La cybersécurité sera au cœur du marché du travail en 2030 selon le WEF

La cybersécurité devient cruciale face aux défis technologiques et géopolitiques, avec une demande croissante pour des professionnels qualifiés d’ici 2030.

La transformation numérique, l’évolution rapide des technologies et les tensions géopolitiques redéfinissent les priorités des entreprises. La cybersécurité émerge comme une fonction stratégique dans ce contexte, avec une demande croissante pour des professionnels spécialisés.

Le rapport « Future of Jobs 2025 » publié par le Forum Économique Mondial met en évidence l’importance des métiers liés à la cybersécurité et à la sécurité de l’information, tout en analysant les tendances qui façonneront le marché de l’emploi d’ici 2030. Quels sont les enjeux, défis et opportunités pour les professionnels de ce secteur ?

Cybersécurité : des enjeux stratégiques en pleine mutation

Le rapport « Future of Jobs 2025 » souligne le rôle central de la cybersécurité face aux transformations globales. Les entreprises doivent répondre à plusieurs défis : des cyberattaques sophistiquées, des exigences réglementaires accrues et l’impact des technologies comme l’intelligence artificielle ou encore les nouveaux défis de l’IT quantique.

Source: WEF – FIGURE 1.2 Technology trends driving business transformation, 2025-2030

Les métiers de la cybersécurité les plus dynamiques

Selon le rapport, plusieurs métiers se distinguent par leur forte croissance :

Analystes de la sécurité de l’information : essentiels pour la prévention et la gestion des cybermenaces.

: essentiels pour la prévention et la gestion des cybermenaces. Spécialistes de la gestion de la sécurité : en charge d’aligner les stratégies de sécurité avec les objectifs organisationnels.

: en charge d’aligner les stratégies de sécurité avec les objectifs organisationnels. Ingénieurs en cryptographie : spécialistes des méthodes de protection des données dans un contexte d’informatique quantique qui émerge.

: spécialistes des méthodes de protection des données dans un contexte d’informatique quantique qui émerge. Spécialistes des réseaux et de la cybersécurité : garants de l’intégrité des infrastructures connectées.

Ces professions deviennent des piliers stratégiques pour protéger les données et répondre aux menaces croissantes.

Compétences clés pour 2025-2030

Les entreprises recherchent des talents capables de répondre aux défis technologiques et stratégiques :

Expertise en intelligence artificielle , big data et systèmes automatisés.

, et systèmes automatisés. Compétences en gestion des réseaux et en sécurité des infrastructures IT .

et en . Capacités d’adaptation, pensée stratégique et aptitude à gérer des crises complexes.

Défis et perspectives dans la cybersécurité

Le secteur fait face à plusieurs défis majeurs :

Une pénurie de talents significative, freinant l’adoption des technologies avancées.

significative, freinant l’adoption des technologies avancées. Une transformation rapide des compétences, avec 39 % des savoir-faire actuels amenés à évoluer ou à disparaître d’ici 2030.

Des attentes élevées des entreprises en matière de requalification et d’adaptation des compétences.

Malgré ces obstacles, la cybersécurité offre des opportunités uniques :

Une forte demande de professionnels spécialisés, sur fond de croissance des cybermenaces.

L’émergence de nouveaux domaines tels que la sécurisation du cloud ou la cybersécurité des systèmes autonomes.

La cybersécurité s’impose donc comme un levier stratégique pour les entreprises dans un monde de plus en plus numérique et interconnecté. Avec des opportunités de carrière en plein essor, les professionnels de ce domaine jouent un rôle clé pour protéger les actifs critiques et répondre aux défis d’un paysage technologique en constante évolution.

