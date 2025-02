Escroqueries sur les petites annonces : L’OFCS met en garde

L’OFCS avertit des escroqueries sur les petites annonces, notamment des fraudes par phishing ciblant les vendeurs en ligne.

L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) met en garde contre une recrudescence des fraudes aux petites annonces. Les plateformes de vente en ligne sont devenues des outils incontournables, mais elles attirent également des escrocs qui développent constamment de nouvelles techniques pour tromper les utilisateurs. L’une des méthodes est bien sûr le phishing pour cibler les vendeurs.

Le stratagème du faux acheteur

Après avoir publié une annonce, un vendeur peut être contacté par un individu se présentant comme un acheteur intéressé. Cet acheteur prétend souvent résider loin du vendeur et propose d’utiliser un service de livraison pour faciliter la transaction. Il affirme ne pas disposer de moyens de paiement courants comme Twint et suggère de régler via le service de livraison, mentionnant parfois des entreprises réputées telles que La Poste Suisse.

Pour rendre la fraude crédible, l’escroc envoie une capture d’écran d’un site web falsifié, arborant les logos officiels de l’entreprise de livraison. Il fournit également un lien ou un code QR dirigeant le vendeur vers ce site frauduleux. Sur cette page, le vendeur est invité à saisir les informations de sa carte de crédit et le code de vérification reçu par SMS, sous prétexte de recevoir le paiement ou de couvrir les frais de livraison.

source OFCS – tentative d’arnaque aux petites annonces avec code QR malicieux.png

Exemple concret d’une tentative de phishing

Un vendeur ayant récemment publié une annonce reçoit un message d’un prétendu acheteur intéressé. L’acheteur explique qu’il ne peut pas récupérer l’article en personne en raison de la distance et propose d’utiliser un service de livraison pour finaliser la transaction.

Il envoie ensuite un lien vers un site web qui ressemble en tous points au site officiel de La Poste Suisse. Confiant, le vendeur suit le lien et est invité à entrer ses informations bancaires pour recevoir le paiement. En réalité, il s’agit d’un site de phishing conçu pour voler ses données financières.

Mesures de protection pour les vendeurs

Pour se prémunir contre ce type de fraude, il est essentiel de suivre certaines recommandations :

Vérification des acheteurs : Soyez vigilant face aux acheteurs qui insistent pour utiliser des services de livraison ou de paiement inhabituels, surtout s’ils proposent des méthodes de paiement complexes ou inconnues.

: Soyez vigilant face aux acheteurs qui insistent pour utiliser des services de livraison ou de paiement inhabituels, surtout s’ils proposent des méthodes de paiement complexes ou inconnues. Analyse des liens reçus : Avant de cliquer sur un lien ou de scanner un code QR, passez la souris sur le lien pour voir l’URL complète. Méfiez-vous des adresses web qui diffèrent légèrement de celles des sites officiels.

: Avant de cliquer sur un lien ou de scanner un code QR, passez la souris sur le lien pour voir l’URL complète. Méfiez-vous des adresses web qui diffèrent légèrement de celles des sites officiels. Utilisation de plateformes sécurisées : Privilégiez les méthodes de paiement intégrées aux plateformes de petites annonces ou des services de paiement reconnus. Évitez de partager des informations sensibles en dehors de ces canaux sécurisés.

… et bien sûr la sensibilisation continue pour rester informé des nouvelles techniques de fraude 😉

Pour en savoir plus

