Les actus cybersécurité de l’Europe (18 jan 2025)

Voici les actus cybersécurité les plus intéressantes de la semaine passée pour le périmètre européen.

Le résumé de la semaine

Les cyberattaques ciblant les infrastructures essentielles continuent d’avoir des répercussions considérables sur les économies et la société. En France, les établissements de santé ont été particulièrement touchés, avec une augmentation significative des cyberattaques visant les hôpitaux. Selon un rapport récent de la Cour des comptes, ces attaques ont coûté cher au système de santé, avec des conséquences graves telles que la paralysie des services, la déprogrammation d’opérations et la mise en danger de patients. Ces vulnérabilités sont souvent liées à des systèmes d’information obsolètes et un sous-investissement chronique dans la cybersécurité des infrastructures hospitalières.

En Slovaquie, le registre foncier a été la cible d’une cyberattaque majeure qui a perturbé le fonctionnement des bureaux physiques et en ligne, affectant notamment le marché immobilier. Les attaquants ont exigé une rançon de plusieurs millions d’euros. Bien que les données de propriété n’aient pas été compromises, les autorités estiment que le rétablissement complet des services pourrait prendre des mois, ce qui a entraîné des perturbations dans la délivrance de services essentiels.

En Croatie, une campagne de désinformation orchestrée par des réseaux de bots pro-russes a visé les élections présidentielles. Ces activités, révélées par le Centre for Information Resilience, mettent en évidence une ingérence étrangère visant à influencer l’opinion publique et à soutenir des candidats critiques envers l’OTAN et l’Union européenne. Ce type d’ingérence soulève des inquiétudes croissantes concernant l’intégrité des processus électoraux.

Sur le plan légal, la Commission européenne a été condamnée pour non-respect de ses propres règles de protection des données. Le Tribunal de l’Union européenne a jugé que des données personnelles avaient été transférées aux États-Unis sans garanties conformes au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette affaire souligne l’importance du respect strict des normes européennes, même pour les institutions officielles.

Enfin, des tensions transatlantiques sont apparues autour des règles antitrust imposées par l’Union européenne. Les discussions entre des dirigeants d’entreprises technologiques américaines et l’administration Trump ont mis en évidence les efforts des entreprises pour influencer les politiques visant à limiter les amendes imposées pour violation des réglementations européennes.

Les actus européennes de la semaine