Les vulnérabilités à suivre (6 jan 2025)

Voici le résumé des vulnérabilités les plus critiques découvertes la semaine passée.

Le résumé de la semaine

Plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans des produits largement utilisés, posant des risques importants potentiels pour la sécurité des systèmes d’information.

Trend Micro a corrigé six vulnérabilités de haute gravité dans ses produits Apex One et Apex One as a Service. Ces failles permettaient à des attaquants locaux d’élever leurs privilèges sur des systèmes Windows affectés. Les utilisateurs sont vivement encouragés à mettre à jour leurs installations avec les dernières versions disponibles pour atténuer ces risques.

Une méthode a été démontrée pour contourner le chiffrement BitLocker sur Windows 11 (version 24H2). En extrayant les clés de chiffrement de volume complet (FVEK) de la mémoire, un chercheur a pu accéder à des partitions protégées par BitLocker. Cette technique exploite des données résiduelles en RAM après un redémarrage abrupt.

ASUS a alerté sur des vulnérabilités critiques affectant plusieurs modèles de routeurs. Ces failles, liées à la fonctionnalité AiCloud, permettent à des attaquants authentifiés d’exécuter des commandes arbitraires sur les appareils compromis. Les utilisateurs doivent mettre à jour leur firmware vers les versions corrigées et adopter des pratiques de sécurité recommandées, telles que l’utilisation de mots de passe robustes et la désactivation des services externes non utilisés.

Des analyses ont révélé que plus de trois millions de serveurs de messagerie utilisant les protocoles POP3 et IMAP sont dépourvus de chiffrement TLS. Cette absence expose les noms d’utilisateur et mots de passe en clair, les rendant vulnérables à des attaques d’écoute clandestine. Les opérateurs de serveurs concernés sont encouragés à activer le chiffrement TLS pour sécuriser les communications des utilisateurs.

Microsoft a annoncé des changements imminents dans la distribution des installateurs et archives .NET, en raison de la migration de certains domaines Azure CDN. Les développeurs doivent mettre à jour leurs infrastructures de production et DevOps avant le 7 janvier 2025 pour éviter des interruptions de service. Il est recommandé de scanner les bases de code pour identifier et remplacer les références aux anciens domaines par les nouveaux.

Une vulnérabilité critique a été identifiée dans le protocole LDAP des contrôleurs de domaine Active Directory de Microsoft. Cette faille permet à des attaquants de provoquer des dénis de service en crashant plusieurs serveurs Windows non corrigés connectés à Internet. Les organisations sont invitées à appliquer les correctifs disponibles pour protéger leurs systèmes.

Malgré des avertissements concernant une vulnérabilité critique dans les systèmes BeyondTrust, près de 9 000 instances restent exposées sur Internet. Cette faille a été exploitée par des acteurs malveillants, notamment lors d’une intrusion au Département du Trésor américain.

Une vulnérabilité dans le logiciel Veritas/Arctera Data Insight (versions 7.1 et antérieures) permet à des attaquants d’exécuter des commandes SQL arbitraires sur la base de données backend.

Enfin, une prétendue vulnérabilité zero-day dans le logiciel 7-Zip a été signalée par un utilisateur sur la plateforme X. Cependant, le créateur de 7-Zip a démenti cette affirmation, la qualifiant de fausse.

Les vulnérabilités de la semaine

