Le président argentin face aux accusations de fraude sur la crypto $LIBRA

Le lancement de la cryptomonnaie $LIBRA par Milei a provoqué des pertes massives, entraînant accusations de fraude et des appels à sa destitution.

Le lancement précipité de $LIBRA attire l’attention des investisseurs

Le 14 février 2025, le président argentin Javier Milei a promu une nouvelle cryptomonnaie appelée $LIBRA via ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Présentée comme une initiative privée visant à stimuler l’économie nationale en finançant de petites entreprises argentines, cette promotion a rapidement attiré l’attention des investisseurs.

En quelques minutes, la valeur de $LIBRA est passée de fractions de centime à 4,97 dollars par unité. Cependant, cette hausse fulgurante a été de courte durée, et le prix a chuté à 0,19 dollar en l’espace de quelques heures.

Certains soupçonnent un « rug pull », terme désignant une arnaque où des développeurs créent une cryptomonnaie, attirent des investisseurs, puis disparaissent avec les fonds.

Les pertes colossales entraînent des accusations de fraude

L’effondrement soudain de $LIBRA a entraîné des pertes financières pour environ 40 000 personnes, selon des estimations d’opposants politiques. Plus de 100 plaintes ont été déposées devant la Cour suprême argentine, accusant le président Milei de participation présumée à une escroquerie liée à cette cryptomonnaie. Les critiques affirment que la promotion de $LIBRA par Milei a contribué à l’inflation de son prix, suivie d’un retrait de son soutien, provoquant ainsi l’effondrement de la monnaie.

D’anciens présidents argentins ont qualifié Milei de « fraudeur crypto » et l’ont accusé de transformer le pays en un « casino » où il jouerait le rôle de croupier. Des responsables politiques ont appelé à la destitution de Milei, estimant que le président doit se présenter devant le congrès et ne peut pas s’auto-enquêter.

Les avocats argentins ont porté plainte pour fraude contre Milei, alléguant que ses actions étaient essentielles à la mise en œuvre d’une escroquerie numérique. Le lien partagé par Milei dirigeait les investisseurs vers le site vivalalibertadproject.com, un clin d’œil à l’un de ses slogans politiques.

Des révélations troublantes complexifient l’enquête

Face à la controverse, le président Milei a nié toute implication directe avec la société créatrice de $LIBRA, déclarant qu’il n’avait aucune relation avec l’entreprise et n’avait tiré aucun bénéfice de cette initiative. Il a également sollicité l’intervention de l’Office anticorruption (OA) pour déterminer s’il y a eu une conduite inappropriée de la part de membres du gouvernement, y compris lui-même.

Cependant, les révélations issues de rapports d’enquête ont aggravé la situation. Hayden Mark Davis, le créateur du projet $LIBRA et PDG de Kelsier Ventures, aurait affirmé dans des messages privés pouvoir « contrôler » Milei en raison de paiements effectués à Karina Milei, la sœur influente du président. Bien que ces affirmations n’aient pas été confirmées, elles ont nourri les soupçons d’une possible collusion entre Davis et le gouvernement argentin.

Des enquêtes ont révélé que les portefeuilles cryptographiques liés à Davis et à ses partenaires ont empoché plus de 100 millions de dollars lors de la flambée initiale de $LIBRA, avant son effondrement brutal.

Davis, tout en blâmant Milei pour le retrait soudain de son soutien, a également soutenu qu’il avait conseillé le président sur la blockchain et d’autres projets de tokenisation en Argentine. Pourtant, Milei a publiquement nié toute relation formelle avec Davis ou son entreprise.

Une crise politique et des débats sur la régulation des cryptomonnaies

Ce scandale, surnommé « Cryptogate » par les médias, secoue la présidence de Milei. Il a également ravivé les débats sur la régulation des cryptomonnaies en Argentine, un secteur encore largement non encadré. Les accusations de manipulation politique par des intérêts privés et les révélations sur les liens présumés entre Davis et la famille Milei ont intensifié les appels à la destitution.

La polémique a également mis en lumière les risques liés aux soutiens politiques dans le secteur des cryptomonnaies, où les fluctuations du marché peuvent entraîner des pertes massives pour les investisseurs.

Les enquêtes en cours détermineront les responsabilités exactes et pourraient déboucher sur des sanctions judiciaires pour les parties impliquées.

Pour en savoir plus

Le scandale des Memecoins menace le président argentin Javier Milei Le président argentin Javier Milei est sous le feu des critiques pour l’effondrement brutal d’une crypto-monnaie qu’il a promue, une décision qui a déclenché des poursuites judiciaires et des appels à sa destitution. Milei fait face à plus de 100 plaintes contre lui au… Lire la suite sur wired.com

(Re)découvrez également: