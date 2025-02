Les dernières actus des cybercriminels (7 fév 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Au cours de la semaine écoulée, plusieurs événements notables ont marqué le domaine de la cybersécurité. En France, les autorités ont arrêté un individu de 24 ans, suspecté d’être impliqué dans le piratage de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinrail en 2018. Cette arrestation fait suite à une enquête internationale de six ans, révélant un préjudice estimé à 210 millions d’euros en raison de la hausse de la valeur des cryptomonnaies concernées. Lors des perquisitions, des biens de luxe ont été saisis, témoignant du train de vie ostentatoire du suspect.

Au Royaume-Uni, le British Museum a été contraint de fermer partiellement ses portes après qu’un ancien contractuel en informatique, récemment licencié, a pénétré illicitement dans les locaux et désactivé plusieurs systèmes, dont la billetterie. L’individu a été arrêté sur place par la police métropolitaine pour effraction et dommages criminels. Cet incident souligne l’importance de révoquer immédiatement les accès physiques et numériques des employés après leur départ.

Par ailleurs, une opération conjointe du FBI et de la police néerlandaise a abouti à la saisie de dizaines de serveurs et de domaines associés à un service de diffusion de spam et de logiciels malveillants opérant depuis le Pakistan, connu sous le nom de « The Manipulaters ». Ce service proposait des kits de phishing ciblant des utilisateurs de diverses entreprises en ligne, facilitant des escroqueries par compromission de courriels professionnels. Les autorités ont saisi des serveurs contenant des millions de données de victimes à travers le monde, dont au moins 100 000 concernant des citoyens néerlandais.

Dans une autre action significative, les forces de l’ordre ont démantelé les deux plus grands forums de cybercriminalité au monde, Cracked et Nulled, qui comptaient plus de 10 millions d’utilisateurs. Ces plateformes servaient de points d’entrée rapides dans le monde de la cybercriminalité, offrant des discussions et des marchés pour des biens illégaux et des services de cybercriminalité, tels que des données volées, des logiciels malveillants ou des services de piratage.

Sur le plan international, le Conseil de l’Union européenne a sanctionné trois ressortissants russes, officiers du GRU, pour des cyberattaques contre des ministères clés de l’Estonie. Ces attaques visaient à accéder à des informations classifiées et à des données sensibles, compromettant la sécurité des institutions concernées.

Enfin, le groupe de rançongiciels Lynx a été identifié comme ayant industrialisé la cybercriminalité en mettant en place un programme d’affiliation structuré. Ce programme offre aux affiliés une interface conviviale pour créer des profils de victimes, générer des échantillons de rançongiciels et gérer diverses fonctionnalités, avec une incitation financière représentant 80 % des rançons collectées. Le processus de recrutement du groupe met l’accent sur le contrôle de la qualité, la sécurité opérationnelle et les compétences des candidats.

Une opération de police internationale a également démantelé un réseau criminel proposant des services de violence à la demande, incluant des attaques explosives et des enlèvements sur le sol allemand. Cette action a été menée conjointement par les forces de l’ordre allemandes et néerlandaises, illustrant l’efficacité de la coopération transfrontalière dans la lutte contre la criminalité organisée.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

