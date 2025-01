Les actus cybersécurité de la Suisse (1 jan 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée sur le périmètre suisse.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs développements notables ont marqué le paysage technologique, de la cybersécurité et de la gouvernance internationale en Suisse.

Sur le plan international, la Suisse a été élue à la présidence de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour l’année 2026, marquant ainsi sa troisième présidence après celles de 1996 et 2014. Les États participants ont validé cette élection dans le cadre d’une procédure tacite. Avant de prendre pleinement ses fonctions, la Suisse intégrera dès 2025 la troïka composée des présidences passée, présente et future (Malte, Finlande et Suisse). Dans ce cadre, elle sera notamment responsable des relations avec les États méditerranéens. Ce mandat intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué notamment par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, limitant la marge de manœuvre de l’organisation. La Suisse mettra l’accent sur le dialogue et la coopération avec les 57 États participants pour renforcer la confiance et surmonter les divergences.

Concernant le législatif, le Parlement suisse a approuvé la loi fédérale sur l’identité électronique (e-ID). Cette nouvelle identité numérique, entièrement gérée par la Confédération, vise à offrir aux citoyens un moyen sécurisé d’effectuer des démarches en ligne. Le système devrait être opérationnel d’ici 2026, avec un budget estimé à 182 millions de francs suisses pour sa mise en place et des coûts annuels de fonctionnement d’environ 25 millions de francs à partir de 2029.

Le gouvernement suisse a conclu un accord avec Microsoft pour l’acquisition de licences, ainsi que des services de support et de maintenance, sur une période de trois ans, pour un montant de 150 millions d’euros. Cette décision a été prise sans appel d’offres, en raison de l’intégration profonde des solutions Microsoft dans les systèmes actuels de l’administration fédérale, rendant une transition vers des alternatives difficile à court terme.

Par ailleurs, le projet « Polycom 2030 », visant à moderniser le réseau de communication sécurisé utilisé par les services d’urgence tels que la police, les pompiers et les services de santé, a atteint une étape clé. Le 19 décembre, le dernier des sites d’antennes a été migré vers le nouveau système, assurant ainsi la pérennité et l’efficacité du réseau jusqu’en 2035.

Les actus suisses de la semaine

