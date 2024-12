Les dernières cyberattaques (24 déc 2024)

Voici la synthèse des principales cyberattaques annoncées la semaine passée.

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs incidents majeurs ont marqué le domaine de la cybersécurité, touchant divers secteurs à travers le monde.

Le groupe de ransomware LockBit a fait un retour remarqué avec sa version 4.0, intensifiant ses activités malveillantes et ciblant un large éventail d’organisations. Cette nouvelle variante présente des capacités accrues, rendant les attaques plus sophistiquées et difficiles à contrer.

Dans le secteur de la santé, l’opérateur hospitalier américain Ascension a révélé qu’une attaque par ransomware en mai 2024 avait affecté près de 5,6 millions de personnes. Les données médicales compromises incluent des dossiers patients, des résultats de tests de laboratoire et des informations d’assurance.

Par ailleurs, le malware BadBox a infecté environ 190 000 appareils Android, compromettant la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Ce logiciel malveillant, préinstallé sur certains appareils, se connecte à Internet pour voler des informations et commettre des fraudes publicitaires.

En Ukraine, une cyberattaque attribuée à la Russie a visé des infrastructures gouvernementales critiques, entraînant la suspension des registres d’état civil.

Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a été détecté ciblant des ingénieurs nucléaires avec un nouveau malware modulaire nommé CookiePlus. Cette campagne d’espionnage cybernétique, active depuis au moins 2020, utilise des offres d’emploi fictives pour infiltrer les systèmes des victimes.

En Namibie, le fournisseur national de télécommunications, Telecom Namibia, a subi une attaque par ransomware menée par le groupe Hunters International. Après avoir refusé de payer la rançon, l’entreprise a vu les données de certains de ses clients divulguées sur le dark web.

Le FBI concernant le malware HiatusRAT, qui cible spécifiquement les webcams et les enregistreurs vidéo numériques (DVR) de marques chinoises. Les attaquants exploitent des vulnérabilités non corrigées pour prendre le contrôle de ces appareils.

Enfin, le groupe de ransomware Clop a revendiqué des attaques impliquans via des vulnérabilités zero-day dans les plateformes de transfert de fichiers de Cleo.

Les cyberattaques de la semaine

