis en évidence des vulnérabilités de type « prompt injection » dans les chatbots d’intelligence artificielle tels que DeepSeek et Claude AI. Ces failles permettent à des attaquants d’exécuter du code JavaScript non autorisé, pouvant conduire à la compromission de comptes utilisateurs. Les développeurs ont depuis corrigé ces vulnérabilités, mais ces découvertes soulignent la nécessité d’une vigilance accrue dans le développement des modèles linguistiques.

Les attaquants continuent d’exploiter des failles existantes dans divers systèmes. Une vulnérabilité non corrigée dans le plugin WordPress WPForms permet des remboursements non autorisés via Stripe. Cette faille expose potentiellement des millions de sites à des pertes financières et à des abus.

En Allemagne, plus de 30 000 appareils Android préinstallés avec des logiciels malveillants ont été identifiés, soulignant les risques persistants liés à la chaîne d’approvisionnement des appareils. Ces logiciels malveillants ont été conçus pour voler des données sensibles et diffuser des publicités intrusives, compromettant la sécurité des utilisateurs.

Dans un autre incident, des hackers chinois ont exploité une faille zero-day dans les appareils Sophos, compromettant plus de 81 000 dispositifs. Cette attaque a mis en lumière la nécessité de mises à jour régulières et de mesures de sécurité renforcées.

Enfin, l’utilisation malveillante de codes QR pour contourner les mesures d’isolement des navigateurs a été rapportée. Cette technique permet aux attaquants de déclencher des actions malicieuses, comme l’exfiltration de données, en exploitant des faiblesses dans les processus de navigation sécurisée.

Les vulnérabilités de la semaine

