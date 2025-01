Fin du support de Windows 10 : ce qu’il faut savoir

Nous avons récemment confirmé qu’après 10 ans de mises à jour et de support, Windows 10 atteindra la fin de son cycle de vie le 14 octobre 2025. Après cette date, les PC Windows 10 ne recevront plus de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités, et notre objectif est d’aider les clients à rester protégés en passant à de nouveaux PC modernes exécutant Windows 11.