Cryptomonnaies : une augmentation inquiétante des dons aux groupes extrémistes

Cryptomonnaies et extrémisme : une menace qui augmente en Europe

L’essor des cryptomonnaies a offert de nouvelles opportunités aux groupes extrémistes pour financer leurs activités et contourner les régulations financières. Selon un rapport publié par Chainalysis en janvier 2025, bien que les flux de financement en cryptomonnaies des organisations extrémistes aient globalement diminué, l’Europe connaît une augmentation significative de leur utilisation par des groupes prônant la suprématie blanche, le nationalisme et l’antisémitisme.

Une adoption croissante des cryptomonnaies par les groupes extrémistes

Les cryptomonnaies séduisent les groupes extrémistes en raison de leur relative anonymité et de la difficulté pour les autorités de tracer certaines transactions. Contrairement aux systèmes financiers traditionnels, les transactions en cryptomonnaies ne nécessitent pas l’intervention d’intermédiaires tels que les banques, ce qui complique les efforts de surveillance et d’interdiction.

En Europe, plusieurs groupes adoptent de plus en plus les cryptomonnaies pour financer leurs activités, payer leurs infrastructures en ligne et recevoir des dons de sympathisants. Cette tendance s’inscrit dans une stratégie plus large visant à éviter les restrictions bancaires et à exploiter les failles des régulations existantes.

Des sanctions ciblées contre le financement extrémiste

Face à cette montée en puissance, les autorités internationales intensifient leurs efforts pour contrer l’utilisation des cryptomonnaies par les groupes extrémistes. Aux États-Unis, le département du Trésor a récemment sanctionné le Mouvement de résistance nordique (NRM), un groupe suprémaciste blanc actif en Europe. Par ailleurs, le département d’État américain a ajouté « The Terrorgram Collective » et trois de ses dirigeants à sa liste de groupes terroristes.

L’Union européenne a également pris des mesures contre « The Base », un groupe néo-nazi désormais désigné comme organisation terroriste dans plusieurs pays. Ces sanctions visent à limiter leur accès aux financements et à perturber leurs infrastructures économiques.

Surveillance et prévention : un rôle clé pour la cybersécurité

Les professionnels de la cybersécurité ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le financement extrémiste via les cryptomonnaies. La surveillance des transactions suspectes et l’analyse des flux financiers sur la blockchain permettent d’identifier les circuits de financement et d’alerter les autorités compétentes.

L’utilisation d’outils avancés d’analyse blockchain devient une nécessité pour détecter et bloquer ces transactions. La collaboration avec les forces de l’ordre et les organisations spécialisées est essentielle pour partager des renseignements et renforcer la lutte contre le financement des activités extrémistes.

Une menace évolutive qui nécessite une vigilance constante

Malgré une baisse globale des dons en cryptomonnaies aux groupes extrémistes, l’Europe demeure une région où ces organisations adaptent leurs méthodes pour contourner les restrictions.

Les professionnels de la cybersécurité doivent rester vigilants face à cette menace et continuer à développer des stratégies adaptées pour contrer l’utilisation des cryptomonnaies à des fins malveillantes.

Source Chainalysis – Tendance à la hausse depuis 2012 des flux cumulés vers les groupes idéologiques à travers le monde

