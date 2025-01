Les derniers gros vols de données (2 jan 2025)

Voici le récapitulatif des plus gros vols ou fuites de données de la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine passée, plusieurs incidents significatifs ont mis en lumière des vulnérabilités critiques dans le domaine de la cybersécurité.

ZAGG Inc., fabricant d’accessoires électroniques, a informé ses clients d’une fuite de données résultant de la compromission d’une application tierce fournie par BigCommerce. Entre le 26 octobre et le 7 novembre 2024, des acteurs malveillants ont injecté un code visant à extraire les informations de carte de crédit lors du processus de paiement sur le site de ZAGG.

Par ailleurs, des hackers ont publié un second lot de données volées à Cisco, totalisant 4,84 Go, issues d’une ressource DevHub mal configurée et accessible publiquement. Ces données comprennent des artefacts logiciels propriétaires, des configurations réseau et des images de serveurs cloud, exposant potentiellement des informations sensibles de l’entreprise.

De plus, des chercheurs ont découvert que des espaces de travail publics sur la plateforme Postman ont divulgué plus de 30 000 clés API et tokens sensibles. Ces informations, accessibles publiquement, compromettent potentiellement des services tels que GitHub, Slack et Salesforce, mettant en évidence les risques liés à une mauvaise configuration des environnements de développement API.

En Indonésie, une brèche de sécurité a exposé 82 Go de données sensibles provenant du Système d’information de gestion financière régionale (SIPKD). Les informations divulguées incluent des transactions financières, des données fiscales et des informations personnelles d’employés gouvernementaux, soulevant des préoccupations majeures en matière de confidentialité et de sécurité nationale.

Par ailleurs, des données collectées auprès d’environ 800 000 véhicules électriques ont été exposées en ligne en raison d’une mauvaise configuration des applications informatiques de Cariad, la filiale logicielle de Volkswagen. Ces informations comprenaient des données de géolocalisation précises, pouvant être liées aux noms des conducteurs, posant des risques significatifs pour la vie privée des propriétaires de ces véhicules.

En réponse à des manquements en matière de sécurité des données, la Federal Trade Commission (FTC) a ordonné à Marriott International et Starwood Hotels de mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Cette décision fait suite à plusieurs violations ayant affecté des millions de clients, soulignant l’importance d’une protection rigoureuse des informations personnelles dans le secteur de l’hôtellerie.

Enfin, l’autorité italienne de protection des données a infligé une amende de 15 millions d’euros à OpenAI pour des violations du Règlement général sur la protection des données (RGPD) liées à ChatGPT. Les infractions concernent le traitement illégal de données personnelles et l’absence de mécanismes de vérification de l’âge, exposant potentiellement des mineurs à des contenus inappropriés.

Les vols ou fuites de données de la semaine