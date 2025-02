Les dernières actus des cybercriminels (21 fév 2025)

Voici le récapitulatif des dernières actus des cybercriminels.

Le résumé de la semaine

Cette semaine, plusieurs affaires de cybercriminalité ont marqué l’actualité.

La principale actualité concerne les arrestations de figures clés des ransomwares Phobos et 8Base, marquant une avancée significative dans la lutte contre ces groupes. Ces arrestations font suite à une série d’opérations internationales visant à démanteler les infrastructures utilisées pour propager ces logiciels malveillants. L’un des administrateurs de Phobos a été arrêté en Corée du Sud avant d’être extradé vers les États-Unis, tandis qu’un complice clé a été interpellé en Italie.

Une importante opération a conduit à la fermeture d’une plateforme illégale d’IPTV comptant 200 000 utilisateurs, illustrant la lutte contre les réseaux de diffusion illégale.

Dans le domaine des cryptomonnaies, les fondateurs de HashFlare, un service estonien de cloud mining, ont plaidé coupable pour une fraude de 577 millions de dollars. Ils auraient manipulé les rendements miniers affichés aux utilisateurs et détourné les fonds à des fins personnelles, entraînant des pertes importantes pour des milliers d’investisseurs.

Une autre fraude liée aux cryptomonnaies a été mise en lumière avec l’arrestation de deux membres présumés du groupe New IRA. Ces individus possédaient des fichiers contenant des informations sensibles sur le personnel de la police d’Irlande du Nord, qui avaient été accidentellement divulguées en ligne.

Le FBI a révélé avoir identifié et alerté plus de 4 300 victimes d’escroqueries basées sur des investissements frauduleux en cryptomonnaies, connues sous le nom de « pig butchering ». Ces arnaques exploitent la confiance des victimes pour les convaincre d’investir avant de disparaître avec leurs fonds. L’année passée, ces escroqueries ont permis aux cybercriminels de détourner près de 9,9 milliards de dollars.

Dans un registre lié à la confidentialité des données, le gouvernement britannique a ordonné à Apple de fournir un accès aux sauvegardes chiffrées des utilisateurs, suscitant une vive opposition des groupes de défense de la vie privée. Cette mesure vise à contourner l’option de protection avancée des données qu’Apple propose à ses utilisateurs.

Aux États-Unis, une femme risque plusieurs années de prison pour avoir géré une « ferme » d’ordinateurs permettant à des informaticiens nord-coréens de travailler à distance pour des entreprises américaines en se faisant passer pour des citoyens locaux. Cette activité aurait permis au régime nord-coréen de générer plus de 17 millions de dollars.

Les autorités américaines, australiennes et britanniques ont annoncé des sanctions contre Zservers, une entreprise russe de « bulletproof hosting » ayant facilité des attaques de ransomware, notamment pour le groupe LockBit. Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre les infrastructures cybercriminelles.

Dans le domaine du cybercrime organisé, plusieurs arrestations ont été effectuées. Un hacker américain a plaidé coupable pour une attaque par SIM swap ayant compromis le compte X de la Securities and Exchange Commission (SEC). De plus, quatre distributeurs du service de communication chiffrée Sky ECC ont été arrêtés en Espagne et aux Pays-Bas pour leur rôle dans la fourniture d’outils aux criminels.

En parallèle, la police néerlandaise a démantelé l’infrastructure d’hébergement illégal ZServers/XHost en saisissant 127 serveurs, renforçant ainsi la lutte contre l’hébergement de contenus malveillants.

Les actus de la semaine à propos des cybercriminels

