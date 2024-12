Les actus cybersécurité de la Suisse (25 déc 2024)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

En décembre 2024, le Parlement suisse a adopté la nouvelle loi sur l’identité électronique (E-ID), établissant une E-ID étatique après le rejet de la précédente proposition en 2021. Cette décision résulte d’une collaboration entre l’industrie, la science, la société civile et l’administration, visant à créer une solution fiable pour l’identification numérique en Suisse.

Une faille de sécurité impliquant les CFF et CembraPay a permis à des escrocs d’acheter des billets de train en usurpant l’identité de particuliers. En utilisant uniquement le nom et l’adresse de la victime, les fraudeurs ont créé un compte CFF et effectué des achats à crédit, laissant les victimes responsables des paiements. Les CFF et CembraPay ont reconnu le problème et travaillent à renforcer la sécurité de leurs systèmes pour prévenir de telles fraudes.

Le 7 décembre 2024, le groupe médical Vidymed a subi une cyberattaque entraînant une inaccessibilité partielle des dossiers médicaux des patients. Les autorités vaudoises ont appelé les médecins et pharmaciens à la vigilance, bien que la sécurité des soins soit maintenue dans les centres Vidymed. Aucune erreur médicale n’a été signalée depuis l’incident, et les efforts se poursuivent pour rétablir l’accès complet aux données des patients.

Les actus suisses de la semaine